سلطنة عمان .. شاهد فيديو فتاة الشارع الذي فجر غضب العمانيين!

وطن – شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، موجة غضب واسعة عقب تداول مقطعا مصورا وثق وضع مأساوي لفتاة صغيرة اضطرت لبيع بعض المنتجات في الشارع لتوفير المال.

المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن)، يظهر الطفلة وهي نائمة على طاولة على جانب الطريق، عليها بعض منتجات العصائر.

سرقوا أحلامي .. وخبزي

ورغيفي !

سرقوا براءتي .. وضحكي

وابتسامتي وتركوني .. أنام

على أوجاع ..

الشوارع والأرصفة

تركوني أبيع

طفولتي ..

ودفاتري ..

وأقلامي .. وكل

زادي والأمتعة

حتى غيبني..

التعب

فنسيتُ جسدي

ورحلت

فيال العجب!! #جاي_الخير #التنمية_الاجتماعية pic.twitter.com/oJloxvr0b0 — 𝑩𝑶’𝑻𝑨𝑹𝑬𝑸 (@Moody_5G) April 20, 2022

ويبدو أن الطفلة التي لم تكشف هويتها حتى الآن، كانت تبيع العصائر قبل الإفطار للمارين على الطريق، لأجل توفير المال.

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إلا أن النعاس غالبها وغطت في نوم عميق وأسندت رأسها على الطاولة. في مشهد أثار تعاطفا كبيرا معها، حيث تصدّر وسم “التنمية الإجتماعية” الترند في سلطنة عمان، لمطالبة الوزارة بالتدخل في مساعدة الطفلة .

“إهانة لكرامتنا جميعا”

وقال الكاتب العماني زكريا المحرمي في تلعيقه على الصورة: “ما يحدث إهانة لكرامتنا جميعا ولا يليق أن يحدث في مجتمعنا أتمنى من الأخ وزير المالية والأخت وزيرة التنمية الاجتماعية زيارة هذه البنت في بيتها وتقديم الاعتذار لها على تقصير الحكومة والمجتمع، وإن لم يفعلا فالأفضل أن يقدما استقالتهما، فبنات عمان وابناءها يستحقون أفضل من ذلك”

ما يحدث إهانة لكرامتنا جميعا ولا يليق أن يحدث في مجتمعنا أتمنى من الأخ وزير المالية والأخت وزيرة التنمية الاجتماعية زيارة هذه البنت في بيتها وتقديم الاعتذار لها على تقصير الحكومة والمجتمع، وإن لم يفعلا فالأفضل أن يقدما استقالتهما، فبنات عمان وابناءها يستحقون أفضل من ذلك pic.twitter.com/iBy4zdvZIm — زكريا المحرمي (@almuharrmi) April 20, 2022

من جانبه علق الإعلامي العماني عادل الكاسبي، على المقطع المنتشر بقوله:”مشهد الطفلة وهي نائمة على كشك البيع أفسد ما تبقى من يومي.”

مشهد الطفلة وهي نائمة على كشك البيع أفسد ما تبقى من يومي . صدقا لا أجد ما أكتب في حقها ، فقد كتمته وأسررته في قلبي. الله المستعان — عادل الكاسبي ADIL ALKASBI (@adil_alkasbi) April 20, 2022

وتابع:”صدقا لا أجد ما أكتب في حقها فقد كتمته وأسررته في قلبي. الله المستعان”.

وقال د. عبدالناصر المعولي: “نعتذر منك نحن فشلنا وأوصلناك لتنامي على طاولة في الطريق، بينما الأولى أن تنامي على فراشك وتتوسدي كتابك لتدرسي.. هل سنسمع هكذا تصريح من مسؤل؟. الصورة مؤلمة جدا”.

نعتذر منك نحن فشلنا وأوصلناك لتنامي على طاولة في الطريق، بينما الأولى أن تنامي على فراشك وتتوسدي كتابك لتدرسي.. هل سنسمع هكذا تصريح من مسؤل؟ الصورة مؤلمة جدا#رمضان #التنمية_الاجتماعية pic.twitter.com/d602YEBtlx — د. عبدالناصر المعولي (@Drabojamal86) April 20, 2022

“ليست حالة”!

فيما قال علوي المشهور: “هي ليست حالة وإنما ظاهرة، والحل في:1-زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي

وذوي الدخل المحدود التنمية الاجتماعية. 2-وضع ضرائب على أصحاب الثروة والدخل المرتفع والأراضي البيضاء لإعادة توزيع الثروة بشكل عادل في المجتمع. 3-توفير أماكن [مناسبة] للأسر المحتاجة لتأسيس مشاريع خاصة تغير حالهم”.

هي ليست حالة وإنما ظاهرة، والحل في: 1-زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي

وذوي الدخل المحدود #التنمية_الاجتماعية 2-وضع ضرائب على أصحاب الثروة

والدخل المرتفع والأراضي البيضاء لإعادة

توزيع الثروة بشكل عادل في المجتمع 3-توفير أماكن [مناسبة] للأسر المحتاجة

لتأسيس مشاريع خاصة تغير حالهم pic.twitter.com/MrjmQtNL8B — علوي المشهور (@alwi_999) April 20, 2022

وأضاف: “4-توسيع شريحة المستفيدين من الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أكثر من المجتمع. 5-زيادة المقاعد الدراسية لفئات الضمان الاجتماعي والدخل المحدود في التعليم العالي. 6-توفير قروض ميسرة للأسر المنتجة لتأسيس مشاريع إنتاجية تنقلهم من الحاجة وطلب العون إلى الاكتفاء. 7- منحهم أولوية التوظيف”.

4-توسيع شريحة المستفيدين من الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أكثر من المجتمع 5-زيادة المقاعد الدراسية لفئات الضمان الاجتماعي والدخل المحدود في التعليم العالي 6-توفير قروض ميسرة للأسر المنتجة لتأسيس مشاريع إنتاجية تنقلهم من الحاجة وطلب العون إلى الاكتفاء 7- منحهم أولوية التوظيف — علوي المشهور (@alwi_999) April 20, 2022

فيما كتب عبدالرحمن الكتلوني: “نامت … وغطّاها الأمل واستوسدت أرض النفط وتحلّمت يمكن يمر طيف الغنى على هيئة بشر…”.

نامت …

وغطّاها الأمل

واستوسدت أرض النفط

وتحلّمت يمكن يمر

طيف الغنى على هيئة بشر… #التنمية_الاجتماعيه pic.twitter.com/NbU8C1U79Y — عبدالرحمن الكتلوني (@Kingabdo121) April 20, 2022

وفي لفتة طيبة من المغرد العماني الشهير سالم عمر الهاشمي، طالب من يعرف أي معلومات عن هذه الفتاة أن يوصله بأهلها.

وقال:”اريد أن أعرف ماذا تبيع؟، ومستعد شخصيا أن استأجر وأوفر لها محل دون مقابل سنه سنتين حتى تتمكن.”

هذه الصوره المنتشره اليوم في وسائل التواصل ، اريد ان يوصلني احد لاهلها ، اريد ان اعرف ماذا تبيع ؟، ومستعد شخصيا ان استأجر واوفر لها محل دون مقابل سنه سنتين حتى تتمكن.. عليكم بدعمها وشراء منتجاتها .. وعسى بعد ذلك ان نتوفق و نرى اخرين يبادروا .. هذه الصور تتعب القلب .. pic.twitter.com/oYQrbENoRA — سالم عمر الهاشمي (@salimalnimr) April 20, 2022

كما حث “الهاشمي” العمانيين على دعمها وشراء منتجاتها “وعسى بعد ذلك أن نتوفق و نرى آخرين يبادروا.. هذه الصور تتعب القلب.”

وعلى نفس الطريقة اقترحج ناشط آخر:”إذا هذه الفتاة عمانية ومستعدة تعمل في محل داخل مول، أعطيها لمدة ٣ سنوات بدون إيجار في ولاية السيب، شرط حضور ولي أمرها.”

اذا هذه الفتاة عمانية و مستعدة تعمل في محل داخل مول ، اعطيها لمدة ٣ سنوات بدون ايجار في ولاية السيب ، شرط حضور ولي امرها — Said (@Said66375167) April 20, 2022

هذا ولم يتم حتى الآن الكشف عن هوية الطفلة التي ظهرت بالمقطع المنتشر، وإذا كانت عمانية أم لا.

ورأى ناشطون أنه سواء كانت الطفلة عمانية أم وافدة، فإن الإنسانية لا تتجزأ ويجب أن يتم توفير حياة كريمة للجميع وفرص عمل مناسبة تساعدهم على العيش بكرامة.