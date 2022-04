ماذا قال أسطورة اليونايتد عن أداء حنبعل المجبري أمام ليفربول؟!

وطن – أثنى أسطورة مانشستر يونايتد غازي نيفيل، على أداء الموهبة التونسية حنبعل المجبري صاحب ال19 عاماً، بعد دخوله بديلاً مع الدقائق الأخيرة على نهاية المباراة أمام ليفربول، في منافسات الجولة ال32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال أسطورة اليونايتد غازي نيفيل في تصريح له عبر شبكة قنوات ” سكاي سبورتس” البريطانية، عقب المباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول، ” لقد تطلب الأمر من طفل صغير وهو حنبعل المجبري، ليأتي ويوضح لكافة اللاعبين في فريقه كيفية الركض للحصول على الكرة ووضع التحدي”.

🗣 "They're broken, they're finished, they're done this season."@GNev2 and Roy Keane call the situation at Manchester United a mess pic.twitter.com/c8YK6b8x8M

— Football Daily (@footballdaily) April 19, 2022