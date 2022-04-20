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تعرف على مواصفات سيارة فولكس فاجن جولف R 2022 التي جعلت أداءها فائقاً

يبلغ سعر السيارة 44,640 دولارًا

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
تعرف على مواصفات سيارة فولكس فاجن جولف R 2022 التي جعلت أداءها فائقاً watanserb.com
سيارة فولكس فاجن جولف R

وطن– نشرت مجلة فوربس الأمريكية تقريرا سلطت الضوء من خلاله على سيارة فولكس فاجن جولف R 2022.

مواصفات السيارة

أشارت المجلة إلى أن هذه السيارة يبلغ سعرها 44,640 دولارًا. وتتميز بمحرك رباعي الاسطوانات يستطيع أن ينتج قوة قدرها 315 حصان. كما تتميز بنظام دفع رباعي مع وضع الانجراف ” Drift Mode”.

في حين أن هذه السيارة عالية الأداء إلا أنه غالباً ما يتم مقارنتها بشكل أقل تفضيلًا بهوندا سيفيك تايب ار “Honda Civic Type R  وهيونداي فيلوستور ان Hyundai  Veloster N.

بعد توقف انتاجها منذ عام 2019، تعود  GOLF R للعام 2022 لسائقي السيارات بألوان متعددة منها اللون الأسود الداكن والأبيض.

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كما يتصل محرك هذه السيارة بناقل حركة مزدوج. ويمكن للسائقين الاختيار من بين سبعة أوضاع قيادة مختلفة بما في ذلك الوضع المريح والرياضي والفردي. وذلك بخاصية الضغط على زر “R” الموجود على عجلة القيادة.

داخل السيارة        

بالنسبة للسيارة من الداخل، قالت المجلة أن المقاعد مصنوعة من جلد نابا. وتتميز دعامات المقاعد بلمسات من اللون الأزرق بالإضافة إلى شعار “R” أزرق في مسند الظهر.

كما تشمل الميزات الداخلية الأخرى، الإضاءة المحيطة ب30 لون. بالإضافة إلى دواسات من الفولاذ المقاوم للصدأ والمزيد من الزخارف الكربونية على لوحة القيادة.

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المصدرفوربس
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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