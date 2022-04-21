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المخلوع عمر البشير يتجول في المستشفى زائرا المرضى ويثير موجة غضب ضده (فيديو)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
عمر البشير watanserb.com
الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السودان مقطع فيديو للرئيس المخلوع عمر البشير وهو يتجول في جناح بالمستشفى حيث تم نقله على أساس أنه مريض للغاية ولا يمكن أن يمكث في السجن.

والبشير، الذي أطيح به قبل أكثر من ثلاث سنوات بقليل في انقلاب عسكري بعد أشهر من الاحتجاجات، محتجز في سجن كوبر أثناء محاكمته بتهمة قيادة انقلاب الجيش عام 1989 الذي أوصله إلى السلطة، وكذلك بتهم الفساد وحقوق الإنسان.

ولم يتسن لرويترز التأكد من مصدر مستقل من صحة الفيديو الذي ظهر هذا الأسبوع ولم يتضح مصدره. لكن محامو البشير لم يعترضوا على اللقطات، وأكد أحدهم أنه يقيم حاليا في المستشفى.

“البشير” يتجول في المستشفى ويحيي الزوار

وبحسب أحد الفيديوهات يمكن رؤية “البشير” وهو يحيي الزوار خارج غرفته بالمستشفى ويبتسم ويتجول داخل عنبر المستشفى مرتديًا ملابس غير رسمية ويرتدي ساعة. حيث أوضحت “رويترز” إنها أول صور للبشير متاحة للجمهور خارج تغطية قاعة المحكمة.

وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤيته وهو يزور زميله المريض في غرفة أخرى.

محامي البشير يؤكد أن وجوده في المستشفى بأمر المحكمة

وقال عبد الرحمن الخليفة، أحد محامي الدفاع في قضية الانقلاب ، إن “وجود الرئيس السابق في المستشفى يستند إلى تقارير طبية مصدق عليها من قبل المحكمة تنص على علاج المستشفى لحالته”.

وطلب محامو البشير في بعض الأحيان نقله إلى المستشفى الخاص المملوك للجيش. حيث يقيم حاليًا بسبب إصابات COVID-19 وكذلك ارتفاع ضغط الدم.

ردود أفعال مواقع التواصل على الظهور الأخير لـ”البشير”

وبينما دعا البعض على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تعافي البشير وإطلاق سراحه، غضب البعض الآخر مما قالوا إنه معاملة متساهلة.

وقال أحد المستخدمين: “من الواضح الآن أن شهداء الثورة ماتوا هباءً”.

وقال آخر “دعه يزور من يحبه ، ويمشي في كل مستشفى في البلاد ، المهم أنه لن يحكم هذا البلد مرة أخرى ، وحكمه سيكون بالله”.

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المصدررويترز
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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