حريق ضخم يدمر منشأة دفاع روسية سرية.. قتلى وجرحى وقفز من النوافذ (شاهد)

وطن – قالت صحيفة “ديلي ستار dailystar” إنه اندلع حريق كبير في منشأة أبحاث دفاعية روسية سرية للغاية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 30 آخرين.

وبحسب ما ورد فقد أجبر أربعة علماء عسكريين على القفز من نوافذ معهد الأبحاث المركزي الثاني، التابع لوزارة الدفاع في الاتحاد الروسي المحترق.

ووفقًا لتقرير “جلوبال هابينينغز”، فإن المصابين يتلقون حاليًا رعاية طبية.

هذا وذكرت التقارير الأولية أن الحريق اندلع في الطابق الثاني من معهد الأبحاث السري للغاية في “تفير”، والذي يطور أنظمة فضائية وأسلحة جديدة في حوالي الساعة 11.08 صباحًا بالتوقيت المحلي.

كما أفادت التقارير أن ألسنة اللهب انتشرت بسرعة في جميع أنحاء المبنى بسبب الأرضيات الخشبية.

ولم يتضح إلى الآن سبب الحريق، لكن تظهر لقطات من “SOTA Vision TV” سحب كثيفة من الدخان تبرز من المبنى.

بالإضافة إلى ألسنة اللهب الضخمة الخارجة من النوافذ في الطوابق العليا بينما يشاهدها عدد من الأشخاص من مسافة بعيدة.

ولم يتضح ما إذا كانت هناك انبعاثات كيماوية قبل الحريق، تسببت بهذا الحريق الهائل والذي امتد على مساحة 1000 متر مربع.

وأفاد شهود عيان أنه بسبب الدخان، لم يتمكن الأشخاص الذين كانوا في الغرفة من الإخلاء واضطروا للقفز من النوافذ.

كما زعموا أن الجرحى شوهدوا ملطخين بالدماء وجروحاً جراء فرارهم.

ويقال إن خدمات الطوارئ تواجه الآن مضاعفات ناجمة عن الرياح العاتية، والتي تصل سرعتها إلى 12 م / ث حيث تحمل الرياح الدخان باتجاه المدينة.

وتتزايد حركة المرور على جسر “أفاناسي نيكيتين” حيث يقع المبنى. وتم تغيير مسار خطوط الحافلات.

هذا وتزعم القوات المسلحة الأوكرانية أن المعهد كان يعمل في تطوير أسلحة الدفاع الجوي، وإنتاج أدوات الملاحة وأنظمة التحكم والتوجيه للمركبات الجوية والفضائية.

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