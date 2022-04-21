المخلوع عمر البشير يتجول في المستشفى زائرا المرضى ويثير موجة غضب ضده (فيديو)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السودان مقطع فيديو للرئيس المخلوع عمر البشير وهو يتجول في جناح بالمستشفى حيث تم نقله على أساس أنه مريض للغاية ولا يمكن أن يمكث في السجن.

والبشير، الذي أطيح به قبل أكثر من ثلاث سنوات بقليل في انقلاب عسكري بعد أشهر من الاحتجاجات، محتجز في سجن كوبر أثناء محاكمته بتهمة قيادة انقلاب الجيش عام 1989 الذي أوصله إلى السلطة، وكذلك بتهم الفساد وحقوق الإنسان.

ولم يتسن لرويترز التأكد من مصدر مستقل من صحة الفيديو الذي ظهر هذا الأسبوع ولم يتضح مصدره. لكن محامو البشير لم يعترضوا على اللقطات، وأكد أحدهم أنه يقيم حاليا في المستشفى.

متى يترك البرهان منصبه الصوري لعمر البشير ؟ نحن نشاهد مسرحية بوتن – مدفيديف في الخرطوم بكل تفاصيلها المضحكة . pic.twitter.com/kvZAql5Syr — Abdulazeez Alsahrawi (@AbdulazeezDeser) April 21, 2022

“البشير” يتجول في المستشفى ويحيي الزوار

وبحسب أحد الفيديوهات يمكن رؤية “البشير” وهو يحيي الزوار خارج غرفته بالمستشفى ويبتسم ويتجول داخل عنبر المستشفى مرتديًا ملابس غير رسمية ويرتدي ساعة. حيث أوضحت “رويترز” إنها أول صور للبشير متاحة للجمهور خارج تغطية قاعة المحكمة.

وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤيته وهو يزور زميله المريض في غرفة أخرى.

فيديو أحدث جدلًا.. البشير رئيس #السودان السابق يتجول داخل مستشفى ويزور المرضى !!

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– pic.twitter.com/yCUs5izpme — تحديث (@Updateksa) April 21, 2022

محامي البشير يؤكد أن وجوده في المستشفى بأمر المحكمة

وقال عبد الرحمن الخليفة، أحد محامي الدفاع في قضية الانقلاب ، إن “وجود الرئيس السابق في المستشفى يستند إلى تقارير طبية مصدق عليها من قبل المحكمة تنص على علاج المستشفى لحالته”.

وطلب محامو البشير في بعض الأحيان نقله إلى المستشفى الخاص المملوك للجيش. حيث يقيم حاليًا بسبب إصابات COVID-19 وكذلك ارتفاع ضغط الدم.

ردود أفعال مواقع التواصل على الظهور الأخير لـ”البشير”

وبينما دعا البعض على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تعافي البشير وإطلاق سراحه، غضب البعض الآخر مما قالوا إنه معاملة متساهلة.

وقال أحد المستخدمين: “من الواضح الآن أن شهداء الثورة ماتوا هباءً”.

وقال آخر “دعه يزور من يحبه ، ويمشي في كل مستشفى في البلاد ، المهم أنه لن يحكم هذا البلد مرة أخرى ، وحكمه سيكون بالله”.

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