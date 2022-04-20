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الهدهد

عيدروس الزبيدي يؤدي القسم بصيغة ناقصة تثير غضب اليمنيين (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
عيدروس الزبيدي watanserb.com

وطن – نشر مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، مقطع فيديو يرصد لحظة قيام رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو المجلس الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي أثناء تأدية القسم لأداء مهام منصبه الجديد، الذي تم، الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن بحضور أعضاء مجلس الشورى اليمني.

وأكد “الرحبي” بأن صيغة القسم التي أداها “الزبيدي” تمثل فضيحة بعد أن قام بمخالفة القسم الدستوري الرسمي وقام بحذف جزء منه، الامر الذي يعكس نية مبيتة للعمل ضد الجمهورية وضد ما تم الاتفاق عليه.

قسم عيدروس الزبيدي

وبحسب ما رصدته “وطن”، فقد حذف عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي، بعض مفردات نص القسم الجمهوري، خلال أدائه اليمين الدستورية. حيث خلى القسم من عبارة “الحفاظ على الوحدة والنظام الجمهوري” بخلاف بقية الأعضاء.

وتنص اليمين الدستورية المعتمدة على: “أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما اقول شهيد”.

جدل كبير حول قسم عيدروس الزبيدي

وأثار القسم الذي أداه الزبيدي جدلا واسعا وآراء متباينة على منصات التواصل الاجتماعي. في حين اعتبره البعض بأنه تمرد على الإجماع السياسي.

وفي هذا السياق، استنكر الناشط عبدالله باراس ما حدث، قائلا: “عجز عيدروس الزبيدي أن يكون على مستوى الحدث رغم الفرصة التاريخية اليوم، تمرد على الاتفاق والإجماع السياسي منذ اللحظة الاولى وكشف عن نواياه ونوايا من يموله وبين حقيقة المرحلة القادمه ودوره المعطل والخارج عن الاجماع فيها.”

وقال الكاتب اليمني عباس الضالعي: “عيدروس الزبيدي خرق التوافق الذي تتغنى به السعودية وهذه اكبر هدية للحوثي.”

من جانبه، قال الكاتب ياسين التميمي: “عيدروس الزبيدي لم يحلف بصيغة القسم الدستورية. ليس في الامر ما يدعو للاستغراب، فهو يثبت انه ابعد ما يكون عن السياسة والزعامة. من حيث يعتقد انه يظهر صلابة او بطولة تجاه المشروع الانفصالي. لقد بدا مضطربا بما يتفق مع بشاعة الموقف الذي صاغه في لحظة تاريخية فارقة من حياة الشعب اليمني”.

كما انتقد الصحفي اليمني توفيق أحمد ما جرى قائلا: “عيدروس الزبيدي يمتنع عن ذكر “النظام الجمهوري ووحدة الوطن” خلال أدائه اليمين الدستوري يمين بلا جمهورية ووحدة مجلس فاشل من اول لحظة”.

يشار إلى ان عيدروس الزبيدي يترأس المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله وتأسس في 2017 بدعم من الإمارات.

المجلس الرئاسي يؤدي القسم الدستورية

وفي وقت سابق الثلاثاء، أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، وأعضائه السبعة اليمين الدستورية أمام البرلمان بحضور سفراء الاتحاد الأوروبي والتعاون الخليجي والمبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبرغ.

هادي ينقل صلاحياته لمجلس رئاسي

وفي 7 أبريل الجاري، نقل الرئيس عبد ربه منصور هادي صلاحياته إلى المجلس الجديد لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في المشاورات التي جرت في الرياض بين 29 مارس و9 أبريل الجاري، برعاية مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة، دون حضور الحوثيين.

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

بينما جاء نقل صلاحيات هادي في سياق محاولات أممية وإقليمية لوقف الحرب المدمرة التي دخلت عامها الثامن. والتي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من 370 ألفاً غالبيتهم من المدنيين، ووضعت حوالي 16 مليوناً على حافة المجاعة.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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