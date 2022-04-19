حرب روسيا على أوكرانيا نقطة اشتعال سياسية في إيران.. لماذا؟

وطن – خلال الثورة الإسلامية عام 1979، احتضنت إيران مبدأ الاحتجاج “لا الشرق ولا الغرب” رافضة كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ، ثم انخرطت في الحرب الباردة. وهذه العبارة معلقة حتى يومنا هذا على أبواب وزارة الخارجية الإيرانية.

طهران تميل نحو موسكو

ومع ذلك وبحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” فقد كشفت حرب روسيا على أوكرانيا مدى ميل طهران نحو موسكو في السنوات الأخيرة. حيث أدى انهيار اتفاقها النووي مع القوى العالمية إلى تأجيج الغضب المتشدد المستمر منذ عقود من أمريكا.

وأوضح التقرير الذي ترجمته (وطن) أن أعضاء من الحرس الثوري الإيراني يتدربون على أنظمة صواريخ أرض جو وطائرات روسية. وزار الرئيس إبراهيم رئيسي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في واحدة من أولى رحلاته الخارجية.

كما تكشف الحرب عن خطوط صدع أعمق حتى داخل السياسة الداخلية لإيران.

وهناك قدر كبير من التعاطف بين عامة الشعب الإيراني لأوكرانيا، الدولة التي شنت “ثورة برتقالية” مؤيدة للديمقراطية على غرار “الثورة الخضراء” التي هزت إيران منذ أكثر من عقد من الزمان لكنها تعرضت للقمع بقوة.

وتضافرت عداوة إيران التاريخية لروسيا مع شعور أوسع بين البعض بأن دعم موسكو يخون رسالة الجمهورية الإسلامية التي غالبًا ما تُعلن بأنها تقف ضد القوى الكبرى في العالم.

وفي هذا السياق قالت زهرة أحمدي، وهي أم لطفلين في حي “سارششمه” بوسط طهران: “علينا مساعدة الشعب الأوكراني المضطهد لأننا ندعم شعب فلسطين واليمن لمجرد أنهم مستهدفون من قبل السلطات. قوة البلطجة تقتل الأطفال والنساء في أوكرانيا”.

كما أن شبكة التلفزيون الإيرانية التي تسيطر عليها الدولة، والتي تصف خدمتها “برس تي في” الناطقة بالإنجليزية نفسها بأنها “صوت من لا صوت لهم”، قريبة من الترويج للسياسات الروسية.

دعم إيراني للغزو الروسي ضد أوكرانيا

حيث استخدمت مصطلح موسكو اللطيف “عملية خاصة” لوصف الأيام الأولى للحرب على أوكرانيا. كم تتضمن الأخبار التي تشير إلى مقتل مدنيين في بوتشا على يد القوات الروسية عناوين تصف ذلك خطأً بأنه “هجوم وهمي” أو “استفزاز” على موقع Press TV على الإنترنت.

ومن المحتمل أن ينبع جزء من غضب الحكومة الإيرانية على أوكرانيا من تداعيات إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية عام 2020 ، مما أسفر عن مقتل 176 شخصًا على متنها.

ونفت طهران لأيام أنها أسقطت الطائرة قبل أن تقول إن القوات ارتكبت خطأ بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية على القوات الأمريكية في العراق ردا على مقتل جنرال كبير.

وأصبح انتقاد أوكرانيا لإيران أكثر مباشرة مع مرور الوقت. هذا شيء ذكره، كاظم صديقي ، في خطبة مارس بعد أن بدأت روسيا حربها على أوكرانيا.

وقال صديقي: “في حالة الطائرة ، أساءت أوكرانيا التصرف ضدنا وأساءت استخدامها لدعم الولايات المتحدة”.

وتابع صديقي “الحروب تودي بحياة الأبرياء في اليمن وسوريا لكن هناك دعاية ضخمة حول أوكرانيا وهذه عنصرية”.

من جانبه قال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ، الذي له القول الفصل في جميع شؤون الدولة ، إن أمته تعارض “الحرب والدمار” بينما تلقي باللوم على أمريكا في الصراع.

كما أثار شكوكًا طويلة الأمد بأنه يشارك بوتين – أن الولايات المتحدة ، وليس المواطنين العاديين ، تغذي ما وصفه بـ “الانقلابات الملونة” التي تدعم الديمقراطية.

احتجاجات الحركة الخضراء والثورة البرتقالية

بالنسبة لخامنئي ، فإن ذكرى احتجاجات الحركة الخضراء التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في إيران عام 2009 هي التي تحدت بشكل مباشر النظام الديني الذي يتزعمه. استخدمت الأجهزة الأمنية الإيرانية العنف والاعتقالات الجماعية لقمع المظاهرات. لكن الاضطرابات عادت إلى الظهور في السنوات الأخيرة بسبب القضايا الاقتصادية.

بالنسبة لبوتين ، كانت الثورة البرتقالية في أوكرانيا عام 2004 وحركة الميدان الاحتجاجية اللاحقة لها هي التي أزاحت السياسي الميول للكرملين فيكتور يانوكوفيتش.

لكن آخرين من داخل الثيوقراطية الشيعية في إيران أثاروا مخاوف بشأن موقف طهران من الحرب.

محسن أمين زاده ، نائب وزير الخارجية السابق في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي والذي سُجن لاحقًا بعد انتخابات 2009 المتنازع عليها ، ذهب إلى حد وصف موقف إيران بأنه “سيئ للغاية” في مقابلة أجريت معه مؤخرًا.

وقال أمين زاده مؤخرًا لمجلة “آينده نيغار” الشهرية: “ربما كان هذا هو الموقف الأسوأ والأكثر سلبية للدبلوماسية الإيرانية منذ عام 1979”.

وفي شوارع طهران مؤخرًا ، كان 17 شخصًا على استعداد للتحدث إلى صحفي من وكالة “Associated Press” حول الحرب ، بينما رفض الآخرون ذلك. من بينهم 12 أيدوا أوكرانيا ، و 3 أكدوا موقف إيران الرسمي وأيد اثنان روسيا.

وقال “سجاد” وهو مبرمج كمبيوتر يبلغ من العمر 26 عامًا: “أنا أدعم أوكرانيا”. وتحدث مثل غيره شريطة ذكر اسمه كاملا خوفا من الانتقام وقال:”الروس يقتلون الأبرياء من أجل لا شيء. لماذا يجب أن نبقى صامتين؟”

بوتين وصدام حسين

هذا ووصف مهرداد، النقيب الإيراني المتقاعد، أسباب الحرب الروسية بأنها “سخيفة” ومماثلة لتلك التي استخدمها الدكتاتور العراقي صدام حسين لشن حرب دموية استمرت ثماني سنوات على إيران في الثمانينيات.

وأشار صدام في ذلك الوقت إلى دعم الأقلية العربية الإيرانية في جنوب غربها الغني بالنفط كمبرر لغزوه.

وقال مهرداد: “إنه يسرق أسباب صدام لمهاجمة إيران. مثل التهديدات المحتملة من قبل إيران الثورية ودعم مجموعة عرقية. وبهذا العذر ، يمكن لكل دولة مهاجمة الآخرين – حتى روسيا.”

وأشاد علي نعمتي، وهو مدرس متقاعد يبلغ من العمر 64 عامًا، ببوتين ووصفه بأنه “شجاع جدًا” لتحديه الناتو، وقال: “يجب أن تدعم إيران روسيا لأنها وحدها في حربها ضد الإمبريالية”.

ومع ذلك في ماضيها الإمبراطوري، خاضت روسيا حروبًا متعددة ضد بلاد فارس، والتي تنازلت عن أراضيها للقيصر. وغزت روسيا إيران إلى جانب بريطانيا في الحرب العالمية الثانية لتأمين طرق النفط والتجارة في حربهما ضد ألمانيا.

وبعد الحرب رفضت روسيا المغادرة، مما أثار أول أزمة عالمية للأمم المتحدة المشكلة حديثًا.

لم تتلاشى تلك الذكرى. وبالمثل أثار استخدام روسيا لفترة وجيزة لقاعدة جوية إيرانية وسط الحرب في سوريا ، التي دعمها الرئيس السوري بشار الأسد ، غضبًا واسع النطاق.

الآن ، قد تشعر إيران وكأنها “رقاقة بوكر” في لعبة أوسع بدلاً من كونها لاعباً على الطاولة الجيوسياسية.

وأدى الطلب المفاجئ من جانب روسيا بضمانات تخفيف العقوبات إلى حالة من الفوضى في المفاوضات في فيينا بشأن الاتفاق النووي الممزق مع إيران. ويبدو أن مطلب روسيا قد خف ، بينما يبدو الآن أن العقوبات الأمريكية على الحرس الثوري تظل العقبة الأخيرة.

وقالت صحيفة “جمهوري إسلامي” اليومية المحافظة في مقال افتتاحي في مارس: “إن النقطة التي مفادها أن بوتين ارتكب خطأً استراتيجيًا وأرسل قوات إلى أوكرانيا وهو يغرق الآن في مستنقع أوكراني لا يمكن أن يكون سببًا (منطقيًا) لروسيا لأخذ الصفقة كرهينة”.

واقترح عباس نجفي سائق سيارة أجرة، أن تبقى إيران بعيدة عن كل ذلك.

وقال:”إنها ليست حربنا إنها ليست مشكلتنا. نحن الآن تحت العقوبات الأمريكية ولا ينبغي أن نبحث عن المزيد من الصداع.”

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