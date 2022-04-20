“سارمات” .. “الشيطان الروسي” الذي قال بوتين إنه صاروخ “لا مثيل له بالعالم” (فيديو)

وطن – اختبرت روسيا صاروخًا باليستيًا جديدًا عابرًا للقارات أطلقت عليه اسم “سارمات Sarmat”، وقالت إنه قادر على ضرب أوروبا والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات، الأربعاء، إن الصاروخ الملقب بـ”الشيطان”، سيجعل الدول التي “تهدد” روسيا “تفكر”.

وبحسب صحيفة “مترو metro”، قالت الحكومة الروسية في بيان عبر وسائل الإعلام الرسمية إنها التجربة الأولى في برنامج اختبارات مخطط لها.

وتم إطلاق صاروخ “سارمات” الصاروخي العابر للقارات من “بليسيتسك كوزمودروم” في أرخانجيلسك.

ويعرف هذا الصاروخ أيضا باسم “RS-28″، وقد ظل الصاروخ قيد التطوير لعدة سنوات.

وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن الصاروخ قادر على التسلح برؤوس نووية.

والصاروخ يبلغ طوله 35.3 مترًا وقطره 3 أمتار.

صاروخ سارمات .. “لا مثيل له”

ويمكن لصاروخ “Sarmat” الباليستي العابر للقارات، أن يحمل حمولة 10 أطنان ويمكنه تحميل مجموعة متنوعة من خيارات الرؤوس الحربية.

بينما تفوق سرعة “سارمات” سرعة الصوت، و تبلغ سرعته 15 ألف ميل في الساعة، وهو قادر على تدمير بريطانيا وسيدخل الخدمة في غضون عام.

ووفقًا لوسائل الإعلام الروسية يمكن لـ”سارمات” بحسب ما ورد، حمل ما يصل إلى 10 رؤوس حربية كبيرة و 16 رأسًا أصغر.

في حين يمكنه حمل مجموعة من الرؤوس الحربية والإجراءات المضادة، أو المركبات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

كما قال بوتين إن السلاح “لا مثيل له” في أي مكان آخر في العالم.

قادر على إصابة أهداف على مسافات طويلة

وقالت وزارة الدفاع إن “الصاروخ الجديد قادر على إصابة أهداف على مسافات طويلة باستخدام مسارات طيران مختلفة”.

بينما أوضحت أن “له خصائص فريدة تسمح له بالتغلب بشكل موثوق على أي أنظمة دفاع مضادة للصواريخ حالية ومستقبلية”.

وهبطت “رؤوس حربية للتدريب” “في منطقة معينة في ساحة تدريب “كورا” في شبه جزيرة “كامتشاتكا”، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

وشاهد بوتين على شاشة التلفزيون أثناء إحاطة لوزارة الدفاع الروسية، “سارمات” الذي ضرب أهدافا في شبه جزيرة كامتشاتكا.

وقال الرئيس الروسي، إنه لا مثيل له في أي مكان آخر، وسيوفر مادة للتفكير لأولئك الذين يحاولون تهديد روسيا وسط الحرب الجارية مع أوكرانيا.

وقال بوتين للجيش: “أهنئكم على الإطلاق الناجح لصاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات”.

كما أضاف: “هذا السلاح الفريد حقًا سيعزز القدرة القتالية لقواتنا المسلحة. ويضمن بشكل موثوق أمن روسيا من التهديدات الخارجية ويجعل الأعداء الذين يحاولون تهديد بلدنا، يفكرون مرتين.”

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