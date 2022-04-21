الخميس, أبريل 21, 2022
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الهدهد

الاجتماع الطارئ من أجل القدس.. 3 وزراء خارجية عرب يتغيبون بينهم السعودية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الاجتماع الطارئ من أجل القدس watanserb.com
تغيب وزراء خارجية السعودية والإمارات والجزائر عن الاجتماع الطارئ من أجل القدس

وطن – مع بدء انطلاق الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، صباح الخميس، كشفت مصادر مطلعة بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اعتذر عن حضور الاجتماع لوعكة صحية ألمت به، وكلف نائبه لحضور الاجتماع.

وزراء خارجية السعودية والإمارات والجزائر يعتذرون

ووفقا لما نشره موقع “مدار الساعة” الأردني، فقد اعتذر أيضا وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد عن حضور الاجتماع، وسيحضر بدلا عنه وزير الدولة؛ الذي يحضر دائما اجتماعات الجامعة العربية وفي ضوء ارتباطات ضاغطة على وزير الخارجية الاماراتي.

كما قدم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اعتذاره لعدم الحضور لوعكة صحية المت به، وكلف مندوب الجزائر في الجامعة العربية لحضور الاجتماع.

وأوضحت وسائل إعلام أردنية، أن “وزراء خارجية قطر ومصر والمغرب وتونس وأمين عام جامعة الدول العربية انضموا فعلا إلى الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية”.

انطلاق الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربي من أجل القدس

وانطلقت الخميس، في العاصمة الأردنية، عمان، فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

وانعقد الاجتماع بدعوةٍ من المملكة الأردنية الهاشمية التي ترأس اللجنة لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسيّ الشريف وسبل وقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة التهدئة الشاملة.

وتضم اللجنة في عضويتها؛ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والسلطة الفلسطينية، ودولة قطر، ومصر والمغرب، وتونس، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وسيكون الاجتماع الخميس، هو الرابع للجنة التي شكّلها المجلس الوزاري للجامعة العربية العام الماضي. وعقدت اجتماعها السابق في القاهرة في شهر أيلول الماضي على هامش أعمال الدورة العادية (157) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

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المصدرمدار الساعة
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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