تفاعل كبير مع قرارات أمير قطر برفع الحد الأدنى للمعاشات لـ 15000 ريال ومنحة الزواج لـ 300 الف

وطن – أثار قرار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 15 ألف ريال قطري (ما يوازي 4 آلاف دولار) ردود أفعال فرحة، ومشيدة بالأمير الذي ينظر لشعبه ويقدم له ما يحتاج.

واحتفاء بقرار الأمير تميم بن حمد، دشن رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: “#شكرا_بوحمد”، احتل صدارة الوسوم الأكثر تداولا في قطر، قدموا من خلاله الشكر الجزيل له وللحكومة عقب ما صدر عنها بتوجيهات منه برفع منحة الزوج من 100ألف إلى 300 ألف وغيرها من القرارت.

وقال الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني، مشيدا بقرارات الأمير: “قال النبي ﷺ: من لا يشكر الناس لا يشكر الله قال ابن باز رحمه الله أن من كان من طبيعته وخلقه عدم شكر الناس على معروفهم وإحسانهم إليه فإنه لا يشكر الله لسوء تصرفه ولجفائه. سمو الامير حفظه الله بقراره في معاش المتقاعدين وسداد ديون الغارمين يستحق كل الشكر والدعاء والثناء”.

قال النبي ﷺ:

من لا يشكر الناس لا يشكر الله

قال ابن باز رحمه الله

أن من كان من طبيعته وخلقه عدم شكر

الناس على معروفهم وإحسانهم إليه

فإنه لا يشكر الله لسوء تصرفه ولجفائه.

سمو الامير حفظه الله بقراره في معاش

المتقاعدين وسداد ديون الغارمين

يستحق كل الشكر والدعاء والثناء#شكراً_بوحمد pic.twitter.com/JkWceS3NmU — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) April 20, 2022

من جانبه أشاد رسام الكاريكاتير القطري، سعد المهندي، بالقرارات قائلا: “أما وإن السُلف والمنح قد عادت و #قانون_التقاعد_الجديد قد أقر، وكنت أمارس نقداً على هيئة رسومات كاريكاتيرية أو تغريدات على إيقافها، فوجب شكر القيادة أميراً وحكومةً على هذا التجاوب الشعبي”.

أما وإن السُلف والمنح قد عادت و #قانون_التقاعد_الجديد قد أقر، وكنت أمارس نقداً على هيئة رسومات كاريكاتيرية أو تغريدات على إيقافها، فوجب شكر القيادة أميراً وحكومةً على هذا التجاوب الشعبي#شكراً_بوحمد #قانون_التقاعد_الجديد — سعد المهندي (@S3d_78) April 20, 2022

أما الكاتبة إلهام بدر، فعلقت بالقول:”إعادة المنح أو مايعادلها من ميزات في القطاعات المختلفة. – تفعيل سلفة أعباء الحياة بشكل فوري وضوابط مستحدثة. – تحويل المنحة مستقبلا إلى مكافأة تقييم أداء. هذا وطن يحمل همّ إنسانه من لايشكر الناس لايشكر الله ، سلمك الله لقطر وأهلها”.

– إعادة المنح أو مايعادلها من ميزات في القطاعات المختلفة.

– تفعيل سلفة أعباء الحياة بشكل فوري وضوابط مستحدثة.

– تحويل المنحة مستقبلا إلى مكافأة تقييم أداء.

هذا وطن يحمل همّ إنسانه🇶🇦🇶🇦🇶🇦

من لايشكر الناس لايشكر الله ، سلمك الله لقطر وأهلها #سمو_الشيخ_تميم_بن_حمد#شكراً_بوحمد pic.twitter.com/3fDTwmI0ft — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) April 20, 2022

وأشاد المغرد محمد بن سيف بن طشال بقرارات الأمير قائلا: ” #شكراً_بوحمد اللهم الاثر الطيب .. اللهم اجعله من من مشوا فالارض زارعين الطيب جابرين الخواطر”.

#شكراً_بوحمد اللهم الاثر الطيب .. اللهم اجعله من من مشوا فالارض زارعين الطيب جابرين الخواطر pic.twitter.com/iOkwQaWydZ — محمد بن سيف بن طشال (@SeefMohamad) April 20, 2022

كما أثنى المغرد حسن بن ربيعة الكواري بما صدر عن الأمير قائلا: ” ما هي غريبة على بوحمد، جعل ربي يعزك ولا يعز عليك”.

ما هي غريبة على بوحمد، جعل ربي يعزك ولا يعز عليك 🤲🏻 🇶🇦#شكراً_بوحمد pic.twitter.com/TLOeTuaq2r — حسن بن ربيعة الكواري (@AlHalkawari) April 20, 2022

زيادة معاشات المتقاعدين

وكان الديوان الأميري القطري قد كشف أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر قراراً أميرياً بزيادة معاشات المتقاعدين.

كما أشار بيان الديوان الأميري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر القانونين رقم (1)، ورقم (2) لسنة 2022، بشأن التأمينات الاجتماعية، والتقاعد العسكري.

ومن أبرز وأهم الخصائص المشتركة بين قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد العسكري. هو وضع الحد الأدنى لقيمة المعاش، بحيث لا يقل عن خمسة عشر ألف ريال (نحو 4 آلاف دولار أمريكي). وأضاف القانونان بدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك.

انتقال الحق في المعاش ونصيب الأرملة

كما نظم القانونان أيضاً مسألة انتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

وزيادة نسبة نصيب الأرملة من المعاش إلى 100%، في حالة عدم وجود مستحقين آخرين.

وكذلك أكدت المنظومة الجديدة على توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين القطريين، العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. والخضوع اختيارياً لبعض الفئات ممن لا يعملون بجهة عمل مثل العاملين لحساب أنفسهم وأُسرهم.

رفع منحة الزواج إلى 300 ألف ريال

صادق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على زيادة قيمة سلفة الزواج للموظفين الحكوميين القطريين إلى 300 ألف ريال (نحو 82 ألف دولار) لتشجيع الشباب على الزواج.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) فإن مجلس الوزراء صادق، خلال اجتماعه في مقره بالديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية.

بينما أوضحت أن التعديل يقضي بزيادة قيمة سلفة الزواج لتصبح بحد أقصى 300 ألف ريال (82 ألف دولار) بدلاً من 100 ألف ريال (27 ألف دولار) حالياً، لجميع فئات الموظفين الحكوميين القطريين.

(المصدر: تويتر – وطن)

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