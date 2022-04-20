وطن – يفضل نسل الأوليغارشية الأكثر إخلاصًا لبوتين، التعليم الغربي بدلاً من التعليم الروسي.

نسل الأوليغارشية

يسافرون على متن طائرة خاصة ويتزلجون في النمسا، ويدرسون في جامعات النخبة في لندن ونيويورك. إنهم أبناء الأوليغارشية الروسية، الذين يشكل آبائهم الأصدقاء المقربين للرئيس فلاديمير بوتين والذين كانت ثرواتهم في مرمى نيران المجتمع الدولي منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

في المملكة المتحدة، وخاصة في لندن، هناك “تأشيرة ذهبية” للمستثمرين الذين يمنحون تصاريح إقامَة لمن يعد بإنفاق مليوني جنيه إسترليني أو أكثر على الاستثمارات البريطانية. وفقا لما نشرته صحيفة “ال ديباتي” الاسبانية.

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لهذا السبب، نشأ العديد من صغار الأقلية الأوليغارشية الروسية في العاصمة الإنجليزية، غافلين عن السياسة “المعادية للغرب” التي يقودها نظام بلادهم. إن حياتهم من الرفاهية، لا علاقة لها بالاتحاد السوفيتي القديم.

بلغرافيا

هكذا تصفها مجلة Tatler البريطانية والتي توثق وتقدم المشورة للمجتمع الأوروبي الراقي. في تموز (يوليو) 2020، أجرت المجلة مقابلة مع خمسة من الروس الأغنياء تحت سن الخامسة والعشرين. لقد نشأ كل هؤلاء الشباب في أغلى مناطق لندن: بلغرافيا، على سبيل المثال، حيث يبلغ متوسط ​​سعر المنزل مليوني جنيه إسترليني.

بحسب ترجمة “وطن”، يوجد في بلجرافيا، واحد من كل شخصين روسي.

في هذا السياق، قالت إحدى الشابات، آنا ميليافسكايا، كنت أتساءل أحيانًا عما إذا كنت في لندن بالفعل”. والتي أضافت أيضا وفقا لمجلة تاتلر،” لا يمكنني قول وظيفة والدي”.

مدللة وثرية

إنها ابنة أحد الأقلية الحاكمة، فهي ثرية إلى درجة أنها ترتدي إكسسوارات هيرميس، أحذية لوبوتان، وتصف نفسها بأنها “مدللة”. في روسيا، حيث كانت تعيش حتى بلغت من العمر 14 عامًا، كانت تقطن في حي مع فلاديمير بوتين (حي روبليوفكا، وهو جيب من القصور الضخمة في ضواحي موسكو).

من خلال شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، يتباهى كل من آنا والأشخاص الآخرين الذين تمت مقابلتهم بالسيارات باهظة الثمن والملابس المصممة. مع وجود صور الكرملين في الخلفية أو حمامات السباحة الساحرة في بنتهاوس في لندن.

المدللين الأغنياء

لقد درسوا جميعًا في المملكة المتحدة، حيث أنه وفقًا لفيليب غازمانوف، “التعليم له علامته التجارية الخاصة”. وبحسب مجلة تاتلر، يعتبر هؤلاء الخمسة ان المؤسسات البريطانية التعليمية هي الأكثر شهرة.

يعيش هؤلاء “المدللين الأغنياء” في انزواء تام عن الجغرافيا السياسية العالمية. وبالتالي فإن حياتهم تتميز عن غير قصد بتباين عميق؛ حضور العروض الأولى على السجادة الحمراء الأمريكية والعلامات التجارية الغربية الرياضية (Louis Vuitton ،Gucci ،Prada) في صور Instagram. إنهم يساعدون في تمويل نظام يسعى إلى عزل روسيا عن بقية العالم وإبعادها قدر الإمكان عن الغرب.

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من جهته، يقول دانيال تريسمان، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس: “إنه نفاق شديد”. “حتى [الأوليغارشية أنفسهم] قد لا يدركون التناقض. يعتقدون أن هناك منافسة بين روسيا والولايات المتحدة. ولكن لماذا يجب أن تؤثر على خطط الأطفال المدرسية؟” كثيرون يوازن بين الرفاهية والأرستقراطية مع المجتمع الغربي.

المتحالفين عقليًا

انتقد بوتين نفسه هؤلاء الروس “المتحالفين عقليًا” مع الغرب. متهمًا إياهم بالتفكير في أنهم ينتمون إلى “عرق متفوق” وبالتعاون مع “الجماعة الغربية” لإحداث تدمير روسيا.

وأعلن الرئيس في خطاب حماسي أن “الشعب الروسي سيعرف دائمًا كيف يميز بين الوطنيين الحقيقيين والخونة، وسوف ينبذهم التاريخ”.

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