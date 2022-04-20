مفتي سلطنة عمان يُبشّر بعودة الأقصى وتحرير فلسطين قريباً

وطن – أصدر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بيانا أثنى فيه على جهود المرابطين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، مبشرا بعودة قريبة للمسجد الأقصى إلى أهله وتحرير فلسطين من الاحتلال.

وقال الشيخ أحمد الخليلي، في بيانه الذي رصدته (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر:”لقد أثلج الصدور وأقر العيون تصدي المجاهدين الأبطال لعدوان المعتدين. وردهم على أعقابهم أذلاء خاسئين.”

لقد أثلج الصدور وأقر العيون تصدي المجاهدين الأبطال لعدوان المعتدين، وردهم على أعقابهم أذلاء خاسئين، وقد أعاد ذلك الأمل المرجو بأن يتحقق قريبا الفتح المبين والنصر العزيز، وأن يرجع #المسجد_الأقصى المبارك إلى أهله وأن تتحرر الأرض المحتلة جميعا من قبضة الاحتلال وما ذلك على الله بعزيز pic.twitter.com/mSIMpWxaKl — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) April 20, 2022

كما اعتبر مفتي السلطنة في الوقت أن هذا قد أعاد الأمل المرجو “بأن يتحقق قريبا الفتح المبين والنصر العزيز.”

وتابع موضحا:”أن يرجع المسجد الأقصى المبارك إلى أهله. وأن تتحرر الأرض المحتلة جميعا من قبضة الاحتلال وما ذلك على الله بعزيز.

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في حين استشهد الشيخ الخليلي بقول الله تعالى في سورة الروم “وكان حقا علينا نصر المؤمنين.”

بينما استطرد المفتي:”ويومئذ يفرح المؤمنون ويخسأ المجرمون. ولا تزال ألطاف الله تعالى تتوالى على المستضعفين.”

واختتم الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بيانه بالتذكير بقول الله تعالى في سورة القصص:”ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.”

العدوان على الأقصى

وكانت ساحات المسجد الأقصى شهدت خلال الأيام الماضية، اشتباكات عنيفة بين المرابطين الفلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت عن إصابات كثيرة في صفوف الفلسطينيين.

وأظهر الفلسطينيون شجاعة كبيرة وبسالة في التصدي لمخططات الاحتلال بتدنيس الأقصى، عبر القرابين المزعومة ومنعوهم من ذلك بالقوة.

حتى أن الاحتلال اضطر لإصدار قرار بمنع دخول الإسرائيليين للأقصى بداية من، الجمعة، المقبلة وحتى نهاية رمضان.

هذا وظلت مجموعة من المرابطين داخل المسجد القبلي لمنع اقتحامه، ويقومون بحسب مقاطع متداولة بالدق على أبواب المسجد ونوافذه، لإرباك المستوطنين وجنود الاحتلال.

قوات إسرائيلية ردت على ذلك اليوم، بإطلاق قنابل غاز وصوت داخل المسجد القبلي، لإسكات أصوات الطرق. كما اعتلى أفراد من شرطة الاحتلال سطح هذا المسجد.

الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، من جانبه كشف عن تخوفه من أن يسمح الاحتلال للمستوطنين بإدخال القرابين للأقصى، الخميس.

ومنذ، الأحد، يقتحم مئات المستوطنين الأقصى يوميا، بالتزامن مع ما يسمى عندهم “عيد الفصح” الذي بدأ مساء الجمعة الماضية، ويستمر حتى الخميس.

ودشن العمانيون خلال الأيام الماضية، حملة تضامن كبيرة مع الفلسطينيين على مواقع التواصل. وعبروا عن دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي.

كما أصدرت سلطنة عمان بيانا رسميا، الجمعة، أدانت فيه اقتحام الأقصى من قبل المستوطنين تحت حراسة الاحتلال، وقمع المرابطين الفلسطينيين بداخله.

(المصدر: وطن – رصد تويتر)

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