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خطأ جديد في صلاة إلهام شاهين يثير الجدل (فيديو)

ظهرت إلهام شاهين تصلي بدون حجاب سابقاً

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
خطأ جديد في صلاة إلهام شاهين يثير الجدل (فيديو) watanserb.com
إلهام شاهين

وطن– شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “بطلوع الروح”، خطأً غير مقصود، تزامن مع أول ظهور للفنانة المصرية إلهام شاهين.

سجادة الصلاة بالمقلوب

وتجسد إلهام شاهين، شخصية “أم جهاد”، قائدة كتيبة لواء الخنساء التي تمثل الشرطة النسائية في مدينة الرقة. ويحملن نسائها السلاح على غير العادة في باقي الكتائب.

وفي المشهد، تظهر أم جهاد المصرية ذات الطباع الحادة، وهي تنفذ حكم 50 جلدة على إحدى السيدات التي حاولت الهرب من مدينة الخلافة.

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إلهام شاهين

وبعدما تنهي مهمتها،  تذهب أم جهاد للصلاة، وتقوم بوضع “سجادة الصلاة” على الأرض بشكل غير صحيح، لتضع المكان الذي من المفترض أن نضع عليه الرأس مكان القدم.

صلاة بدون حجاب!

وهو الخطأ الذي رصده الجمهور، ليكون مادة للسخرية من إلهام شاهين، واتهامها بالجهل في أبسط أمور الدين. مستذكرين ظهورها سابقاً في مقطع فيديو وهي تصلي بدون حجاب في جنازة الفنانة المصرية مها أبوعوف.

وبعد تعرّضها للهجوم من قبل الجمهور، ردّت الفنانة المصرية بالقول إنّها كنت ترتدي الحجاب، لكن الطرحة سقطت على كتفيها، ولم تنتبه لها، ثمّ لبستها. واصفةً ملتقط المقطع بـ”التافه”.

تقبيل يد الأمير

وفي سياق متصل، تعرضت الحلقة الرابعة من المسلسل لعدد من الانتقادات أيضاً.

وذلك بعدما ظهر الفنان المصري أحمد السعدني، الذي يجسد شخصية “عمر”، وهو يُقبل يد أمير مدينة الرقة.

وعقب الباحث في جماعات الإسلام السياسي والتراث الإسلامي، هاني عمارة، على المشهد عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك”.

إلهام شاهين

وكتب: “هناك بعض الملاحظات البسيطة في مسلسل بطلوع الروح. بخصوص البناء الفكري والعقائدي لـ داعش، مثل مشهد تقبيل أحمد السعدني لـ يد أمير الرقة عقب الاجتماع، والجماعات السلفية الجهادية مثل داعش لا يقبّلون يد الأمير. وهذا الفعل ممنوعًا لديهم، ولكنه منتشر عند عموم المسلمين”.

لون الحقيبة والفتنة

ومن المشاهد المثيرة للجدل أيضاً في مسلسل “بطلوع الروح”، حين تقع منة شلبي التي تجسد شخصية “روح”، تحت أيدي جنود داعش. وذلك بسبب لون حقيبتها الخضراء.

حيث من قواعد مدينة الرقة أن تكون الحقيبة سوداء، ما أعاد للأذهان مطالبة أحد الدعاة السيدات بالمحافظة على لون الشنطة حتى لا يثيروا الفتنة.

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المصدررصد وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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