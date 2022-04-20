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الهدهد

مقذوف عمره نصف قرن يودي بحياة طالبين في سلطنة عمان

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
وفاة طالبين سلطنة عمان watanserb.com
وفاة طالبين من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى إثر انفجار مقذوف

وطن – عقب كشف شرطة عمان السلطانية عن الحادث، نعت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة نزوى العمانية وفاة طالبين من طلابها، توفيا إثر انفجار مقذوفات قديمة في منطقة جبلية.

تقنية نزوى تنعى طلابها

وقالت “تقنية نزوى” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “تنعى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى الطالبين: الحواري بن علي بن ناصر الشيباني والمنير بن هلال بن عبدالله الشيباني في المستوى الأول والثاني من البرنامج التأسيسي اللذين وافتهما المنية إثر حادث عارض سائلين الله جلت قدرته أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان”.

في حين كانت شرطة عمان السلطانية قد ذكرت في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع توتير “وفاة طالبين اثنين بمقر سكنهما بولاية نزوى”.

وأضافت: “توضح التحقيقات الأولية إلى أنهما كانا يعبثان بأجسام يشتبه على أنها مقذوفات قديمة جدًا عثر عليها الطالبان في أحد المناطق الجبلية الأمر الذي أدى إلى انفجارها، ولا زالت التحقيقات قائمة لمعرفة ملابسات الواقعة”.

بينما طالبت الشرطة بعدم العبث بالمقذوفات والأجسام الغربية والإبلاغ عنها فور رؤيتها.

المقذوف يعود لحرب الجبل

وقدر بعض نشطاء التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان أن عمر ذلك المقذوف يزيد عن خمسين عاما. وأنها تعود إلى ما كان يعرف باسم “حرب خضراء”، أو حرب الجبل.

آخرون يرون أن المقذوف هو من مخلفات تدريب الجيش.

بينما رأى آخرون أن هذه المقذوفات القديمة من مخلفات تدريبات الجيش سابقا وتوجد بكثرة في مناطق التدريب القديمة سواء كانت في الجبل الأخضر او منطقة متان.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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