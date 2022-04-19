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رياضة

محمد شريف يفقد أعصابه بعد وقوعه ضحية مقلب رامز جلال (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نجم الأهلي شريف ومقلب رامز جلال watanserb.com
نجم فريق الأهلي المصري محمد شريف ومقلب رامز جلال

وطن – وقع نجم الأهلي المصري محمد شريف ضحية مقلب برنامج “رامز موفي ستار” الرمضاني، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وهو الضحية الثانية لنجوم الفريق الأهلاوي بعد اللاعب عمرو السولية.

محمد شريف ومقلب رامز جلال

وحاول محمد شريف مهاجم فريق الأهلي المصري، الاعتداء بالضرب على الفنان رامز جلال. عقب كشف الأخير عن وجهه مع نهاية المقلب المخيف معه. كما أن اللاعب طالب بوقف التصوير أثناء وقوعه في المقلب لكنه فشل في تحقيق مراده.

وأرفق الفنان المصري جلال، صورة مع نجم الأهلي شريف عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتهاء الحلقة، معلقاً عليها: ” محمد شريف بعد المقلب المخيف”.

هداف الدوري المصري

وقال مهاجم الأهلي محمد شريف، خلال حواره مع رامز جلال مع نهاية حلقة المقلب معه في برنامج ” رامز موفي ستار” الذي يبث عبر قناة ” إم بي سي مصر” ، ” أنا هداف الدوري المصري هذا العام”.

وخاض شريف مع فريق الأهلي 10 مباريات في منافسات الدوري الممتاز، استطاع من خلالها تسجيل 5 أهداف مع نجاحه في صناعة هدفين آخرين حتى الآن.

كما وسجل 4 أهداف وصنع أخر مع المارد الأحمر، خلال مشاركته في 9 مباريات بدوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

موسيماني وصلاح محسن

من جهته، كشف الإعلامي المصري محمد شبانة في برنامجه الذي يقدمه عبر قناة “ETC”، ” المدرب بتيسو موسيماني استفسر من طبيب فريق الأهلي أحمد أبو علبة عن جاهزية صلاح محسن، من أجل المشاركة في المباريات المقبلة بسبب الإصابة”.

وأضاف شبانة، ” عودة صلاح محسن سيهدد محمد شريف من الجلوس على دكة البدلاء، بعد حصوله على الفرصة الكاملة وغيابه عن التهديف في الفترة الأخيرة من قبل المدرب موسيماني”.

كما وأكد الإعلامي شبانة، بأن طبيب فريق الأهلي أبو علبة جاهزية صلاح محسن بعد تعافيه من الإصابة، ومستعد للسفر مع بعثة الفريق إلى دولة المغربة من أجل مواجهة الرجاء المغربي في إياب دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد فريق الأهلي للقاء الرجاء المغربي في مباراة العودة القوية والمثيرة على ميدان ملعب ” محمد السادس”، في الربع النهائي من البطولة الأفريقية مطلع الأسبوع المقبل.

( المصدر: وطن + أم بي سي مصر+ ETC)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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