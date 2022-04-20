الخميس, أبريل 21, 2022
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ميشيل أوباما تكشف خبراً غير متوقع حول ابنتيها

تعيش ابنتا أوباما حاليًا في لوس أنجلوس

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
ميشيل أوباما تكشف خبر غير متوقع حول ابنتيها watanserb.com
ساشا وماليا أوباما

وطن– ظهرت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في برنامج المذيعة الشهيرة إلين ديجينيرز وتحدثت عن عدة مواضيع. حيث كشفت أن لابنتيها ساشا وماليا، اللتان تبلغان من العمر 20 و 23 عامًا، حاليا علاقة عاطفية.

الحياة الخاصة لابنتي أوباما

بخصوص هذا الموضوع، قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه تم التقاط صور لماليا أوباما، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق مع روري فاركوهارسون في عام 2017 . وهو أيضا طالبًا في جامعة هارفارد ونجل تشارلز الرئيس التنفيذي لشركة إنسايت لإدارة الاستثمار.

ومن غير الواضح ما إذا كان الثنائي مازالا معا، أو أن ماليا تواعد شخص آخر.

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كما أكدت ميشيل خلال حديثها مع إيلين أن ابنتها الصغرى ساشا تعيش علاقة عاطفية بدورها. إلا أنه لم يتم تصويرها مع شخص.

بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي

تعيش ابنتا أوباما حاليًا في لوس أنجلوس، حيث تشغل ماليا في كتابة عمل لاستوديوهات أمازون. ويقال إن ساشا تدرس في جامعة جنوب كاليفورنيا بعد أن انتقلت من جامعة ميشيغان.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ماليا وساشا تعيشان حياة خاصة بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال وباء كورونا، عاد كلاهما إلى المنزل مع والديهما لعدة أشهر.

رياضة الجولف

كما تحدثت ميشيل أيضًا إلى إيلين عن زواجها الذي دام 30 عامًا من الرئيس السابق باراك أوباما. قائلة والابتسامة على وجهها “لقد عرفته منذ فترة طويلة وأعرف أن الكثير من الناس يفتقدونه في الوقت الحالي.”

كما أكدت ميشيل خلال مقابلتها إن أوباما يمارس رياضة الجولف كثيرًا.

إيلين تعلن نهاية برنامجها الحواري 

من جهتها، أعلنت إيلين عن نهاية برنامجها الحواري. وذلك يوم الخميس 26 مايو 2022 بعد مرور 19 موسماً على انطلاقه على الهواء، كما فاز هذا البرنامج بأكثر من 60 جائزة “داي تايم إيمي”.

ويمثل ظهور ميشيل الأخير في حلقة الثلاثاء من البرنامج المرة الحادية عشرة التي تنضم فيها إلى إيلين على الهواء، حيث ظهرت لأول مرة في هذا البرنامج عام 2008.

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ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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