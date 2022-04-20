خطأ جديد في صلاة إلهام شاهين يثير الجدل (فيديو)

وطن– شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “بطلوع الروح”، خطأً غير مقصود، تزامن مع أول ظهور للفنانة المصرية إلهام شاهين.

سجادة الصلاة بالمقلوب

وتجسد إلهام شاهين، شخصية “أم جهاد”، قائدة كتيبة لواء الخنساء التي تمثل الشرطة النسائية في مدينة الرقة. ويحملن نسائها السلاح على غير العادة في باقي الكتائب.

وفي المشهد، تظهر أم جهاد المصرية ذات الطباع الحادة، وهي تنفذ حكم 50 جلدة على إحدى السيدات التي حاولت الهرب من مدينة الخلافة.

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وبعدما تنهي مهمتها، تذهب أم جهاد للصلاة، وتقوم بوضع “سجادة الصلاة” على الأرض بشكل غير صحيح، لتضع المكان الذي من المفترض أن نضع عليه الرأس مكان القدم.

صلاة بدون حجاب!

وهو الخطأ الذي رصده الجمهور، ليكون مادة للسخرية من إلهام شاهين، واتهامها بالجهل في أبسط أمور الدين. مستذكرين ظهورها سابقاً في مقطع فيديو وهي تصلي بدون حجاب في جنازة الفنانة المصرية مها أبوعوف.

الهام شاهين تصلي بدون حجاب في جنازة مها ابو عوف ! pic.twitter.com/IPXQFnxKoS — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 7, 2022

وبعد تعرّضها للهجوم من قبل الجمهور، ردّت الفنانة المصرية بالقول إنّها كنت ترتدي الحجاب، لكن الطرحة سقطت على كتفيها، ولم تنتبه لها، ثمّ لبستها. واصفةً ملتقط المقطع بـ”التافه”.

تقبيل يد الأمير

وفي سياق متصل، تعرضت الحلقة الرابعة من المسلسل لعدد من الانتقادات أيضاً.

وذلك بعدما ظهر الفنان المصري أحمد السعدني، الذي يجسد شخصية “عمر”، وهو يُقبل يد أمير مدينة الرقة.

وعقب الباحث في جماعات الإسلام السياسي والتراث الإسلامي، هاني عمارة، على المشهد عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك”.

وكتب: “هناك بعض الملاحظات البسيطة في مسلسل بطلوع الروح. بخصوص البناء الفكري والعقائدي لـ داعش، مثل مشهد تقبيل أحمد السعدني لـ يد أمير الرقة عقب الاجتماع، والجماعات السلفية الجهادية مثل داعش لا يقبّلون يد الأمير. وهذا الفعل ممنوعًا لديهم، ولكنه منتشر عند عموم المسلمين”.

لون الحقيبة والفتنة

ومن المشاهد المثيرة للجدل أيضاً في مسلسل “بطلوع الروح”، حين تقع منة شلبي التي تجسد شخصية “روح”، تحت أيدي جنود داعش. وذلك بسبب لون حقيبتها الخضراء.

حيث من قواعد مدينة الرقة أن تكون الحقيبة سوداء، ما أعاد للأذهان مطالبة أحد الدعاة السيدات بالمحافظة على لون الشنطة حتى لا يثيروا الفتنة.

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