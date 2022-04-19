كواليس اعتزال زيزي عادل.. اتخذت القرار بسبب ما أخبرها الشيوخ به (فيديو)

وطن– تصدر اسم الفنانة المصرية زيزي عادل، محركات البحث بعد إعلانها اعتزال الفن دون سابق إنذار.

أكتر حاجة مغرية

وبفيديو عبر حسابها على “انستجرام”، قالت زيزي عادل: “طالعة أقول خبر مهم في حياتي وأهم وأحلى خبر في حياتي وهو اعتزالي الغناء”.

وتابعت: “القرار مخدتوش من امبارح ووخداه من فترة كبيرة جدًا. ومطلعتش أقوله لأني كنت حابه أتكلم مع نفسي والقريبين مني في الموضوع ده وبيشجعوني جدًا أعمل ده. وببعد عن أكتر حاجة مغرية في الدنيا وهي الشهرة”.

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وكانت زيزي قد ظهرت قبل شهر بالحجاب على حسابها في “انستجرام”. وذلك تزامنا مع طرح أغنيتها الجديدة أفضل الخلق.

هل تحجبت؟

كما اختارت الفنانة المصرية صورتها بالحجاب لتكون صورة البروفايل الخاص بها على حسابها الشخصي في “انستجرام”.

وهو الأمر الذي حير جمهورها، وتساءل ما إذا كانت ستتحجب بعد الاعتزال، أم أن قرار الاعتزال بسبب الحجاب.

وفي هذا السياق، أوضح مدير أعمال زيزي في تصريح لصحيفة “القاهرة 24” أنها لم تعلن ارتداء الحجاب إلى الآن.

قرار شخصي

وحول قرار اعتزالها، أكد مدير أعمال زيزي عادل، محمد سمير أنه قرار شخصي ولا يوجد تدخل من أحد في ذلك.

وأشار إلى أن الفنانة كانت تمهد للقرار منذ عدة أشهر، مطالباً متابعيها بالدعاء لها بالثبات.

وأضاف: “زيزي اختارت طريق الله، حيث سألت أهل العلم عن هل الغناء حرام أم لا؛ وكانت الإجابة بأن الغناء حرام وأن الفيديو كليبات حرام؛ لذلك قررت الاعتزال”.

كما أكد سمير أنها تم عرض عليها العديد من الأعمال ولكن رفضت. وقالت: “‏‏وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ”.

من هي زيزي عادل؟

الجدير بالذكر أن زيزي “35 عاماً”، ولدت في الكويت ولها 3 أشقاء.

وبدأت زيزي الغناء للمرة الأولى من خلال المدرسة، وحصلت على أفضل صوت للمدارس. وبعد تخرجها من معهد الموسيقى العربية، بدأت حياتها المهنية.

وفي عام 2004، شاركت زيزي في برنامج ستار أكاديمي الموسم الثاني وحازت على المركز الثالث. وكان بوابتها في دخول عالم الفن.

و انضمت زيزي إلى شركة روتانا وأصدرت أول ألبوماتها بعنوان “واحدة طيبة”. ثم أصدرت ألبومها الثاني “وعد عليا”.

كما صورت زيزي العديد من الكليبات، وفي رصيدها الفني 12 ألبوما غنائيا.

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