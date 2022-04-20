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جينيفر لوبيز تتصرف بجنون وتريد حفل زفاف ملكي في هوليوود 

كان من المقرر أن يتزوج الحبيبان في سبتمبر 2003

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
جينيفر لوبيز تتصرف بجنون وتريد حفل زفاف ملكي في هوليوود watanserb.com
جينيفر لوبيز وبن أفليك

وطن– تحدثت صحيفة ميرور البريطانية عن ظهور أنباء مفادها أن الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز على وشك أن تفقد سيطرتها حول مسألة الزفاف بعد تأكيدها خبر خطوبتها إلى الممثل الأميركي بن أفليك للمرة الثانية.

حفل زفاف ملكي في هوليوود

يقال إن الممثلة تخطط في الوقت الحالي “لحفل زفاف ملكي في هوليوود”. حيث توافي مخططي حفل زفافها “في ساعات متأخرة من الليل.”

وكان من المقرر أن يتزوج الحبيبان في سبتمبر 2003. لكنهما أجلا الزفاف قبل أيام من الحفل، وبعد عدة أشهر، قاما بإلغاء الخطوبة وانفصلا.

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ومع ذلك، بعد أن عرض أفليك على الممثلة المولودة في نيويورك الزواج للمرة الثانية الأسبوع الماضي، لم تضيع المغنية أي وقت في التباهي بخاتم الخطوبة الذي تزيّن حجارته الخضراء المرصعة، إصبعها. والذي يقال أن تكلفته بلغت أربعة أضعاف سعر الخاتم الذي قدمه أفليك لها قبل 18 عامًا.

هاجس وخوف في نفوس أصدقائها

في الوقت الحالي، يشعر أصدقاء المغنية بالقلق بخصوص توقعاتها وطلباتها الخاصة بالزفاف. حيث قال أحد المطلعين لمجلة هيت ماغازين “جين فخورة للغاية بعلاقتها الشهيرة التي تجمعها مع بين وتريد أن يعكس هذا على حفل الزفاف. كما أنها تضع بعض الخطط الكبيرة بخصوص هذا الحفل.”

وأضاف نفس المصدر “لقد كانت تجري محادثات مع منظمي الحفل ومخططو حفلات الزفاف الذين تعمل معهم والذين يقدمون خيارات لا حصر لها. تضم أفخم الأماكن في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وجهات شهر العسل الفخمة.”

أصدقاءها يحاولون جعلها تهدأ لتتجنب فراق آخر. مشيرا إلى أن عشيقها بن مرهق بالفعل في محاولة مواكبة مطالبها التي لا تنتهي

متابعاً “إلا أنه كل ما يقدمونه لها ليس كافيًا. فهي تغير رأيها باستمرار بشأن كل شيء وتتحدث مع المخططين طوال ساعات الليل. فهي تريد هذا حفل أن يكون مشابه لحفل زفاف ملكي.”

خاتم الخطوبة

وكانت قد نشرت لوبيز وهي أم لتوأمان، مع متابعيها على صفحاتها وفي نشرتها الإخبارية الخاصة بالمشتركين “OnTheJLo.com” خبر خطوبتها وخاتمها الماسي والزمردي الذي يقال إن قيمته بلغت حوالي 10 مليون دولار.

وكان قد اقترح بن – وهو أب لثلاثة أطفال من زوجته السابقة جينيفر غارنر – الزواج من لوبيز في عام 2002 بخاتم ألماس وردي بقيمة 2.5 مليون دولار.  وذلك بعد بضعة أشهر من لقائهما أثناء تصوير الفليم الرومانسي الكوميدي “Gigli”.

وفي نفس السياق، قال مصدر مجلة هيت ماغازين أنه يشعر بالقلق الآن من أن هيجان لوبيز بخصوص الزفاف يمكن أن يؤدي إلى انقسام آخر للزوجين اللذان ارتباطا من جديد.

كما أكد المصدر أن أصدقاءها يحاولون جعلها تهدأ لتتجنب فراق آخر. مشيرا إلى أن عشيقها بن مرهق بالفعل في محاولة مواكبة مطالبها التي لا تنتهي.

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جينيفر لوبيز
المصدرميرور
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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