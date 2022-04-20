مقذوف عمره نصف قرن يودي بحياة طالبين في سلطنة عمان

وطن – عقب كشف شرطة عمان السلطانية عن الحادث، نعت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة نزوى العمانية وفاة طالبين من طلابها، توفيا إثر انفجار مقذوفات قديمة في منطقة جبلية.

تقنية نزوى تنعى طلابها

وقالت “تقنية نزوى” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “تنعى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى الطالبين: الحواري بن علي بن ناصر الشيباني والمنير بن هلال بن عبدالله الشيباني في المستوى الأول والثاني من البرنامج التأسيسي اللذين وافتهما المنية إثر حادث عارض سائلين الله جلت قدرته أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان”.

تنعى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى الطالبين: الحواري بن علي بن ناصر الشيباني

والمنير بن هلال بن عبدالله الشيباني

في المستوى الأول والثاني من البرنامج التأسيسي اللذين وافتهما المنية إثر حادث عارض سائلين الله جلت قدرته أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان — جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى (تقنية نزوى) (@UTASNIZWA) April 19, 2022

في حين كانت شرطة عمان السلطانية قد ذكرت في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع توتير “وفاة طالبين اثنين بمقر سكنهما بولاية نزوى”.

وأضافت: “توضح التحقيقات الأولية إلى أنهما كانا يعبثان بأجسام يشتبه على أنها مقذوفات قديمة جدًا عثر عليها الطالبان في أحد المناطق الجبلية الأمر الذي أدى إلى انفجارها، ولا زالت التحقيقات قائمة لمعرفة ملابسات الواقعة”.

بينما طالبت الشرطة بعدم العبث بالمقذوفات والأجسام الغربية والإبلاغ عنها فور رؤيتها.

وفاة طالبين اثنين بمقر سكنهما بولاية نزوى مساء اليوم، وتوضح التحقيقات الأولية إلى أنهما كانا يعبثان بأجسام يشتبه على أنها مقذوفات قديمة جدًا عثر عليها الطالبان في أحد المناطق الجبلية الأمر الذي أدى إلى انفجارها، ولا زالت التحقيقات قائمة لمعرفة ملابسات الواقعة#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 19, 2022

المقذوف يعود لحرب الجبل

وقدر بعض نشطاء التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان أن عمر ذلك المقذوف يزيد عن خمسين عاما. وأنها تعود إلى ما كان يعرف باسم “حرب خضراء”، أو حرب الجبل.

سبحان الله صارت معنا نفس الحادثة بالضبط وفي جبل قريب من المنطقة وتوفي على إثرها خالي العزيز قبل حوالي 33 سنة…

قام الجيش حينها بإزالة الكثير من هذه القنابل ولكنها ما زالت موجودة خاصة في المنطقة الواقعة بين جبل الحوراء والسلسلة الجبلية المتتابعة للجبل الأخضر حيث كانت ذروة الحرب!! — أحمد هلال العبري (@ahmdh11) April 19, 2022

آخرون يرون أن المقذوف هو من مخلفات تدريب الجيش.

بينما رأى آخرون أن هذه المقذوفات القديمة من مخلفات تدريبات الجيش سابقا وتوجد بكثرة في مناطق التدريب القديمة سواء كانت في الجبل الأخضر او منطقة متان.

هذه المقذوفات القديمة من مخلفات تدريبات الجيش سابقا وتوجد بكثرة في مناطق التدريب القديمة سواء كانت في الجبل الأخضر او منطقة متان وغيرها من مناطق التدريب القديمة.

لماذا لا يقم الجيش بتمشيط المكان والتخلص من هذه المقذوفات بعد الانتهاء من التدريبات؟؟؟؟!! pic.twitter.com/ZhXC1E2kDM — محمد الشعيلي (@mohammedoman365) April 19, 2022

(المصدر: تويتر – وطن)

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