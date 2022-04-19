700 من أعضاء “فرقة النمر” السورية يصلون روسيا للانتشار في أوكرانيا

وطن – كشفت وكالة “أسوشييتد برس” الامريكية بأن أفرادا من “فرقة النمر” التي يرأسها الحنرال السوري الموالي للنظام سهيل الحسن وصلوا بالفعل إلى روسيا للبدء في الانتشار في أوكرانيا للقتال بجانب قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الوكالة إن فرقة اللواء سهيل الحسن هي من بين مئات المقاتلين السوريين الذين تلقوا تدريباً في روسيا والذين ورد أنهم وقعوا للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا. بما في ذلك جنود سوريون ومقاتلون سابقون ومقاتلون متمرسون قاتلوا لسنوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء السورية.

عدد قليل من المرتزقة السوريين وصلوا إلى روسيا

ولفتت الوكالة إلى انه حتى الآن، يبدو أن عددًا قليلاً فقط وصل إلى روسيا للتدريب العسكري قبل الانتشار على الخطوط الأمامية. مشيرة إلى انه على الرغم من تفاخر مسؤولي الكرملين في وقت مبكر من الحرب بأكثر من 16000 طلب من الشرق الأوسط. إلا أن المسؤولين والنشطاء الأمريكيين الذين يراقبون سوريا يقولون إنه لم يكن هناك حتى الآن أعداد كبيرة من المقاتلين من المنطقة ينضمون إلى الحرب في أوكرانيا.

ورأى محللون أن هذا قد يتغير مع استعداد روسيا للمرحلة التالية من المعركة بهجوم واسع النطاق في شرق أوكرانيا، ويعتقدون أن المقاتلين من سوريا من المرجح أن يتم نشرهم في الأسابيع المقبلة. خاصة بعد أن عين بوتين الجنرال ألكسندر دفورنيكوف ، الذي قاد الجيش الروسي في سوريا ، كقائد حرب جديد في أوكرانيا.

فعالية المرتزقة السوريين في أوكرانيا

وأشارت الوكالة إلى انه على الرغم من أن البعض يتساءل عن مدى فعالية المقاتلين السوريين في أوكرانيا ، إلا أنه يمكن استقدامهم إذا كانت هناك حاجة لمزيد من القوات لمحاصرة المدن أو للتعويض عن الخسائر المتزايدة.

وأوضحت أن دفورنيكوف على دراية جيدة بالقوات شبه العسكرية المتعددة في سوريا التي دربتها روسيا، بينما كان يشرف على استراتيجية محاصرة وقصف المدن التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا بلا رحمة.

وقال أحمد حمادة، المنشق عن الجيش السوري والمحلل العسكري المقيم في تركيا ، إن “روسيا تستعد لمعركة أكبر” في أوكرانيا ومن المرجح أن يشارك مقاتلون سوريون.

وقال مراقبون ونشطاء سوريا إن الروس كانوا يجندون بنشاط في سوريا لحرب أوكرانيا، لا سيما بين المقاتلين الذين تلقوا تدريبات روسية.

700 من فرقة النمر غادروا سوريا

من جانبه، أفاد رامي عبد الرحمن ، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا ، وهو مراقب حرب معارضة ، أنه حتى الآن تم تسجيل حوالي 40 ألف شخص – 22 ألفًا في الجيش الروسي وحوالي 18 ألفًا لدى مجموعة فاغنر الروسية الخاصة.

وأوضح عبد الرحمن أن نحو 700 عنصر من فرقة الحسن 25 للمهمات الخاصة والمعروفة في سوريا باسم “قوة النمر” غادروا سوريا خلال الأسابيع الماضية للقتال إلى جانب القوات الروسية.

ونوهت الوكالة إلى أن نشطاء موالون للحكومة نشروا مقاطع فيديو على مدار الأسبوعين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أفرادًا من قوة النمر وهم يؤدون تدريبات عسكرية تشمل القفز بالمظلات من طائرات الهليكوبتر. كما وظهر ضباط روس في أحد المقاطع وهم ينصحون المظليين داخل مروحية بينما أشاد الحسن بالشبان من خلال النقر على رؤوسهم.

وقال عبد الرحمن إن هناك متطوعين من الفرقة الخامسة التي تدربت في روسيا. – كتائب البعث ، الجناح العسكري لحزب البعث الحاكم. ولواء القدس الفلسطيني المكون من لاجئين فلسطينيين في سوريا. قاتلوا جميعًا إلى جانب الجيش الروسي في الحرب السورية.

روسيا تبحث عن مقاتلين ذي خبرة

ولفتت الوكالة إلى أن الروس يبحثون عن مقاتلين ذوي خبرة. ناقلة عن عبد الرحمن قوله: “إنهم لا يريدون أحداً لم يتدرب من قبل الروس”.

ووفقا للوكالة، فقد نالت قوة النمر الفضل في بعض أكبر انتصارات الحكومة في الصراع المستمر منذ 11 عامًا، وشاركت في حملة مدتها أشهر مدعومة من روسيا على آخر جيب للمعارضة ، وتقع في محافظة إدلب شمال غرب البلاد ، والتي انتهت في مارس 2020 باستيلاء القوات الحكومية على طريق سريع حيوي بين الشمال والجنوب – على الرغم من استمرار سيطرة المعارضة على هذا الجيب.

مرتزقة سوريين سجلوا أسمائهم وبانتظار الأوامر

وقال عمر أبو ليلى ، وهو ناشط مقيم في أوروبا ويدير مجموعة دير الزور 24 لمراقبة الحرب في سوريا ، إن الحسن “أحد رجال روسيا وستعتمد عليه روسيا”.

وأشار إلى أن المئات من مقاتلي الفرقة الخامسة ولواء القدس سجلوا في قاعدة حميميم الروسية غربي سوريا ، التي تقود جهود التجنيد ، وينتظرون الأوامر.

ونوهت الوكالة إلى أنه في أواخر مارس / آذار ، نشرت قوة مدربة في روسيا تُعرف باسم ميليشيا “صيادو داعش” ، والتي حاربت لسنوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية ، إعلانًا يدعو الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و 49 عامًا للتقدم للفحص. قائلة إن من يجتازون الاختبار ويتم العثور عليهم سيتم استدعاء مناسب في وقت لاحق.

وأوضحت أنه حتى الآن ، سجل نحو 100 رجل أسمائهم في محافظة السويداء الجنوبية ، بحسب ريان معروف من السويداء 24 ، وهي مجموعة ناشطة تغطي أنشطة داعش في الصحراء السورية.

وأضاف أنهم وعدوا بدخل شهري لا يقل عن 600 دولار ، وهو مبلغ ضخم وسط تفشي البطالة وانهيار الليرة السورية.

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