كامل الوزير “رجل” السيسي يتغنّى بقطر .. تحوّل جذري في العلاقة (فيديو)

وطن – ضمن التحولات بمواقف الدولة المصرية تجاه قطر بعد المصالحة الأخيرة، أشاد وزير النقل والمواصلات المصري اللواء كامل الوزير، بالتطور القطري المذهل واستعداد الدولة الكامل لاستضافة كأس العالم 2022.

ومن قلب الدوحة وأثناء زيارة أجراها لقطر، أشاد كامل الوزير بالبنية التحتية لقطر.

وقال بحسب ما رصدت (وطن): “أنا سعدت جدا أثناء زيارتي بما رأيته بعيني على أرض الواقع من تطورات كبيرة جدا. سواء في مجال النقل وخاصة مجال النقل البحري في ميناء حمد اللي انا فيها النهاردة.”

وأضاف كامل الوزير:”أو في مترو الأنفاق اللي أنا تفقدته أمس ـ يقصد مترو أنفاق الدوحة ـ، مع سعادة وزير المواصلات أو في الأتوبيس الكهربائي.”

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واستطرد:”أو حتى في الطرق والكباري والاستادات العملاقة الكبيرة والمنشآت الرياضية، اللي انا شفتها أثناء تحركي على الطريق.. اللي هي بتؤهل قطر إن شاء الله إلى استضافة كأس العالم 2022.”

و شهدت العلاقة بين مصر وقطر تغيرات جذرية، في الفترة الأخيرة، فمن مشاركة القاهرة في حصار قطر الجائر بـ2017 واتهامها بدعم الإرهاب، إلى التغني بالدوحة وحكمتها وعقد اتفاقيات تجارية معها ووصفها بالدولة الشقيقة من قبل السيسي.

وجاء ذلك تدريجيا عقب المصالحة التي تمت بين دول الخليج في قمة العلا بالرياض.

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