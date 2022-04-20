ماذا قال أسطورة اليونايتد عن أداء حنبعل المجبري أمام ليفربول؟!

وطن – أثنى أسطورة مانشستر يونايتد غازي نيفيل، على أداء الموهبة التونسية حنبعل المجبري صاحب ال19 عاماً، بعد دخوله بديلاً مع الدقائق الأخيرة على نهاية المباراة أمام ليفربول، في منافسات الجولة ال32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أسطورة مانشستر يونايتد وحنعبل المجبري

وقال أسطورة اليونايتد غازي نيفيل في تصريح له عبر شبكة قنوات ” سكاي سبورتس” البريطانية، عقب المباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول، ” لقد تطلب الأمر من طفل صغير وهو حنبعل المجبري، ليأتي ويوضح لكافة اللاعبين في فريقه كيفية الركض للحصول على الكرة ووضع التحدي”.

🗣 "They're broken, they're finished, they're done this season."@GNev2 and Roy Keane call the situation at Manchester United a mess pic.twitter.com/c8YK6b8x8M — Football Daily (@footballdaily) April 19, 2022

وأضاف الأسطورة نيفيل، ” أنا فخور به حقاً، لأنه أظهر الروح العالية والرغبة الكبيرة في افتكاك الكرة، مع كبرياء واضحة. وعلى وجه الخصوص في حواره مع النجم الغيني نابي كيتا”.

تعلموا من المجبري

وأرسل أسطورة اليونايتد رسالة قاسية إلى نجوم الشياطين الحمر بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام ليفربول على ملعب الآنفيلد، ” عليكم أن تتعلموا من حنبعل المجبري كيفية الركض، كما ورفع التحدي من أجل افتكاك الكرة، ربما لم يرد قط أن يكتفي بالفرجة مثل بقية زملائه في الوقت، في الوقت الذي يحتفظ به لاعبو ليفربول بالكرة داخل المباراة”.

وختم حديثه، ” أستغرب من عدم حصول المجبري على الدقائق من أجل اللاعب مع مانشستر يونايتد، على الرغم من أنه جاء إلى الفريق كموهبة صاعدة ولعب مع منتخب بلاده (تونس) أكثر من الشياطين الحمر”.

محلل قناة سكاي غاري نيفيل عن التونسي حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد بعد مشاركته أمام ليفربول: 🔴 "الأمر يتطلب من طفل صغير أن يأتي ليوضح لهم كيفية الركض والتحدي.. أنا فخور به حقًا " 🗣️ pic.twitter.com/2gAKxPJMx3 — DO SPORT دو سبورت (@Dosportarabia) April 20, 2022

كما وقدم الموهبة التونسية المجبري في الدقائق القليلة، التي منحت له كبديل مع الدقائق العشرة الأخيرة على نهاية المباراة أمام ليفربول، المستوى الرائع، والمفلت لأنظار وجماهير كرة القدم ومانشستر يونايتد التي تفاعلت معه داخل مدرجات ملعب “الآنفيلد”.

أول لاعب تونسي

وبدخول لاعب وسط مانشستر يونايتد المجبري، يصبح أول لاعب تونسي وعربي يخوض أول مباراة مع فريق الشياطين الحمر الإنجليزي في منافسات الدوري الإنجليزي، بعد اللاعب الليبي الصادق الفيتوري.

كما وشارك زميله العراقي زيدان إقبال مع الفريق في دوري أبطال أوروبا. لكنه لم يشارك في أي مباراة في الدوري الإنجليزي.

ويستعد اليونايتد بعد الخسارة الثقيلة خارج ميدانه أمام ليفربول، لمواجهة قوية قادمة أمام أرسنال، في منافسات الأسبوع ال33 من الدوري الممتاز مطلع الأسبوع المقبل.

وجاء فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن صاحب المركز الرابع توتنهام المؤهل للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

( المصدر: وطن + سكاي سبورتس)

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