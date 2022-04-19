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حياتنا

انفصال أصالة عن فائق حسن بعد عام من زواجهما .. ما القصة!

مصدر مقرب من الثنائي كشف الحقيقة

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
شائعات عن انفصال أصالة نصري عن فائق حسن watanserb.com
أصالة نصري وزوجها فائق حسن

وطن – نفت مصادر مقربة من الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن ما يشاع ويتداول عن انفصالهما، بعد عام على ارتباطهما .

وفي سبتمبر 2021، أعلنت أصالة نصري عن ارتباطها بالشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس.

انفصال أصالة عن فائق حسن

جاء ذلك رداً على ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول طلاق الثنائي، حيث أكدت المصادر أنّهما يتواجدان حاليً في إجازة بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية .

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وكانت أصالة وزوجها فائق حسن، شاركا في زفاف ابنتها شام الذهبي، على أحمد هلال، حيث ظهرت الفنانة بفستان ذهبي من تصميم اللبناني نيكولا جبران.

ومما كان مفاجئاً للجمهور، ظهور والد شام، أيمن الذهبي في الصور مع زوج الفنانة السورية.

وكانت الفنانة السورية قد أعلنت في فبراير 2020، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي.

ومؤخراً، أعلن طارق العريان ارتباطه رسمياً بعارضة الأزياء الأرمينية السورية نيكول سعفان.

وكانت التقارير تحدثت عن أن زوجته السابقة الفنانة السورية العلاقة بينه وبين نيكول سعفان، سبباً في طلاقهما .

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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