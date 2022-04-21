تسريب للسفير الإسرائيلي السابق: نعيش مع “السيسي” في حلم وأريد أن أقرص نفسي لأصدق !! (فيديو)

وطن – كشف الإعلامي المصري المعارض، معتز مطر، عن تسريبات جديدة للسفير الإسرائيلي السابق في مصر حاييم كورين، يفضح فيها العلاقات الغير طبيعية التي تربط إسرائيل برئيس النظام المصري الحالي عبدالفتاح السيسي.

ووفقا للتسريب الذي نشره “مطر” خلال برنامجه “مع معتز”، فقد ظهر السفير الإسرائيلي “كورين” متحدثا عن العلاقات بين إسرائيل ومصر قائلا: ” أنا أحيانا أفكر وكأنني في حلم وأقرص نفسي..لا أصدق”.

أبواب مصر مفتوحة لإسرائيل

وأضاف قائلا: “إننا فقط في عام 1973 كنا معهم في حرب واليوم أرى طريقة حديثهم ولغتهم معنا والأبواب المفتوحة لنا في مصر حتى هذا اليوم..هذه الأمور فاجئتني”.

ولفت “كورين” في حديثه عن الجانب المصري، إنهم “يفعلونها لأنه مهم لهم فعلها”.

تحالف عربي سني بمشاركة إسرائيل

وأردف “كورين” قائلا: “اليوم عندما يتحدثون عن تحالف عربي سني: يعني الأردن ومصر والسعودية والإمارات فإن هذا يعني أننا جزء من هذا التحالف. ونحن عضوا مركزيا فيه ولا أستطيع أن أوضح أكثر”.

وفي إهانة مباشرة لدول التطبيع العربي، قال “كورين”: “نحن لا نركض ورائهم.. بالعكس هم يبحثون كيف يقتربون منا”.

وللتدليل على حديثه، قال: “عندما أجلس في مصر خلال حرب غزة وأقارنها بردود الأفعال من الماضي التي تصفنا بالصهاينة القتلة..الآن ردود الأفعال مختلفة”، مضيفا: “حتى الإعلام المصري يهاجم حماس بكل قوة”.

السنين كفيلة بكشف المستور

وتابع “كورين” حديثه حول العلاقات الجديد، قائلا: “نحن ندير أمورا لم نكن نصدق أن نديرها يوما ما”. موضحا “أن هذه الأمور ستنكشف مع مرور السنين.. أنا لا أستطيع أن أكشف هذه الأمور ولكن ما أستطيع قوله بكل ثقة اليوم أنه منذ 40 عاما، منذ اتفاقية كامب ديفيد وحتى زيارة السادات لم تكن لدينا فترة أفضل من هذه الفترة التي فيها تعاون كبير مع مصر”.

وزاد “كورين” بالقول: “لم تكن لدينا فترة أفضل من هذه الفترة التي بها تعاون كبير مع مصر.. فقط مع عبدالفتاح السيسي”.

وقال موجها حديثه للحضور قائلا: “أنتم لن ولم تعرفوا ولن تقرأوا عن ذلك في الصحف” وأن هذ الامر جيدا بالنسبة إليه طالما أن الأمور يتم تنفيذها”، مشيرا إلى ان إسرائيل تفعل ما تريده “.

خدمات جليلة يقدمها السيسي لإسرائيل

واستمر “كورين” في الإشادة بالرئيس المصري، قائلا: أنا لا أستطيع أن أقول ماذا يفعل معنا السيسي ولن أفصل أكثر”، مضيفا “ليس فقط في سيناء وماذا يطلب منا ولكن أمور لا يمكنني كشفها”.

وأردف بالقول: “ولكن أحيانا أفكر أنني في حلم”.

(المصدر: يوتيوب – وطن)

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