سوري يغتصب ابنته ذات الـ13 عاماً ويتسبب في حملها

وطن– شهدت مدينة عفرين، في ريف حلب الشمالي بسوريا، جريمة بشعة والأولى من نوعها في شمال البلاد. حين أقدم أب على اغتصاب ابنته.

حامل!

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن سيدة في عفرين، تقدمت بشكوى ضدّ زوجها بتهمة التعدي على ابنته التي تبلغ من العمر 13 عاماً .

والعائلة من مهجري ريف حلب الجنوبي، ويقطنون في خيم للنازحين قرب صالة جين بحي الأشرفية بمدينة عفرين.

وقامت عناصر من فرقة المعتصم في “الجيش الوطني السوري”، باعتقال الأب فوراً، ونقل الفتاة إلى أحد مستشفيات المدينة خاصة بعد أنباء عن حملها.

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تعنيف وضرب

وخلال التحقيقات، اعترف الأب بأنّه بدأ باغتصاب ابنته لأول مرة حين كانت تبلغ من العمر 9 سنوات سراً، من خلال ضربها وتعنيفها.

وكشف الجاني أنه استمر باغتصاب ابنته إلى هذا الوقت، حيث يبلغ عمرها اليوم 13 عاماً.

وتصدرت الجريمة حديث الناشطين في مواقع التواصل، وهزت مشاعر الرأي العام في شمال سوريا. خاصة أنها تعتبر الحادثة الأولى من نوعها هناك.

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ازدياد معدل الجريمة في سوريا

الجدير ذكره بأن سوريا شهدت خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا لافتًا بمعدل الجرائم الأسرية باختلافها.

وذلك في ظل التفكك الأسري وغياب الرقابة والتعليم والفوضى وما خلفته تبعات الحرب التي لا تزال مستمرة منذ عقد وعام.

هذا وقد احتلت سوريا المركز العاشر عالمياً بمعدل الجريمة وفق موقع “نامبيو”، منذ مطلع العام الحالي.

بينما كانت سوريا تحتلّ المرتبة 12 على مستوى العالم بمعدل الجريمة وفقاً للموقع ذاته عام 2020.

وفي العام 2021 احتلّت المرتبة الـ11. بينما حلّت في المرتبة الثانية في آسيا بمعدل الجريمة بعد أفغانستان، وفي المرتبة الأولى بمعدل الجريمة غرب آسيا.

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