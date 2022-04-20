عيدروس الزبيدي يؤدي القسم بصيغة ناقصة تثير غضب اليمنيين (شاهد)

وطن – نشر مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، مقطع فيديو يرصد لحظة قيام رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو المجلس الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي أثناء تأدية القسم لأداء مهام منصبه الجديد، الذي تم، الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن بحضور أعضاء مجلس الشورى اليمني.

وأكد “الرحبي” بأن صيغة القسم التي أداها “الزبيدي” تمثل فضيحة بعد أن قام بمخالفة القسم الدستوري الرسمي وقام بحذف جزء منه، الامر الذي يعكس نية مبيتة للعمل ضد الجمهورية وضد ما تم الاتفاق عليه.

فضحية عيدروس الزبيدي يخالف اليمين الدستوري الرسمي ويحذف جزء منه في مخالفة صريحة ونيه مبيته للعمل ضد الجمهورية وضد ما تم الاتفاق عليه . pic.twitter.com/exo5hRSVRp — مختار الرحبي (@alrahbi5) April 19, 2022

قسم عيدروس الزبيدي

وبحسب ما رصدته “وطن”، فقد حذف عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي، بعض مفردات نص القسم الجمهوري، خلال أدائه اليمين الدستورية. حيث خلى القسم من عبارة “الحفاظ على الوحدة والنظام الجمهوري” بخلاف بقية الأعضاء.

وتنص اليمين الدستورية المعتمدة على: “أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما اقول شهيد”.

جدل كبير حول قسم عيدروس الزبيدي

وأثار القسم الذي أداه الزبيدي جدلا واسعا وآراء متباينة على منصات التواصل الاجتماعي. في حين اعتبره البعض بأنه تمرد على الإجماع السياسي.

وفي هذا السياق، استنكر الناشط عبدالله باراس ما حدث، قائلا: “عجز عيدروس الزبيدي أن يكون على مستوى الحدث رغم الفرصة التاريخية اليوم، تمرد على الاتفاق والإجماع السياسي منذ اللحظة الاولى وكشف عن نواياه ونوايا من يموله وبين حقيقة المرحلة القادمه ودوره المعطل والخارج عن الاجماع فيها.”

عجز عيدروس الزبيدي أن يكون على مستوى الحدث رغم الفرصة التاريخية اليوم ، تمرد على الاتفاق والإجماع السياسي منذ اللحظة الاولى وكشف عن نواياه ونوايا من يموله وبين حقيقة المرحلة القادمه ودوره المعطل والخارج عن الاجماع فيها. — Abdullah Baras | عبدالله باراس (@Ab_baras) April 19, 2022

وقال الكاتب اليمني عباس الضالعي: “عيدروس الزبيدي خرق التوافق الذي تتغنى به السعودية وهذه اكبر هدية للحوثي.”

عيدروس الزبيدي خرق التوافق الذي تتغنى به السعودية وهذه اكبر هدية للحوثي. pic.twitter.com/MQ5PL1p6LJ — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) April 19, 2022

من جانبه، قال الكاتب ياسين التميمي: “عيدروس الزبيدي لم يحلف بصيغة القسم الدستورية. ليس في الامر ما يدعو للاستغراب، فهو يثبت انه ابعد ما يكون عن السياسة والزعامة. من حيث يعتقد انه يظهر صلابة او بطولة تجاه المشروع الانفصالي. لقد بدا مضطربا بما يتفق مع بشاعة الموقف الذي صاغه في لحظة تاريخية فارقة من حياة الشعب اليمني”.

عيدروس الزبيدي لم يحلف بصيغة القسم الدستورية. ليس في الامر ما يدعو للاستغراب، فهو يثبت انه ابعد ما يكون عن السياسة والزعامة،من حيث يعتقد انه يظهر صلابة او بطولة تجاه المشروع الانفصالي.

لقد بدا مضطربا بما يتفق مع بشاعة الموقف الذي صاغه في لحظة تاريخية فارقة من حياة الشعب اليمني👇 — ياسين التميمي YASEEN AL-TAMIMI (@yaseentamimi68) April 19, 2022

كما انتقد الصحفي اليمني توفيق أحمد ما جرى قائلا: “عيدروس الزبيدي يمتنع عن ذكر “النظام الجمهوري ووحدة الوطن” خلال أدائه اليمين الدستوري يمين بلا جمهورية ووحدة مجلس فاشل من اول لحظة”.

عيدروس الزبيدي يمتنع عن ذكر "النظام الجمهوري ووحدة الوطن" خلال أدائه اليمين الدستوري

يمين بلا جمهورية ووحدة

مجلس فاشل من اول لحظةT|| — Tawfieq Ahmed توفيق أحمد (@SSSSRR101) April 19, 2022

يشار إلى ان عيدروس الزبيدي يترأس المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله وتأسس في 2017 بدعم من الإمارات.

المجلس الرئاسي يؤدي القسم الدستورية

وفي وقت سابق الثلاثاء، أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، وأعضائه السبعة اليمين الدستورية أمام البرلمان بحضور سفراء الاتحاد الأوروبي والتعاون الخليجي والمبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبرغ.

هادي ينقل صلاحياته لمجلس رئاسي

وفي 7 أبريل الجاري، نقل الرئيس عبد ربه منصور هادي صلاحياته إلى المجلس الجديد لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في المشاورات التي جرت في الرياض بين 29 مارس و9 أبريل الجاري، برعاية مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة، دون حضور الحوثيين.

بينما جاء نقل صلاحيات هادي في سياق محاولات أممية وإقليمية لوقف الحرب المدمرة التي دخلت عامها الثامن. والتي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من 370 ألفاً غالبيتهم من المدنيين، ووضعت حوالي 16 مليوناً على حافة المجاعة.

(المصدر: تويتر – وطن)

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