توخيل يكشف السبب وراء سقوط تشيلسي أمام أرسنال بهزيمة ثقيلة

وطن – كشف المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن السبب وراء هزيمة فريقه برباعية ثمينة مقابل هدفين أمام منافسه أرسنال في قمة منافسات الجولة المؤجلة ال25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

توماس توخيل وهزيمة تشيلسي

وقال مدرب تشيلسي توخيل، في مؤتمر صحفي له عقب نهاية مباراة البلوز أمام أرسنال نشرته وكالة رويترز، ” الأخطاء الدفاعية كانت هي السبب في تلقي مرمى الفريق لهذا العدد الكبير من الأهداف”.

توماس توخيل :

" انظر إلى كمية الاخطاء الفردية في مباراة اليوم؛ لايوجد فريق يمكنه القيام بثلاث اخطاء فردية مثلنا، من المستحيل ذلك " pic.twitter.com/GrasfUxlyr — الدوري الانجليزي (@mshary73827828) April 20, 2022

وأضاف توخيل، ” هذا القدر من الأخطاء لهذا المستوى غير مقبول ولا أراه في أي مباراة أخرى، إلا أنني رأيته في مباريات متتالية لنا ويجب أن يتوقف”.

التعافي من الأخطاء الدفاعية

كما وأردف، ” اعتقد أن فريق تشيلسي قد تعافى من أخطائه الدفاعية بعد الهزيمة على ميدانه بنتيحة 4-1 أمام برنتفورد، ثم بعدها أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الشهر الحالي، عقب الأداء القوي الذي قدمه في الآونة الأخيرة”.

Arsenal lose three straight then beat Chelsea at Stamford Bridge. Just like everyone expected 🤷‍♂️ pic.twitter.com/gawjv6A9om — B/R Football (@brfootball) April 20, 2022

وختم توخيل حديثه، ” اللاعبون يحصلون على الثناء حينما يلعبون مثلما فعلوا في المباريات الثلاثة الأخيرة، كما وعليهم مواجهة الحقيقة أنه من المستحيل الفوز بالمباريات بهذا المستوى من الأداء”.

أرسنال وهزيمة تشيلسي بالرباعية

ودك فريق أرسنال “المدفعجية” شباك مرمى تشيلسي برباعية ثمينة مقابل هدفين. في قمة الجولة المؤجلة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما وافتتح الفريق الضيف أرسنال اللقاء بهدف في الدقيقة ال13. عن طريق إيدي نيكيتاه، ليدرك بدها صاحب الأرض تشيلسي هدف التعادل في الدقيقة ال17 من توقيع اللاعب تيمو فيرنر.

وعاد المدفعجية من جديد ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة ال27. عن طريق إيميل رووي، كما وسجل البلوز هدف التعادل عن طريق سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة ال32.

لتتولى بعدها أهداف أرسنال الذي انتفض في وجه تشيلسي، مسجلاً هدفين في الدقيقة ال57 من توقيع مسجل نيكيتاه محرز الهدف الأول، كما وآتى الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت البديل. عن طريق بوكايو ساكا من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق مع نهاية مباراة القمة.

😄 All smiles from the lads 🙌 Goodnight, Gooners! pic.twitter.com/bzqgJDHCOv — Arsenal (@Arsenal) April 20, 2022

كما وجاء انتصار المدفعجية في منافسات دوري “البريميرليج” على البلوز، بعد تعرضه ثلاثة هزائم متتالية خارج وداخل ميدانه هذا الموسم.

وبهذا الفوز يتقاسم فريق أرسنال وتوتنهام المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 57 نقطة، كما وتجمد رصيد فريق تشيلسي عند النقطة ال62 في المركز الثالث بفارق كبير عن المتصدر والوصيف مانشستر سيتي وليفربول.

( المصدر: وطن + رويترز + تويتر)

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