5 حيل بسيطة لزيادة الإنتاجية في العمل تحسن حياتك فوراً

وطن– نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية تقريرا استعرضت من خلاله مجموعة من الطرق التي من شأنها أن تساعد في الرفع من مردودية أعمالك.

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لزيادة إنتاجيتك. نظرًا لأن كل شخص يعمل بشكل مختلف، ستجد أن بعض من هذه الطرق ستعمل بشكل أفضل بالنسبة لك أكثر من غيرها.

إجراء اجتماعات فعالة

يمكن أن تستغرق الاجتماعات الكثير من وقتك. ومن المحتمل أن يكون لديك الكثير من المعلومات لتغطيتها مع فريقك.

هناك عدة طرق يمكنك اتباعها لجعل اجتماعاتك ناجعة وفعالة. منها إعداد جدول أعمال مسبقا واستخدامه لتوجيه المحادثات. وتعد هذه العملية من أسهل طريقة لتوفير الوقت في الاجتماعات رفقة المشاركين.

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خصص وقت معين لقراءة رسائل البريد الإلكتروني

إذا كنت من بين الأشخاص الذين يفحصون دائما رسائل بريدهم الالكتروني في أي وقت من اليوم، فقد تحتاج إلى إعادة التفكير في هذا الأمر.

إذا كنت من بين الأشخاص الذين يفحصون دائما رسائل بريدهم الالكتروني في أي وقت من اليوم، فقد تحتاج إلى إعادة التفكير في هذا الأمر.

يُنصح دائما بالتحقق من البريد الإلكتروني مرتين على الأقل في اليوم لفحص الرسائل والرد عليها.

أو يمكنك الاستعانة بمساعد يمكنه إدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

قم بتدوين مهامك

قد يبدو عدد الأشياء التي تحتاج إلى إنجازها في يوم واحد بلا نهاية.

ولهذا، ينصح بتدوين مهامك أو أي مشروع عليك القيام به على مستند. وسيساعدك هذا على رؤية ما يجب القيام به بشكل أوضح.

قم بإنجاز كل ما تقوم بتدوينه

لتحسين إنتاجية أعمالك، قم دائما بتحديد ما عليك القيام به أولاً. حيث يؤدي القيام بمهام محددة إلى تحسين الإنتاجية والكفاءة.

قم أيضا بتحديد المهام بناءً على المعايير التالية: مقدار الوقت المستغرق حتى تكتمل المهمة، الموعد النهائي لتقديمها، وما إذا كان يمكن تحويل المهمة إلى شخص ما أم لا.

يمكنك القيام بهذه الخطوة في الساعات التي تكون فيها أكثر إنتاجية. على سبيل المثال، إذا كنت تبذل قصارى جهدك في الصباح، فخصص وقتًا للقيام بتلك المهمة في ذلك الوقت.

فترات الراحة

فكرة الجلوس والتوقع من أن تكون منتجًا لمدة ثماني ساعات متتالية ليس بالأمر الواقعي. لذا احرص على أخذ فترات راحة مُنتظمة من أجل إعادة الشحن والتركيز.

بدلاً من أخذ استراحة لمدة 15 دقيقة لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، قم بقراءة كتاب أو استمع إلى شيء يحفزك.

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