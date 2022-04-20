هل تؤثر أظافر الأكريليك أو الاصطناعية على صحتك؟

وطن– مما لاشك فيه أن أغلب النساء يهتممن بأيديهن لتكون جميلة ورائعة. وأحيانًا يخترن طلاء الأظافر بالطلاء العادي أو الجل، أو استخدام الأكريليك أو بشكلها الطبيعي.

يدين جذابة ومبهرة

وبحسب مجلة “فيدا سانا” الإسبانية، لا تتمتّع كافة النساء بأظافر مثالية. فبعضهن يعانين من تكسر أظافرهن بشكل مستمر، ما يسبب الكثير من الإحراج.

لذا نجد الكثير من النساء يلجأن الى تركيب أظافر الأكريليك التي لها دور كبير فى إظهار اليدين بشكل مبهر وجذاب.

سنركز الآن على أظافر الأكريليك. وهي مواد كيميائية يتم وضعها على الأظافر الطبيعية بتقنيات أو مواد مختلفة والتي تتيح لنا دائمًا الحصول على أظافر في حالة ممتازة.

لا تحتاج لمعالجة

فهي أكثر مقاومة من الأظافر الطبيعية وأكثر سمكًا، وبالطبع صعبة الإنكسار، لا سيما مع العناية اللازمة.

فضلا عن ذلك، فإن أظافر الأكريليك هي تلك المصنوعة من مسحوق الأكريليك، وهو مسحوق مكون من (البوليمر) ويتم مزجه بسائل (مونومر). لذلك، لا يحتاجون إلى المعالجة على عكس أظافر الجل، وفق ترجمة “وطن”.

مزايا أظافر الأكريليك

تحمي الأظافر الطبيعية من الآثار الضارة للمينا والعوامل الأخرى.

من الناحية الجمالية، تبدو جميلة دائمًا ويمكن إعطائها أي شكل وطول. فضلا عن القدرة على تجميل وتزيين الاظافر

إنها شديدة المقاومة وتمنع تشقق الأظافر. لذا فهي مثالية للأشخاص الذين يعانون من ضعف الأظافر أو التي تنكسر بسهولة.

تتم صيانتها كل 15-20 يومًا (حسب نمو ظفرك) وهي متينة للغاية.

يمكن إعادة بناء الأظافر المكسورة والمتشققة لتبدو مثالية دائمًا.

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سلبيات أظافر الأكريليك

يمكن أن يتسبب التطبيق السيئ في حدوث التهابات. لذلك من المهم الحصول على مراجع من أخصائي الأظافر والتأكد من الامتثال لجميع تدابير النظافة في المكان.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلب إزالتها تقنية جيدة حتى لا تتلف الأظافر الطبيعية أو تسبب إصابات. كما هو الحال دائمًا، من المهم أن يتم ذلك بواسطة محترف جيد.

بعض المواد الكيميائية المستخدمة في العملية لها رائحة كريهة ومضرة بالصحة. يجب أن يكون المكان الذي يتم فيه عمل الأظافر جيد التهوية.

يمكن أن يؤدي إساءة استخدامه إلى وقف نمو الظفر.

إذا تم وضع المادة بشكل خاطئ على الظفر، فيمكن أن تحدث تسريبات. وهذا من شأنه أن يعزز من ظهور الفطريات.

فيما يلي نصائح من مختصة في الأظافر:

يجب أن نوازن جميع الإيجابيات والسلبيات قبل أن نقرر ما إذا كنا نريد تركيب أظافر الأكريليك أو لا.

أول شيء هو اختيار صالون تجميل جيد للأظافر (يمكننا البحث عن آراء على الإنترنت) أو طلب توصيات من أشخاص مقربين منا لديهم أظافر أكريليك.

يعد اختيار اللون المناسب أمرًا مهمًا لأنه سيبقى معنا لمدة 15 يومًا على الأقل. كما أن الشكل والطول مهمان. إذا لم نعتد على ارتداء أظافر طويلة، فإن توصيتي؛ هي ينبغي ألا تكون الأظافر الأولى طويلة جدًا لأننا سنحتاج إلى فترة تكيف. تصبح الأظافر أكثر صلابة وسمكًا وقد تبدو غريبة بالنسبة لنا في البداية.

بمجرد أن نختارها، يصبح الاحتفاظ بها أو تغيير لونها أسهل وأرخص.

عندما نذهب لمراجعتها، سيقومون ببساطة بلف سطح ظفر الأكريليك الخاص بنا وملء القاعدة. هذه العملية أبسط وأرخص من صنع القالب الأول.

تنعكس المواد الرخيصة أو ذات الجودة الرديئة على حالة الظفر الطبيعي وأيضًا على مظهر الظفر الاصطناعي. لذلك لا تغرك الأسعار الرخيصة.

يجب أن يكون لدى خبير التجميل الخاص بك دائمًا مواد معقمة. إذا كانت لديك شكوك اسأله كيف يقوم بتعقيمها. تأكد من أنه يرتدي قناعًا وقفازات من اللاتكس.

لا تدع خبيرة التجميل تقطع أظافرك أبدًا لأنها تغطي الظفر لحمايته.

تأكد أولاً من أنك لا تعاني من حساسية تجاه أي مكون.

كوني حذرة عند إزالة الأظافر

لا تقم أبدًا بإزالة أظافر الأكريليك بنفسك، إنه خطأ جسيم للغاية يمكنك دفع ثمنه غالياً، لا سيما مع الإصابات والتشوهات التي يمكن أن تكون غير قابلة للإصلاح. سوف يقوم فني الأظافر الجيد بذلك بمهنية ونظافة ورعاية. بهذه الطريقة، ستكون الأضرار أخف بكثير

على أي حال، بعد تركيب أظافر صناعية لفترة من الوقت، من الطبيعي أن تكون في البداية أكثر نعومة أو هشاشة.

ختاما، إن امتلاك أظافر الأكريليك هو قرار شخصي وينبغي ألا يتم الاستخفاف به. حاول إجراؤها في مراكز متخصصة مع محترف مؤهل وبيئة جيدة التهوية. قم دائمًا بتحليل أي تغييرات أو ألم أو أعراض في أظافرك وأصابعك.

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