أجر محمد رمضان بحفل “يوم الاستقلال” في الأردن يُغضب الأردنيين!

وطن – هاجم أردنيون بمواقع التواصل حفل الفنان المصري محمد رمضان، المرتقب في الأردن خلال شهر مايو، والذي سيتزامن مع يوم “عيد الاستقلال” في المملكة الهاشمية.

وانتقد أردنيون بحسب ما رصدت (وطن) استقدام محمد رمضان لحفل في الأردن مقابل مبلغ مالي ضخم، في الوقت الذي يعاني فيه الأردنيون من حياة معيشية صعبة وسط تردي الوضع الاقتصادي للبلاد.

في شبة دويلة مستشفياتها

ودور الايتام فيها تعاني نقصا في كل شيئ

كيس التفاهة

المحشو بالجهل والسفالة

سيتقاضى فقط مليون دينار ليتعرى على المسرح بطريقة مُقززة بمناسبة

(الاستقلال)

يعني حرفياً

هيك مضبطة بدها هيك ختم

ولا عزاء للشرفاء#الحرية_للمعتقلين #الاردن_مش_بخير#اضراب_الحرية pic.twitter.com/1H8AFnLimu — المُنتصر بالله أحمد (@admnordin) April 21, 2022

وتحدث البعض عن أن أجر محمد رمضان، في هذا الحفل الذي روج له الفنان المصري عبر صفحاته بمواقع التواصل قبل أيام يصل لمليون دينار أردني.

فيما ذكر آخرون حسب أن محمد رمضان سيشارك في احتفالات “عيد الاستقلال” مقابل شيك قيمته نصف مليون دينار.

#الاردن#الحكومه تتعاقد مع محمد رمضان لاحياء عيد الاستغلال بقيمة مليون دينار 😅

انحطاط رسمي 😔#ملكية_دستورية pic.twitter.com/H2Y0RGYhoA — أحرار الملكية الدستورية (@aldstwryh2) April 19, 2022

وفي تعليق غاضب كتب المنتصر بالله أحمد:”في شبة دويلة مستشفياتها ودور الأيتام فيها تعاني نقصا في كل شيء.. كيس التفاهة المحشو بالجهل والسفالة ـ يقصد محمد رمضان ـ سيتقاضى مليون دينار فقط ليتعرى على المسرح بطريقة مُقززة بمناسبة (الاستقلال).”

وتابع ساخرا:”يعني حرفياً هيك مضبطة بدها هيك ختم ولا عزاء للشرفاء.”

فيما دون مغرد آخر:”المشكلة بلد كحيانة ونازلة تستضيف مهرجين يا رب عفوك بس والله قليل الي بصير فينا.. يعني بدل ما المليون تروح للشعب اللي مش لاقي ياكل، قليل الي بصير فينا وربي.”

حفل محمد رمضان في الأردن

وكان محمد رمضان، أعلن منذ أيام في منشور له على حسابه بانستغرام عن حفل جديد له في الأردن بمايو المقبل.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

ونشر صورة توقيع عقد الحفل معلقا عليها بالقول:”كل الحُب والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وشعباً.. ميعادنا في مايو القادم بإذن الله يوم عيد الأستقلال أقوى حفلة في الأردن.”

بينما تابع:”وسعيد ان أول زيارة للأردن وأول لقاء لي بالحكومة و بالشعب الأردني هيكون يوم عيد استقلال الأردن الشقيقة.”

وسخر مغرد أردني من هذا الحفل المرتقب بقوله:”محمد رمضان ويوم الاستقلال؟! والله ما هي زابطة.”

كما دونت نسمة حسين أن حضور هذا الحفل يعد “خيانة” وطالبت الأردنيين بمقاطعته.

من جانبه سخر ناشط باسم مجد الدين، من الحفل على كريقته الخاصة بالقول:”معقول يغني أغنية أنا الملك.”

واستنكر ناشط أردني أن يكون “معاش المواطن ٢٥٠ دينارا بالشهر”. بينما محمد رمضان الذي وصفه بـ”كيس البلهارسيا لهف مليون دينار بساعتين تعري!”

وفي سياق آخر عاد العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، قبل يومين أرض الوطن قادما من فرانكفورت في ألمانيا بعدما أجرى عملية جراحية عاجلة بسبب انزلاق غضروفي تعرض له.

وكان في استقبال الملك عبدالله الثاني، نجله ولي العهد وعمه الحسن وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، إلا أن غياب الأميرة حمزة بن الحسين عن مشهد الاستقبال أثار الجدل بين الأردنيين.

ومعروف أن الأمير حمزة يخضع للإقامة الجبرية في الأردن منذ القضية التي عرفت إعلاميا باسم “قضية الفتنة”.

وبعد الاعتذار الكتابي الذي قدمه الأمير حمزة مؤخرا لشقيقه، عاد ليعلن في بيان جديد تنازله عن لقب أمير ما أكد أن الأزمة داخل الأسرة الحاكمة لا تزال قائمة.

(المصدر: وطن – رصد مواقع التواصل)

اقرأ أيضاً: