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رؤوس جنرالات بوتين تتدحرج في أوكرانيا .. ضربة مؤلمة جديدة (شاهد)

قائد فوج المتفجرات قتل أثناء أداء مهمة قتالية في أوكرانيا

باسل النجار
كتب باسل النجار
مقتل الكولونيل الروسي ميخائيل ناغاموف في أوكرانيا watanserb.com
الكولونيل الروسي ميخائيل ناغاموف

وطن –  فقدت روسيا قائدا عسكريا روسيا آخرا، مع استمرار أوكرانيا في إلحاق خسائر فادحة بـ”جنرالات فلاديمير بوتين”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد توفي “ميخائيل ناغاموف”، 41 عامًا، قائد فوج المتفجرات، وهو يقاتل في أوكرانيا في 13 أبريل، وفقًا لمقالات ظهرت في وسائل الإعلام الروسية.

ميخائيل ناغاموف قائد فوج المتفجرات الروسي الذي قتل في أوكرانيا
ميخائيل ناغاموف قائد فوج المتفجرات الروسي الذي قتل في أوكرانيا

وبحسب التقرير الذي ترجمته (وطن) فإنه ليس من الواضح كيف أو أين مات “ناجاموف” بالضبط.

حيث ذكرت التقارير فقط أنه مات “أثناء أداء مهمة قتالية في أوكرانيا”.

ميخائيل ناغاموف
ميخائيل ناغاموف

وترك القائد الروسي وراءه زوجة وطفلًا في قرية “سوسلونغر”، على بعد حوالي 400 ميل شرق موسكو.

وموت “ناغاموف” هو آخر ما عانى منه فيلق القيادة الروسي. حيث قُتل العشرات من الكولونيلات وثمانية جنرالات على يد القوات الأوكرانية المدافعة عن بلادها.

ميخائيل ناغاموف
مقتل ميخائيل ناغاموف آخر ما عانى منه فيلق القيادة الروسي

ويزعم الجيش الأوكراني أنه قتل ما يقرب من 21 ألف جندي روسي، منذ أن أصدر بوتين الأمر بالغزو في 24 فبراير. إلى جانب تدمير مئات الدبابات وآلاف المركبات الأخرى.

كما خسرت روسيا السفينة الحربية “موسكفا”، فخر أسطولها في البحر الأسود، على الرغم من عدم امتلاك أوكرانيا لقوات بحرية.

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المعركة في شرق أوكرانيا

ومن المؤكد أن إراقة الدماء سوف تتصاعد مرة أخرى حيث يضغط بوتين على جنرالاته للعودة إلى المعركة في شرق أوكرانيا في محاولة للاستيلاء على منطقة دونباس.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن روسيا بدأت هجومها على المنطقة وسط وابل من القصف المدفعي على امتداد 300 ميل من خط المواجهة بالقرب من “دونيتسك ولوهانسك” وتصاعد القتال.

هذا وأبلغت أوكرانيا عن معارك حول مدينة “إيزيوم” حيث حشدت روسيا معظم قواتها الهجومية، وكذلك حول سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك.

واستولت القوات الروسية على “كرمينا”، وهي بلدة صغيرة تقع شمال سيفيرودونتسك، الثلاثاء، عندما تراجعت القوات الأوكرانية لأنه لم يكن هناك “شيء سوى الأنقاض للدفاع عنها” بعد أسابيع من القصف.

لكن أوكرانيا تعرضت لهجوم مضاد في أماكن أخرى، وزعمت أنها أعادت السيطرة على بلدة “مارينكا” بالقرب من دونيتسك، واستولت على بلدات إلى الشرق من خاركيف – مما وضع خطوط الإمداد الروسية تحت التهديد.

تم الإعلان عن وفاة “ناجاموف” بعد يوم واحد فقط من تأكيد وفاة القبطان – ألكسندر تشيرفا، قائد سفينة إنزال كبيرة – في أوكرانيا.

وكان “تشيرفا” قائدًا لسفينة الإنزال الكبيرة قيصر كونيكوف التي يبلغ ارتفاعها 370 قدمًا، والتي يعتقد أنها تضررت خلال هجوم صاروخي أوكراني على ميناء بيرديانسك في 24 مارس.

أصيبت سفينة الإنزال، وغرقت في النهاية أثناء وجودها في الميناء ، بعد أن تم الإعلان عن موقعها في الدعاية الحكومية الروسية.

يُعتقد أن تشيرفا وسفينته شاركوا في عملية الإنقاذ، حيث ورد أن النيران من أورسك انتشرت إلى سفن أخرى. إضافة إلى مستودع للذخيرة ومحطة وقود في الميناء.

الطراد موسكفا

يأتي هذا الإعلان في أعقاب غرق السفينة الرئيسية لأسطول البحر الأسود ، “موسكفا”. بعد أن أصيبت بصاروخين أوكرانيين من طراز نبتون.

وهناك ارتباك حول ما إذا كان قبطان “موسكفا” الكابتن أنتون كوبرين، قد مات غريقا أم لا حيث أبلغت أوكرانيا في البداية عن وفاته. لكن التلفزيون الحكومي الروسي نشر لاحقًا مقطع فيديو يزعم أنه يظهر الطاقم الناجي بما في ذلك كوبرين.

لكن يبدو أن المقطع تم التلاعب به بشكل أخرق، حيث ظهر نفس البحارة عدة مرات. وتشير أوراق الشجر إلى أن الفيديو تم تصويره في وقت مختلف من العام.

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المصدرديلي ميل
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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