لغز اختفاء وزير الدفاع الروسي يزداد بعد نشر ابنته رسالة غامضة! (صور)

وطن – منذ أن قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا قبل شهرين تقريبًا، نرى وزير دفاعه سيرغي شويغو إلا قليلاََ مع رواج شائعات تقول أنه أصيب بنوبة قلبية أو تم تهميشه.

لغز اختفاء وزير الدفاع الروسي

وفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، وبعد قرابة شهرين من غزو بوتين لأوكرانيا، تعمق لغز وزير دفاعه “المفقود” خاصة بعد أن نشرت ابنته الصغرى رسالة على التيليغرام تقول فيها إنها “فخورة” به.

وزير الدفاع الروسي “مفقود”

تقول بعض المصادر إن الجنرال سيرجي شويغو، 66 عامًا، تم تهميشه من قبل بوتين بعد أن تكبدت قوات الكرملين خسائر فادحة.

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فيما زعمت مصادر أخرى أنه تعرض “لنوبة قلبية شديدة”، إذ أكد أحد معارضي فلاديمير بوتين أن حالة وزير الدفاع الروسي المتدهورة ليست جراء أسباب طبيعية.

وقالت تقارير أخرى إن بوتين أمره بالعمل من مخبأ نووي بعيد في جبال الأورال.

الشكوك تتزايد

وزاد من تعميق المسألة نشر ابنته كنيسيا، 31 عامًا، على قناتها على التلغرام رسالة جاء فيها” فخري، نجمي المرشد، والدي. أنا فخورة لكوني ابنتك.”

كان السبب الظاهري لرسالتها المفاجئة، بعد غيابها عن وسائل التواصل الاجتماعي، هو بمناسبة الاحتفال بمرور 31 عامًا على خدمة والدها العامة.

وقالت كنيسيا “31 سنة في الحكومة. منذ عام، قمنا بتصوير فيلم كامل عن هذه الرحلة الطويلة، وكان هناك الكثير من القصص المشوقة غير المتوافقة.”

قواته متهمة باستخدام “الاغتصاب” كسلاح في أوكرانيا

جاءت هذه الرسالة لكنيسيا، وهي خبيرة مالية ومتطوعة في الأعمال الخيرية، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن دور والدها في الحرب خاصة بعد أن اتهمت قواته بارتكاب “إبادة جماعية” واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب.

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اصطف المتظاهرون أمام السفارة الروسية في تالين بشأن مزاعم عن عمليات اغتصاب جماعي للفتيات والنساء الأوكرانيات من قبل قوات شويغو.

كما غرق طراده “موسكفا” الرئيسي في البحر الأسود، وفقدت روسيا أكثر من 40 جنرالًا وعقيدًا في حملة اُعتبرت منقوصة.

“خارج اللعبة”

وكان بوتين يتوقع أن يتم استقبال جيشه بالزهور في أوكرانيا مع خطط للسيطرة على البلاد في غضون أيام. وقد زعمت إحدى التقارير أن شويغو قد تم تهميشه ولم يعد لديه الآن سوى دور صغير في الحياة السياسية.

زعم قطب الأعمال المنفي وخصم بوتين ليونيد نيفزلين، 62 عامًا، أن شويغو أصبح “خارج اللعبة” بعد تعرضه لأزمة قلبية “شديدة”.

وزعم نقلاً عن مصادره الخاصة في موسكو “أصيب شويغو فجأة بنوبة قلبية شديدة، إنه في العناية المركزة ومتصل بالأجهزة. النوبة القلبية لا يمكن أن تحدث لأسباب طبيعية.”

ومع ذلك، شوهد شويغو الأسبوع الماضي في عدة اجتماعات حكومية عبر الإنترنت لا علاقة لها مباشرة بالحرب، إلا أنه لم يظهر وهو يتحدث في هذه الجلسات، مما أدى إلى تكهنات مفادها بأنه تم استعمال لقطات قديمة له في هذه المؤتمرات.

وقد كانت آخر مشاهدة مؤكدة له في جنازة السياسي اليميني المتطرف فلاديمير جيرينوفسكي في 8 أبريل.

ووسط فترة طويلة من الغياب عن الأنظار، قال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف في أواخر مارس “لدى وزير الدفاع الكثير ليهتم به في الوقت الحالي، هناك عملية عسكرية خاصة جارية.”

مع انسحاب قواته من كييف والتوجه إلى دونباس، ازداد الحديث عن دور شويغو وأصبح محل شك متزايد حيث يبدو أنه تم نقله من قبل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، والجنرال ألكسندر دفورنيكوف الملقب باسم جزار سوريا.

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