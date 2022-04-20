جاسم بهمن يزعم: كأس العالم في قطر لن يقام.. “سيلغى في يوم وليلة” (شاهد)

وطن – في توقع غريب، قال حارس مرمى المنتخب الكويتي السابق، جاسم محمد خليفه بهمن بأن مونديال 2022 لن يقام في قطر هذا العام.

وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج “الديربي الرمضاني” المذاع على قناة “ATV”، قال “بهمن” إن حلمه يرى أن البطولة لن تقام، على الرغم من بقاء 5 أشهر على إقامتها.

وفي محاولة للتأكيد على ادعاءاته، قال “بهمن” إن الأمر لا يتعلق بوقت. موضحا أن إلغاء البطولة قد يصدر في يوم وليلة وليس يومين.

وأوضح “بهمن” بأن ما يقوله ليس امنية، وإنما هي “رؤية وحلم”، معربا عن أمنياته الشخصية بأن تنظم قطر البطولة، إلا أن “كل اللي جاي مو زين”، بحسب قوله.

جاسم بهمن: ما فيه "كأس العالم" هالسنة! pic.twitter.com/cvbdG17dWp — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) April 18, 2022

انتقادات لـ جاسم بهمن

بينما اعتبر المغرد وصاحب حساب “MOOOD” أن ما قاله “بهمن”: “كلام فاضي والافضى منه هو القنوات الاعلامية اللي تركض وراه عشان تاخذ منه هالخزعبلات. كأس العالم سيقام بإذن الله”.

كلام فاضي والافضى منه هو القنوات الاعلامية اللي تركض وراه عشان تاخذ منه هالخزعبلات. كأس العالم سيقام بإذن الله. — BoDana (@Moood_89) April 19, 2022

في حين قال المغرد “سالم قدساوي” ردا على مزاعمه بالقول: “خيب الله ظنك وحلمك . الله يتم الامن والامان علي قطر والخليج والمسلمين ويبعد عنا كل مكروه ونفرح جميييع بكأس العالم واحنا حااضريين”.

خيب الله ظنك وحلمك . الله يتم الامن والامان علي قطر والخليج والمسلمين ويبعد عنا كل مكروه ونفرح جميييع بكأس العالم واحنا حااضريين 😍😍 — سالم قدساوي (@H187DR8qqr6L9i4) April 18, 2022

بينما سخر المغرد “سعيد” من حديثه بالقول: “بالله جيبوه هو اللي يسلم البطل كأس العالم بالمباراة النهائية ، مع ارفاق المقطع هذا على شاشة الملعب”.

بالله جيبوه هو اللي يسلم البطل كأس العالم بالمباراة النهائية ، مع ارفاق المقطع هذا على شاشة الملعب . — S3D ❢ سـ؏ـد (@s3dlb) April 19, 2022

أما المغرد “فيصل المحيميد” فغرد بالقول:” حركات الجسد والعيون والثقه المفرطه اللي به تحسسك انه يعلم الغيب ، وما اكمخ منه الا المذيع يساله : القادسيه بيحقق الدوري هالسنه ؟ شايب عايب”.

حركات الجسد والعيون والثقه المفرطه اللي به تحسسك انه يعلم الغيب ، وما اكمخ منه الا المذيع يساله : القادسيه بيحقق الدوري هالسنه ؟ شايب عايب — فيصل المحيميد (@f_a_a_7) April 20, 2022

من جانبه، رد مقدم برنامج “الديربي الرمضاني” الإعلامي عبدالعزيز عطية، قائلا:”بإذن الله سنشهد افتتاح افضل بطولة لكأس العالم تاريخياً في الدوحة”.

وأضاف: “تذكر كلامي يا أبو حمود”.

عبدالعزيز عطية: بإذن الله سنشهد افتتاح افضل بطولة لكأس العالم تاريخياً في الدوحة pic.twitter.com/OjOGzFNkPO — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) April 19, 2022

بطولة كأس العالم 2022 في قطر

يشار إلى أنه وفقاً لقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي صدر في مارس 2015 ستقام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر وخلال 28 يوماً. على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر 2022، تزامناً مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني.

في حين سيُفتتح مونديال 2022 لكرة القدم بمباراة بطلة أفريقيا السنغال وهولندا القوية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بدلا من قطر المضيفة مع الإكوادور. وفق ما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في البرنامج الكامل للنهائيات إثر سحب القرعة في الدوحة.

بينما كانت المباراة الافتتاحية تضم تقليديا منتخب الدولة المضيفة. وأفرزت القرعة مواجهة في المجموعة الأولى بين قطر المشاركة للمرة الأولى في تاريخها، مع الإكوادور، كونهما في الموقعين A1 وA2 الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي على إستاد البيت في الخور والذي يتسع لتسعين ألف متفرج، بحسب كل الوثائق المقدمة سابقا من فيفا.

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