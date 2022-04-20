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سرقة سيارة وزير الدفاع التونسي وإشاعات حول قرار بإعفائه من منصبه خلال ساعات

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
وزير الدفاع التونسي watanserb.com
وزير الدفاع التونسي عماد مميش

وطن – في واقعة مثيرة، كشفت إذاعة “موازييك” التونسية بأن سيارة وزير الدفاع عماد مميش تعرضت لحادث سرقة.

ووفقا لما ذكرته الإذاعة، فقد تم سرقة سيارة وزير الدفاع بكامل محتوياتها بعد أن أسقط الوزير مفاتيح سيارته الخاصة أمام أحد المقاهي وسط مدينة أريانة بتونس العاصمة، وتمكن مجهول من العثور على هذه المفاتيح ليقوم بتشغيلها ونقلها الى وجهة غير معلومة.

وبحسب المصدر ذاته، تم رسميا تكليف الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالبحث عن السيارة المسروقة وتقديم المورط في سرقتها الى الجهات القضائية المعنية.

تفاعل واسع مع الحادثة

وأثارت القصة تفاعلا واسعا بين نشطاء التواصل الاجتماعي بتونس. حيث استغرب عدد منهم الحادثة، فيما تخوف آخرون من الاستيلاء على وثائق تخص الدولة كانت على متن سيارة الوزير، في حين زعم آخرون بأن قرارا بإقالة الوزير قد صدر.

بينما قال المغرد “حمادي جقيريم” تعليقا على الحادث: “فضيحة بالجلاجل : البارحة تمت سرقت سيارة وزير الدفاع الوطني عماد مميش حيث تم الاستيلاء على السيارة وكامل محتوياتها وما تزال الأبحاث جارية عنها من طرف أعوان ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني… كان الله في عون تونس!”.

من جانبه، زعم المغرد “حمادي” بأن قرار إعفاء وزير الدفاع من منصبه قد صدر وسيتم الإعلان عنه خلال ساعات.

في حين ادعي أن الوثائق التي وقع سرقتها من سيارة وزير الدفاع هي في غاية الخطورة وسرية مطلقة وهي فقط حصريًا تحت مسؤولية المخابرات العسكرية.

وسخر حساب “الراصد التونسي” من الامر، قائلا: “صدق أو لا تصدق سيارة وزير الدفاع عماد مميش تسرقت من قدام داره!! السؤال وينو الامن؟ وما هي الرسالة ؟؟”.

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المصدرموازييك
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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