لماذا تمثل جزر البهاما الخيار المفضل لأثرياء أمريكا؟

وطن- توفر جزر البهاما اختيارات عيش متنوعة، مما يجعلها خيارًا شائعًا للمستثمرين العقاريين وأولئك الذين يسعون إلى امتلاك منزل ثانوي.

مزايا ضريبية جذابة

يقدر المشترون الأمريكيون بشكل خاص الاقتصاد المستقر لهذه الدولة ومزاياها الضريبية الجذابة.

يعد الوصول إلى ناسو، عاصمة جزر الباهاما، أمرًا سهلا بفضل الرحلات اليومية المتواجدة من ميامي والتي تستغرق حوالي ساعة.

في هذا السياق، نشرت مجلة فوربس الأمريكية مقالا لإيلين باريس تحدثت فيه مع رايان نولز. أحد سماسرة العقارات الرائدين في جزر البهاما، للحصول على آخر المستجدات في أخبار السوق.

اقرأ أيضاً:

ماهي طريقتك في السوق الحالية؟

قال نولز “شهد سوق العقارات في جزر البهاما ازدحاما شديدا عام 2021. حيث وصلت حشود من المشترين الدوليين إلى شواطئنا بحثًا عن قطعة “الجنة” الخاصة بهم ويستمر الطلب في تجاوز العرض ونتوقع أن يستمر هذا على مدار العام.”

ما هي التغييرات التي رأيتها حتى الآن في عام 2022؟

نظرًا للعدد الهائل من الصفقات التي حدثت العام الماضي، أكد نولز أن هناك عرض أقل متاحًا في السوق بالنسبة للمشترين. بينما لا يزال الطلب مرتفعًا بشكل لا يصدق، تباطأ حجم الصفقات قليلاً بسبب ندرة العرض.

ما هي التغييرات المحتملة التي تتوقعها في النصف الأول من عام 2022؟

قال نولز “نتوقع تغيرين رئيسيين، الأول هو أن المزيد من المشترين سيختارون عروض ما قبل البناء أو ما قبل الانتهاء. والثاني هو أن المزيد من البائعين سيأتون إلى السوق، مستشعرين فرصة الاستفادة من ظروف السوق المواتية للغاية.”

كيف سيتأثر السوق إذا رأيت بائعين قادمين إلى السوق في منطقتك؟

قال نولز “شهدنا زيادة غير مسبوقة في الاهتمام في الأشهر الأخيرة. ولا نرى أن هذا يمكن أن يتراجع في أي وقت قريبًا.”

وأضاف “بينما نتوقع دخول المزيد من البائعين إلى السوق، نعتقد أنهم سيظلون أكثر عددا من المشترين الذين يرغبون في الدخول إلى السوق. ويريد الجميع الحصول على قطعة من الجنة والعديد منهم على استعداد لدفع كامل المبلغ أو أكثر للحصول عليها.”

اقرأ أيضاً: