الخميس, أبريل 21, 2022
الرئيسيةرياضةتوخيل يكشف السبب وراء سقوط تشيلسي أمام أرسنال بهزيمة ثقيلة
رياضة

توخيل يكشف السبب وراء سقوط تشيلسي أمام أرسنال بهزيمة ثقيلة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
توخيل وسبب خسارة تشيلسي على ميدانه أمام أرسنال watanserb.com
مدرب فريق تشيلسي توماس توخيل

وطن – كشف المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن السبب وراء هزيمة فريقه برباعية ثمينة مقابل هدفين أمام منافسه أرسنال في قمة منافسات الجولة المؤجلة ال25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

توماس توخيل وهزيمة تشيلسي

وقال مدرب تشيلسي توخيل، في مؤتمر صحفي له عقب نهاية مباراة البلوز أمام أرسنال نشرته وكالة رويترز، ” الأخطاء الدفاعية كانت هي السبب في تلقي مرمى الفريق لهذا العدد الكبير من الأهداف”.

وأضاف توخيل، ” هذا القدر من الأخطاء لهذا المستوى غير مقبول ولا أراه في أي مباراة أخرى، إلا أنني رأيته في مباريات متتالية لنا ويجب أن يتوقف”.

التعافي من الأخطاء الدفاعية

كما وأردف، ” اعتقد أن فريق تشيلسي قد تعافى من أخطائه الدفاعية بعد الهزيمة على ميدانه بنتيحة 4-1 أمام برنتفورد، ثم بعدها أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الشهر الحالي، عقب الأداء القوي الذي قدمه في الآونة الأخيرة”.

وختم توخيل حديثه، ” اللاعبون يحصلون على الثناء حينما يلعبون مثلما فعلوا في المباريات الثلاثة الأخيرة، كما وعليهم مواجهة الحقيقة أنه من المستحيل الفوز بالمباريات بهذا المستوى من الأداء”.

أرسنال وهزيمة تشيلسي بالرباعية

ودك فريق أرسنال “المدفعجية” شباك مرمى تشيلسي برباعية ثمينة مقابل هدفين. في قمة الجولة المؤجلة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما وافتتح الفريق الضيف أرسنال اللقاء بهدف في الدقيقة ال13. عن طريق إيدي نيكيتاه، ليدرك بدها صاحب الأرض تشيلسي هدف التعادل في الدقيقة ال17 من توقيع اللاعب تيمو فيرنر.

وعاد المدفعجية من جديد ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة ال27. عن طريق إيميل رووي، كما وسجل البلوز هدف التعادل عن طريق سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة ال32.

لتتولى بعدها أهداف أرسنال الذي انتفض في وجه تشيلسي، مسجلاً هدفين في الدقيقة ال57 من توقيع مسجل نيكيتاه محرز الهدف الأول، كما وآتى الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت البديل. عن طريق بوكايو ساكا من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق مع نهاية مباراة القمة.

كما وجاء انتصار المدفعجية في منافسات دوري “البريميرليج” على البلوز، بعد تعرضه ثلاثة هزائم متتالية خارج وداخل ميدانه هذا الموسم.

وبهذا الفوز يتقاسم فريق أرسنال وتوتنهام المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 57 نقطة، كما وتجمد رصيد فريق تشيلسي عند النقطة ال62 في المركز الثالث بفارق كبير عن المتصدر والوصيف مانشستر سيتي وليفربول.

( المصدر: وطن + رويترز + تويتر) 

قد يهمك أيضاً: 

فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC