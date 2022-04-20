سينتيا خليفة .. رامز تحرّش بها لفظياً وانهارت وضربته! (فيديو)

وطن – حلت الفنانة اللبنانية الشابة سينتيا خليفة، الأربعاء، ضيفة على برنامج المقالب الرمضاني لرامز جلال والذي يأتي هذا العام تحت اسم “رامز موفي ستار” ويشاركه فيه النجم العالمي فاندام.

وتبدأ الحلقة بمقابلة فاندام لسينتيا وخداعها بأنها ستمثل معه فيلم أكشن، حتى جرها لمقلب رامز جلال وتنفيذ فقرات البرنامج المرعبة بها.

وبدأ رامز جلال بالسخرية من سينتيا خليفة بمجرد ظهورها، وكذلك السخرية من ملابسها كعادته مع ضيوف برنامجه.

وشبهها رامز بالميكانيكي وقال إنها ترتدي “أفرول وتعمل بصيانة سيارات”.

كما تحرش جلال لفظيا بالفنانة اللبنانية حين قال:”فاتنة صخرة الروشة وأحدث منتجات لبنان، نمرة مفترسة مش لاقية اللي يرودها.”

ودخلت سينتيا خليفة في نوبة صراخ وبكاء. وانهارت تماما في فقرة الرعب من البرنامج عندما انحدرت السيارة نحو البحيرة ورأت التمساح بداخلها.

كما أصيبت بصدمة أخرى شديدة عندما علمت أن الرجل الذي يرتدي القناع، هو رامز جلال وليس فاندام وأنه نفذ بها المقلب.

لتصرخ بوجهه وتبكي ثم حملت حجرا وألقته به بعنف في قدمه، لكن بعد تهدئة رامز لها أخذت في الضحك وتبادل الحديث معه.

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هذا ونشر رامز جلال، على حسابه بتويتر صورة جمعته بسنتيا خليفة عقب الحلقة في مكان التصوير.

وعلق عليها بالقول:”سينتيا خليفه بعد الحلقه المخيفة.”

كما طال برنامج رامز جلال، هذا العام انتقادات حادة وغرد الكاتب السعودي إبراهيم السليمان عقب حلقة اليوم:”مازال برنامج رامز يتسيد المركز الأول في أفشل البرامج”.

مازال برنامج رامز يتسيد المركز الأول في أفشل البرامج .. — إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) April 20, 2022

وصور رامز جلال برنامجه هذا العام في صحراء المملكة العربية السعودية، تحت رعاية هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة.

(المصدر: وطن – متابعات)

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