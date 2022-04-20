ميشيل أوباما تكشف خبراً غير متوقع حول ابنتيها

وطن– ظهرت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في برنامج المذيعة الشهيرة إلين ديجينيرز وتحدثت عن عدة مواضيع. حيث كشفت أن لابنتيها ساشا وماليا، اللتان تبلغان من العمر 20 و 23 عامًا، حاليا علاقة عاطفية.

الحياة الخاصة لابنتي أوباما

بخصوص هذا الموضوع، قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه تم التقاط صور لماليا أوباما، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق مع روري فاركوهارسون في عام 2017 . وهو أيضا طالبًا في جامعة هارفارد ونجل تشارلز الرئيس التنفيذي لشركة إنسايت لإدارة الاستثمار.

ومن غير الواضح ما إذا كان الثنائي مازالا معا، أو أن ماليا تواعد شخص آخر.

قد يهمك أيضاً:

كما أكدت ميشيل خلال حديثها مع إيلين أن ابنتها الصغرى ساشا تعيش علاقة عاطفية بدورها. إلا أنه لم يتم تصويرها مع شخص.

بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي

تعيش ابنتا أوباما حاليًا في لوس أنجلوس، حيث تشغل ماليا في كتابة عمل لاستوديوهات أمازون. ويقال إن ساشا تدرس في جامعة جنوب كاليفورنيا بعد أن انتقلت من جامعة ميشيغان.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ماليا وساشا تعيشان حياة خاصة بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال وباء كورونا، عاد كلاهما إلى المنزل مع والديهما لعدة أشهر.

رياضة الجولف

كما تحدثت ميشيل أيضًا إلى إيلين عن زواجها الذي دام 30 عامًا من الرئيس السابق باراك أوباما. قائلة والابتسامة على وجهها “لقد عرفته منذ فترة طويلة وأعرف أن الكثير من الناس يفتقدونه في الوقت الحالي.”

كما أكدت ميشيل خلال مقابلتها إن أوباما يمارس رياضة الجولف كثيرًا.

إيلين تعلن نهاية برنامجها الحواري

من جهتها، أعلنت إيلين عن نهاية برنامجها الحواري. وذلك يوم الخميس 26 مايو 2022 بعد مرور 19 موسماً على انطلاقه على الهواء، كما فاز هذا البرنامج بأكثر من 60 جائزة “داي تايم إيمي”.

ويمثل ظهور ميشيل الأخير في حلقة الثلاثاء من البرنامج المرة الحادية عشرة التي تنضم فيها إلى إيلين على الهواء، حيث ظهرت لأول مرة في هذا البرنامج عام 2008.

اقرأ أيضاً: