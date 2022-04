توخيل يكشف السبب وراء سقوط تشيلسي أمام أرسنال بهزيمة ثقيلة

وطن – كشف المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن السبب وراء هزيمة فريقه برباعية ثمينة مقابل هدفين أمام منافسه أرسنال في قمة منافسات الجولة المؤجلة ال25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال مدرب تشيلسي توخيل، في مؤتمر صحفي له عقب نهاية مباراة البلوز أمام أرسنال نشرته وكالة رويترز، ” الأخطاء الدفاعية كانت هي السبب في تلقي مرمى الفريق لهذا العدد الكبير من الأهداف”.

وأضاف توخيل، ” هذا القدر من الأخطاء لهذا المستوى غير مقبول ولا أراه في أي مباراة أخرى، إلا أنني رأيته في مباريات متتالية لنا ويجب أن يتوقف”.

كما وأردف، ” اعتقد أن فريق تشيلسي قد تعافى من أخطائه الدفاعية بعد الهزيمة على ميدانه بنتيحة 4-1 أمام برنتفورد، ثم بعدها أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الشهر الحالي، عقب الأداء القوي الذي قدمه في الآونة الأخيرة”.

