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لماذا تمثل جزر البهاما الخيار المفضل لأثرياء أمريكا؟

شهد سوق العقارات في جزر البهاما ازدحاما شديدا عام 2021

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
لماذا تمثل جزر البهاما الخيار المفضل لأثرياء أمريكا؟ watanserb.com
يريد الجميع الحصول على قطعة من الجنة

وطن- توفر جزر البهاما اختيارات عيش متنوعة، مما يجعلها خيارًا شائعًا للمستثمرين العقاريين وأولئك الذين يسعون إلى امتلاك منزل ثانوي.

مزايا ضريبية جذابة

يقدر المشترون الأمريكيون بشكل خاص الاقتصاد المستقر لهذه الدولة ومزاياها الضريبية الجذابة.

يعد الوصول إلى ناسو، عاصمة جزر الباهاما، أمرًا سهلا بفضل الرحلات اليومية المتواجدة من ميامي والتي تستغرق حوالي ساعة.

جزر البهاما
جزر البهاما

في هذا السياق، نشرت مجلة فوربس الأمريكية مقالا لإيلين باريس تحدثت فيه مع رايان نولز. أحد سماسرة العقارات الرائدين في جزر البهاما، للحصول على آخر المستجدات في أخبار السوق.

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ماهي طريقتك في السوق الحالية؟

قال نولز “شهد سوق العقارات في جزر البهاما ازدحاما شديدا عام 2021. حيث وصلت حشود من المشترين الدوليين إلى شواطئنا بحثًا عن قطعة “الجنة” الخاصة بهم ويستمر الطلب في تجاوز العرض ونتوقع أن يستمر هذا على مدار العام.”

هناك اقبال متزايد للاستثمار في جزر البهاما
هناك اقبال متزايد للاستثمار في جزر البهاما

ما هي التغييرات التي رأيتها حتى الآن في عام 2022؟

نظرًا للعدد الهائل من الصفقات التي حدثت العام الماضي، أكد نولز أن هناك عرض أقل متاحًا في السوق بالنسبة للمشترين. بينما لا يزال الطلب مرتفعًا بشكل لا يصدق، تباطأ حجم الصفقات قليلاً بسبب ندرة العرض.

ما هي التغييرات المحتملة التي تتوقعها في النصف الأول من عام 2022؟

قال نولز “نتوقع تغيرين رئيسيين، الأول هو أن المزيد من المشترين سيختارون عروض ما قبل البناء أو ما قبل الانتهاء. والثاني هو أن المزيد من البائعين سيأتون إلى السوق، مستشعرين فرصة الاستفادة من ظروف السوق المواتية للغاية.”

كيف سيتأثر السوق إذا رأيت بائعين قادمين إلى السوق في منطقتك؟

قال نولز “شهدنا زيادة غير مسبوقة في الاهتمام في الأشهر الأخيرة. ولا نرى أن هذا يمكن أن يتراجع في أي وقت قريبًا.”

وأضاف “بينما نتوقع دخول المزيد من البائعين إلى السوق، نعتقد أنهم سيظلون أكثر عددا من المشترين الذين يرغبون في الدخول إلى السوق. ويريد الجميع الحصول على قطعة من الجنة والعديد منهم على استعداد لدفع كامل المبلغ أو أكثر للحصول عليها.”

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المصدرفوربس
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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