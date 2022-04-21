الاجتماع الطارئ من أجل القدس.. 3 وزراء خارجية عرب يتغيبون بينهم السعودية

وطن – مع بدء انطلاق الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، صباح الخميس، كشفت مصادر مطلعة بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اعتذر عن حضور الاجتماع لوعكة صحية ألمت به، وكلف نائبه لحضور الاجتماع.

وزراء خارجية السعودية والإمارات والجزائر يعتذرون

ووفقا لما نشره موقع “مدار الساعة” الأردني، فقد اعتذر أيضا وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد عن حضور الاجتماع، وسيحضر بدلا عنه وزير الدولة؛ الذي يحضر دائما اجتماعات الجامعة العربية وفي ضوء ارتباطات ضاغطة على وزير الخارجية الاماراتي.

كما قدم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اعتذاره لعدم الحضور لوعكة صحية المت به، وكلف مندوب الجزائر في الجامعة العربية لحضور الاجتماع.

وأوضحت وسائل إعلام أردنية، أن “وزراء خارجية قطر ومصر والمغرب وتونس وأمين عام جامعة الدول العربية انضموا فعلا إلى الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية”.

انطلاق الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربي من أجل القدس

وانطلقت الخميس، في العاصمة الأردنية، عمان، فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

وانعقد الاجتماع بدعوةٍ من المملكة الأردنية الهاشمية التي ترأس اللجنة لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسيّ الشريف وسبل وقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة التهدئة الشاملة.

وتضم اللجنة في عضويتها؛ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والسلطة الفلسطينية، ودولة قطر، ومصر والمغرب، وتونس، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وسيكون الاجتماع الخميس، هو الرابع للجنة التي شكّلها المجلس الوزاري للجامعة العربية العام الماضي. وعقدت اجتماعها السابق في القاهرة في شهر أيلول الماضي على هامش أعمال الدورة العادية (157) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

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