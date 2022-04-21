الخميس, أبريل 21, 2022
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امرأة غامضة تظهر في دائرة كيم جونغ أون 

ظهرت وهي تغادر سيارة مرسيدس تابعة للزعيم الكوري

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
غموض يلف هوية سيدة تظهر في دائرة كيم جونغ أون watanserb.com
كيم سول سونغ لم تكن أبدًا شخصية عامة في الإعلام والثقافة السياسية في كوريا الشمالية

وطن- أثار ظهور سيدة بانتظام إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تساؤلات العديد من متابعي تواصل الاجتماعي. مما أثار تكهنات أن فردا آخر قريبا من الزعيم الكوري قد دخل الأنظار العامة.

من هي؟

بخصوص هذا الشأن، قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هذه السيدة قد تكون كيم سول سونغ. الأخت غير الشقيقة الغامضة لكيم جونغ أون. والتي شوهدت تحوم بالقرب منه في العديد من المناسبات.

ويبدو أن هذه السيدة في الثلاثينات أو الأربعينات من العمر. كما شاهدها البعض وهي ترتدي نظارة وتحمل حقيبة كبيرة.

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كما ظهرت وهي تغادر سيارة مرسيدس تابعة للزعيم الكوري. وتم مشاهدتها أيضاً خلال فعالية كبيرة للحزب في نهاية فبراير وهي تسلمه كلمة خطابه.

من جهته، اقترح مايكل مادن، خبير في كوريا الشمالية، أن هذه الامرأة قد تكون جزءًا من الدائرة المقربة للزعيم.

قد تكون مساعدته

وقال في هذا السياق: “لا نعرف بالضبط الوظيفة أو المهمة التي تقوم بها هذه السيدة.”

كيم جونغ أون

ولكنه أضاف “من المحتمل أن تكون مساعدته وتعمل معه في مكتبه التنفيذي. لأنه تم مشاهدتها وهي تغادر سيارة الزعيم الكوري.”

لدى كيم جونغ أون أربعة أو خمسة أفراد يعملون كمساعدين إداريين وشخصيين له.

وقال مادن “قد تكون هذه المرأة سكرتيرته الخاصة.”

خبيرة في مجالها

إذا كانت هذه المرأة حسب بعض التكهنات كيم سول سونغ، فإنها تجلب معها ثروة من الخبرة لهذا الدور. حيث عملت سكرتيرة خاصة لوالدها كيم جونغ إل قبل وفاته في عام 2011. وقد وصف مادن، هذا المنصب بأنه “مهم” للغاية.

كما يقال أيضًا أن كيم سول سونغ خدمت كيم إيل سونغ – جدها والحاكم المؤسس للبلاد – كمترجمة للغة أجنبية.

أما شقيقة الزعيم كيم يو جونغ، لديها بالفعل دور حاسم داخل نظام كوريا الشمالية.

نادرة الظهور

ومع ذلك، تجنبت كيم سول سونغ الأضواء حتى الآن، على الرغم من أن مادن قال إن هذا لا يقلل بالضرورة من نفوذها.

قائلا “كيم سول سونغ لم تكن أبدًا شخصية عامة في الإعلام والثقافة السياسية في كوريا الشمالية. على عكس الثقافات السياسية الأخرى في العالم، لا تحتاج النخبة في كوريا الشمالية بالضرورة إلى  إثبات سلطتها أو نفوذها.”

كيم جونغ أون كيم جونغ أون

وفي مقال حديث، قال موقع “إن كيه نيوز” – الذي يتخذ من سيول مقرا له والذي يراقب الأحداث الجارية في كوريا الشمالية ـ  إن كيم سول سونغ قد تكون المرأة الغامضة التي تظهر مع الزعيم الكوري.

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ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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