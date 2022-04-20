ذا ترافيل: أشياء مثيرة يجب أن تفعلها في سلطنة عمان

وطن – نشر موقع “ذا ترافيل” العالمي قائمة بأفضل 10 أمأكن يتوجب على السائح زيارتها في سلطنة عمان، مؤكدا ان السلطنة من أكثر الدول أمانًا للسفر إليها، سواء بشكل مفرد أو مع مجموعة.

وقال الموقع إن سلطنة عمان واحدة من أكثر البلدان التي يمكن الوصول إليها في العالم بسبب البنية التحتية الممتازة، والشعب العماني المهذب.

وبحسب الموقع فإنه نظرًا لضخامة الدولة ، يمكن للزوار قضاء أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في استكشافها بسهولة. ناشرا قائمة ببعض الأشياء الرائعة التي يمكن للسائح القيام بها في عمان.

قلعة الجلالي

تعتبر زيارة قلعة الجلالي الفخمة ، التي تقع على الجانب الشرقي من الميناء ، أمرًا لا بد منه للسائحين ، وخاصة المسافرين لأول مرة. على الرغم من أنه يجب على الزوار أولاً الحصول على تصريح خاص من وزارة التراث والثقافة الوطنية ، إلا أنهم سيظلون قادرين على دخول القلعة عن طريق صعود درجات شديدة الانحدار.

وتم إنشاء هذا المكان تحت السيطرة البرتغالية في ثمانينيات القرن الخامس عشر ؛ كان هذا الموقع بمثابة سجن لعدة سنوات قبل أن يتم إيقافه عن الخدمة، ومع ذلك ، فهو يعمل حاليًا كمتحف مخصص للثقافة العمانية.

ثعبان كانيون

يعتبر هذا المكان من أكبر الوديان في عمان، كما أنه مليئ بالقرى والآثار الجذابة. حيث تتكون غالبية طول الوادي من برك يمكن القفز إليها من الصخور العالية أو الخوض فيها. كما أن هناك العديد من الشلالات والمنزلقات المائية الطبيعية للاستمتاع بها على طول الطريق.

الحيوانات البرية

وفقا للموقع، فقد يمكنك أن ترى السلاحف تعشش على الساحل وتعود إلى البحر قبل الفجر بقليل ، وهو حلم أصبح حقيقة بالنسبة للكثيرين.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للزوار مشاهدة مجموعة متنوعة من الأنواع الأخرى في عمان. كما أنه عند زيارة موقع الغوص في عمان ، سيتمكن الزوار أيضًا من رؤية أنواع مختلفة من الشعاب المرجانية بالإضافة إلى جوانب أخرى للحياة البحرية المزدهرة.

جامع السلطان قابوس الأكبر

مسجد السلطان قابوس الأكبر، الذي يقع في العاصمة مسقط، هو المسجد الوحيد في عمان الذي يمكن للسائحين زيارته، حي إنه واحدة من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها في عمان مسقط.

ولا يشتهر هذا المسجد بتصميمه الرائع فحسب ، بل إنه يحتوي أيضًا على الكثير من أحاسيس الاسترخاء التي ستساعد الزائرين على الاسترخاء أكثر طوال فترة إجازتهم. بدلاً من ذلك، قد يختارون قضاء بعض الوقت فيه قبل الشروع في إحدى الجولات السياحية العديدة في المدينة.

دار الأوبرا السلطانية

بغض النظر عن عدد الأيام التي يخطط الزائر لقضاءها في عمان ، يجب عليهم التأكد من تضمين هذا الجذب في خط سير الرحلة. من دواعي سروري دار الأوبرا الملكية الرائعة هذه.

حيث تنعكس الأضواء المبهرة على الجدران الحجرية ذات الورود الصحراوية العمانية المذهلة. لنفترض أنهم يريدون تجربة واحدة من أكثر الأشياء المهدئة للروح التي يمكنك القيام بها في عمان ليلاً. في هذه الحالة ، لا يمكن للزوار تفويت هذه الفرصة.

مصنع بناء السفن

يعتبر هذا المكان من أكثر مواقع بناء القوارب أهمية في الجزيرة العربية. يحدد الموقع عمل الحرفيين ، والذي يتضمن استخدام تقنيات عمرها قرون لبناء سفن شراعية عربية كلاسيكية.

وبمجرد بناء هذه السفن الخشبية ، سيتم استخدامها لأغراض تجارية في جميع أنحاء المنطقة ، بما في ذلك الخليج الفارسي وبحر العرب وساحل شرق إفريقيا وعبر شبه القارة الهندية والصينية. يمكن للزوار زيارة المكان ومعرفة كيفية صنع قواربهم!

رمالة وهيبة

تعتبر رمال وهيبة ، التي تُعرف غالبًا باسم “ملعب المغامرات في عمان” ، واحدة من أكثر الأشياء التي يمكن ممارستها في عُمان رواجًا لأنها توفر إطلالات بانورامية على رمال الصحراء في الشرق الأوسط على مد البصر.

قد تأخذ العديد من رحلات السفاري الصحراوية في عمان الزوار هنا. حيث يمكنهم العثور على كثبان رملية على شكل برج يبلغ ارتفاعها حوالي 300 قدم وتحيط بها النباتات المورقة.

الشواطئ

في حالة عدم زيارة الزائرين لمنطقة حيث سيكونون مدللون للاختيار عندما يتعلق الأمر بالشواطئ ، فلديهم العديد من الشواطئ للاختيار من بينها هنا في عمان! مع وجود الشواطئ في المقدمة والجبال في الخلفية.

ويعد هذا بلا شك أحد أكثر الأشياء إثارة في عمان. في هذا البلد ، تعتبر المسطحات الرملية الأصلية المسطحة ، وحتى نوع الشواطئ التي قد توجد محاطة بالصحراء.

سوق مطرح

عند السفر عبر عمان ، لا يمكن للمرء المغادرة دون جلب بعض الهدايا التذكارية من الثقافة الملونة للبلاد والمناظر الطبيعية الخلابة.

لا يقتصر الأمر على أن عمان لديها مجموعة واسعة من الأسواق التي تبيع سلعًا متشابهة. ولكن بعضها يحتوي على سلع محلية ومستوردة مثل المجوهرات الذهبية والفضية والعطور والتوابل والحرف اليدوية وأنابيب الشيشة.

حيث يمكن للزوار أيضًا تجربة مأكولات الشارع على طول الطريق لإضافة لمسة أصيلة إضافية إلى واحدة من أكثر الأشياء المسلية التي يمكنك القيام بها في عمان. وبالتأكيد سيكون لديهم عطلة مليئة بالإثارة لتذكرها!

بيما سينك هول

ويعتبر هذا المجرى، الذي صدمه نيزك سابقًا وخلق مسبحًا طبيعيًا، أصبح اليوم نقطة جذب مذهلة في وسط الصحراء نظرًا لاحتوائه على مياه زرقاء عذبة. لذا تأكد من رؤية هذا الموقع الرائع والمثير في عمان!

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