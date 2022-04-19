مصر.. شخص يعذب طفلة بطريقة وحشية من أعلى شرفة (فيديو)

وطن– أثار فيديو متداول في مصر، غضباً واسعاً وسط الناشطين، يوثق لحظة تعذيب طفلة من أعلى شرفة بطريقة وحشية.

صراخ وبكاء

ويظهر بالفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة، شخص يرجح أن يكون والد الفتاة، وهو يدلي جسدها من الشرفة، ويقوم باليد الأخرى بضربها على رأسها، بينما تصرخ الفتاة وتبكي.

ويمكن سماع الأهالي بوضوح وهم يوبخون الرجل ويقول أحدهم: “دي وقعت لا إله إلا الله”.

بينما يطلب منه آخرون ترك الطفلة وشأنها، لكن الرجل يستمر بالتعذيب وشتم من يحاول الدفاع عن الفتاة.

إنقاذ الطفلة

ويردد الشخص عبارات بها سب للأهالي وعنف أحد المدافعين عن الطفلة موجهًا له تهديداً بالقول: “هنزلك”.

وفي نهاية الفيديو، يصعد شخصان إلى منزل الرجل، وينقذان الطفلة من بين يديه بعد أن كادت تسقط من أعلى الشرفة.

لكن الرجل لآخر لحظة يستمر في ضرب الطفلة محاولاً التعدي أيضاً على الرجلين الذين صعدا لإنقاذها.

محافظة الفيوم

وأشار عدد من الناشطين إلى أن الواقعة حدثت في محافظة الفيوم دون التأكد من صحة الأمر حتى الآن.

وأثار الفيديو حالة من الاستياء وسط الناشطين الذين طالبوا بسرعة القبض على الجاني، مرجحين أن يتم توجيه تهمة الشروع بقتل الطفلة وتعريض حياتها للخطر.

وبعد تداول الفيديو، بدأت الأجهزة المعنية بفحصه للتأكد من صحته بحسب ما ذكرت صحيفة “القاهرة 24”.

قانون لحماية الطفل

وفي سياق متصل، تقدمت النائبة المصرية إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لحماية الطفل من تعرضه للعنف الأسري والإهمال وحماية حقوقه.

وقدمت إيناس العام الماضي مشروعا لتعديل قانون الطفل رقم 12، والذي نص على تعديل المادة 96. بأنه في حالة حدوث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.

وفي حالة ترتب عليها وفاة الطفل نتيجة إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الوصي أو ولي الأمر تكون العقوبة هي السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

لا تجريم للإهمال

وأشارت النائبة إيناس إلى أن القانون لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، بل اكتفى القانون بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 شهور حتى 3 سنوات.

وفي حالة وفاة الطفل نتيجة للإهمال الأسري يحرر تجاهه محضر إداري ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.