سرقة سيارة وزير الدفاع التونسي وإشاعات حول قرار بإعفائه من منصبه خلال ساعات

وطن – في واقعة مثيرة، كشفت إذاعة “موازييك” التونسية بأن سيارة وزير الدفاع عماد مميش تعرضت لحادث سرقة.

ووفقا لما ذكرته الإذاعة، فقد تم سرقة سيارة وزير الدفاع بكامل محتوياتها بعد أن أسقط الوزير مفاتيح سيارته الخاصة أمام أحد المقاهي وسط مدينة أريانة بتونس العاصمة، وتمكن مجهول من العثور على هذه المفاتيح ليقوم بتشغيلها ونقلها الى وجهة غير معلومة.

وبحسب المصدر ذاته، تم رسميا تكليف الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالبحث عن السيارة المسروقة وتقديم المورط في سرقتها الى الجهات القضائية المعنية.

تفاعل واسع مع الحادثة

وأثارت القصة تفاعلا واسعا بين نشطاء التواصل الاجتماعي بتونس. حيث استغرب عدد منهم الحادثة، فيما تخوف آخرون من الاستيلاء على وثائق تخص الدولة كانت على متن سيارة الوزير، في حين زعم آخرون بأن قرارا بإقالة الوزير قد صدر.

بينما قال المغرد “حمادي جقيريم” تعليقا على الحادث: “فضيحة بالجلاجل : البارحة تمت سرقت سيارة وزير الدفاع الوطني عماد مميش حيث تم الاستيلاء على السيارة وكامل محتوياتها وما تزال الأبحاث جارية عنها من طرف أعوان ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني… كان الله في عون تونس!”.

#فضيحة بالجلاجل : البارحة تمت سرقت سيارة وزير الدفاع الوطني عماد مميش حيث تم الاستيلاء على السيارة وكامل محتوياتها وما تزال الأبحاث جارية عنها من طرف أعوان ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني… كان الله في عون تونس! — 🇹🇳Jguirim Hamadi 🇹🇳حمادي جقيريم (@HammadiJguirim) April 19, 2022

من جانبه، زعم المغرد “حمادي” بأن قرار إعفاء وزير الدفاع من منصبه قد صدر وسيتم الإعلان عنه خلال ساعات.

في حين ادعي أن الوثائق التي وقع سرقتها من سيارة وزير الدفاع هي في غاية الخطورة وسرية مطلقة وهي فقط حصريًا تحت مسؤولية المخابرات العسكرية.

🔴 #إعفاء #وزير_الدفاع #عماد_مميش و الاعلان خلال خلال الساعات القليلة القادمة … 🔴من مصادر عسكرية موثوقة :

▪︎الوثائق التي وقع سرقتها من سيارة وزير الدفاع هي في غاية الخطورة و سرية مطلقة وهي فقط حصريًا تحت مسؤولية المخابرات العسكرية

▪︎ومصادرنا تفيد أن شبهات جدية حول .. pic.twitter.com/2luVza0qmr — hamadi (@Ahmedha60454900) April 19, 2022

وسخر حساب “الراصد التونسي” من الامر، قائلا: “صدق أو لا تصدق سيارة وزير الدفاع عماد مميش تسرقت من قدام داره!! السؤال وينو الامن؟ وما هي الرسالة ؟؟”.

صدق أو لا تصدق سيارة وزير الدفاع عماد مميش تسرقت من قدام داره!! السؤال وينو الامن؟ وما هي الرسالة ؟؟ pic.twitter.com/eYBUcDdUrm — الراصد التونسي🇹🇳 (@rsd_tunisian) April 18, 2022

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