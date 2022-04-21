السعودية والإمارات وNSO يواجهون دعاوى قضائية في بريطانيا بسبب التجسس

وطن – قال محامو ثلاثة من قادة المجتمع المدني في المملكة المتحدة إنهم أخطروا NSO Group والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بأنهم يخططون لمقاضاتهم في المحكمة العليا في بريطانيا بسبب استخدام البلدين برنامج تجسس للشركة الإسرائيلية ضدهم.

المشاركون في رفع الدعوى

وأوضح محامو يحيى عسيري، المدافع السعودي عن حقوق الإنسان ، وأنس التكريتي ، رئيس مؤسسة قرطبة ، ومحمد كوزبر ، رئيس مسجد فينسبيري بارك ، إن الهواتف المحمولة لعملائهم تعرضت للاختراق باستخدام برامج التجسس Pegasus بين عامي 2018 و 2020 أثناء وجودهم في المملكة المتحدة.

وقال المحامون في شركة Bindmans القانونية ومقرها لندن إن القرصنة كانت انتهاكًا لحقوق الخصوصية الخاصة بهم، ويسعى عملاؤهم إلى رفع دعاوى انتهاك الخصوصية ضد الشركة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأكد المحامون في بيان إنه تم إبلاغ المتهمين الثلاثة المحتملين بذلك في رسائل أرسلت في أواخر فبراير ، لكن مجموعة NSO هي الوحيدة التي ردت رسميًا.

يحيى عسيري يدين استهدافه

وقال عسيري ، في بيان إن الديكتاتوريين المسيئين “لن يتركونا للدفاع عن العدالة والحقوق دون مهاجمتنا بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف: “سيستخدمون كل شيء ، قانوني أو غير قانوني ، لإيقافنا وحماية مصالحهم. والآن يمكن للجميع رؤية وفهم الواقع”. مضيفا أنه متفائل بأن النظام القضائي “سيقف معنا”.

وتابع: “نعم ، لقد تجسسوا علينا ، واعتقلوا أصدقائنا وعذبوا وقتلوا بعضهم ، لكننا نعتقد أن جانب العدالة والحقوق ستسود في نهاية المطاف.”

400 ناشط وسياسي مقيمين في لندن استهدفوا عبر “بيغاسوس”

وكان عسيري والتكريتي وكوزبار من بين 400 ناشط وأكاديمي وسياسي مقيمين في المملكة المتحدة وآخرين تم العثور على هواتفهم في قائمة مسربة من الأرقام التي حددتها الحكومات باستخدام برنامج التجسس Pegasus التابع لمجموعة NSO.

وبعد نشر القصص المستندة إلى القائمة ، التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية وكونسورتيوم صحفي ، Forbidden Stories ، الصيف الماضي كجزء من مشروع Pegasus. قام تسعة من الأفراد المقيمين في المملكة المتحدة ، بما في ذلك عسيري والتكريتي وكوزبار ، الذين تم العثور على أرقامهم بتوجيه تعليمات Bindmans للتحقيق.

وجاءت رسائل “الإجراءات المسبقة” التي أُرسلت نيابة عن عسيري والتكريتي وكوزبار بعد تحقيق لاحق استمر ستة أشهر تم إجراؤه بالشراكة مع شبكة العمل القانوني العالمي (GLAN) ، وهي منظمة غير حكومية قانونية مقرها المملكة المتحدة ، وبدعم من بيل ماركزاك ، زميل أبحاث أول في Citizen Lab و Reckon Digitial ، وهي شركة استشارية تكنولوجية مقرها المملكة المتحدة.

وقالت مونيكا سوبيكي، الشريكة في Bindmans لموقع “ميدل إيست آي”: “كان علينا أن نكون صارمين ، لذا لا يكفي أن نكون على القائمة المسربة”. “يتعين علينا أخذ البيانات من أجهزة المدعي ، ونحتاج إلى تحليلها لإظهار دليل على إصابة Pegasus حتى نتمكن من المضي قدمًا في أي مطالبات.”

وقالت إن مطالبات أخرى قد تتبع.

استهداف الناشطين عبر بيغاسوس عرضهم للخطر

من جانبها، قال سيوبهان ألين ، المسؤول القانوني في GLAN والمحامي الاستشاري لدى Bindmans: “استخدام برنامج التجسس Pegasus ضد هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان جعل عملهم أكثر خطورة”. “من المهم السعي للحصول على اعتراف قضائي بأن هذا ما كان يجب أن يحدث”.

الشركة الإسرائيلية ، التي أدرجتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء العام الماضي والتي ورد أنها تعاني من مشاكل مالية كبيرة ، تواجه بالفعل دعاوى قضائية في الولايات المتحدة من Apple و Meta

يأتي الإجراء القانوني الأخير بعد أن ذكرت Citizen Lab في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يُعتقد أن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزارة الخارجية والكومنولث قد تم استهدافهما ببرنامج تجسس Pegasus في عامي 2020 و 2021.

وقالت سيتزن لاب إن الإصابات المشتبه بها المتعلقة بوزارة الخارجية كانت “مرتبطة بمشغلي بيجاسوس الذين نربطهم بالإمارات والهند وقبرص والأردن”. في حين أن المشغل الذي يربطه بالإمارات العربية المتحدة مرتبط بالإصابة المشتبه بها في 10 داونينج ستريت.

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