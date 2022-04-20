“فتاة البلكونة” .. مفاجآت غير متوقعة بالفيديو الذي هز مصر!

وطن– فجرت والدة “فتاة البلكونة”، سلسلة من المفاجآت حول الفيديو الذي هز مصر أمس، ووثق لحظة محاولة أب قتل ابنته بإلقائها من أعلى شرفة منزلهم.

صورة خاطئة

وبعدما ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على والد فتاة البلكونة، ووجهت له تهمة محاولة قتل ابنته، أكدت الأم أن الصورة التي وصلت للناس، خاطئة.

وفي بث مباشر عبر صحيفة “القاهرة 24″، قالت الأم إن زوجها يعمل بائع مخلل خلال شهر رمضان. ويعرض منتجاته على ناصية الشارع الذي يقطنون فيه، بالإضافة إلى عملة أرزقي باليومية.

وسردت والدة فتاة البلكونة ما حدث يوم الواقعة، مشيرة إلى أن أنه تعرّض لبلل خلال عمله من الماء المملح، ما دعاه للعودة لمنزله من أجل تغيير ملابسه.

لم تنصاع لأوامر والدها

و طلب الأب من ابنته إحضار تيشرت نظيف له، لكنها لم تنصاع لأوامره بحسب رواية الأم.

وأوضحت الأم أن ابنتها حاولت التأخر على والدها لتحضر ملابس شقيقها الأصغر أولًا. فهددها بالضرب بخرطوم بلاستيك، ما دعاها لمحاولة تهديده بالقفز من الشرفة. واختل توازنها وحاول الإمساك بها وإنقاذها.

وأضافت: “الناس فهمت الموضوع غلط وأنا متزوجة منه بقالي 20 سنة. عمره ما بخل علينا بحاجة، وبنتي عاقة وشقية”.

واستطردت الأم: “لما والدها قالها لو مجبتيش التيشرت هضربك بالخرطوم. رفضت وراحت جريت على البلكونة خوفًا من ضربها. وفجأة تعلقت في البلكونة وجري عليها وأنقذها. وليس إلقائها كما اعتقدوا”.

الابنة الوحيدة

وكشفت والدة الفتاة، أن ابنتها هي الوحيدة بجانب 3 من الذكور، وتلقى اهتمامًا خاصاً من والدها، كما أنها مدللة للغاية من جميع أفراد الأسرة.

كما تابعت: “منذ يومين أهداها والدها لاب توب، فهو ليس رجل قاسي، وأبنائه يكنون له كل الحب”.

هذا وقد غادر الأب قسم الشرطة بعد التأكد من عدم صحة الفيديو المتداول بعد تطابق أقوال الطفلة ووالدها وشهود عيان.

بلكونة أرضي

وأكد والد الطفلة “مي” أن المقطع أظهره في دور شيطان يلقي بابنته على خلاف الحقيقة. مردفاً: ” “دي كانت بتجيب حاجة ووقعت وأنا حاولت أنقذها”.

وتابع الأب الذي يعاني من إعاقة في الساق: “زعقت لها علشان تجيب لي حاجة. واختل توازنها ووقعت. وأصلا لو وقعت مكنش هيحصلها حاجة البلكونة أرضي” .

بينما اختتم الأب أقواله: “اللي صور مجبش الموضوع من أوله”.

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