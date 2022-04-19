ثعبان يتشبث بمرآة سيارة وهي تسير بسرعة 70 ميلاً في الساعة (فيديو)

وطن– نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ثعبانًا ضخمًا وهو يتشبث بمرآة سيارة عائلية تسير بسرعة 70 ميلاً في الساعة على الطريق السريع.

لحظات مرعبة

تُظهر لقطات الفيديو التي أخذها تشارلي بريستو، 25 عامًا، ثعبان العشب وهو يزحف حول غطاء المحرك وعلى مرآة الجناح الأيمن.

وفي الوقت الذي تحرك فيه الثعبان على جانب السيارة، انزلق إلى الجزء العلوي من مرآة الجناح وظل يخرج لسانه.

وبعد أن أدرك أنه لا يمكن أن يذهب أبعد من ذلك، حاول الثعبان الالتفاف حول المرآة محاولا العودة إلى غطاء المحرك.

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ويمكن سماع أحد الركاب في الفيديو وهو يقول” يا إلهي، لا أعتقد أنني رأيت ثعبانًا من قبل.”

بعد لحظات، سقط الثعبان من السيارة على الطريق السريع ويمكن سماع الرجال في السيارة وهم يصرخون ” أوه لا.”

وقد نشر تشارلي هذا الفيديو على تيك توك، حيث كتب” كنا على الطريق السريع عندما رأينا هذا الثعبان. حاولنا التوقف، لكن لم تكن هناك حافة على الطريق”.

تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 25000 مرة وحصد على عشرات التعليقات من المشاهدين حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم.

تشارلي يروي التفاصيل

للحديث عن هذه الموضوع، قال تشارلي”رآه أولا والدي جايمس، الذي كان يقود السيارة، ثم وصرخ قائلا يا إلهي، هناك ثعبان.”

وأضاف “صدمنا أنا وابن عمي ماكس ولم نره إلا بعد 10 ثوانٍ.”

متابعا “حاول والدي السياقة ببطء وقلل من السرعة وهو ما جعل السيارة التي تتبعنا تصدر صوت صفير. ثم أخرجتُ الكاميرا وبدأت في التصوير، ربما كنا نقود بسرعة 70 ميلاً في الساعة عندما أظهر الثعبان رأسه.”

ثم أضاف قائلا “أردنا حقًا إيقاف السيارة وإنقاذه عندما سقط. ولكن للأسف كان طريقًا سريعًا ذكيا لذا لم نتمكن من التوقف.”

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وتابع “أوقفنا السيارة في حقل ولا بد أن الثعبان زحف إلى حجرة المحرك لأنه كان يبحث عن الدفء.”

ثعابين العشب

توجد ثعابين العشب بشكل رئيسي في مناطق الأراضي المنخفضة في بريطانيا. وتعيش بشكل خاص في بعض مناطق جنوب شرق إنجلترا.

إن الأفاعي غير المؤذية محمية بموجب قانون الحياة البرية والريف مما يجعل إيذائها أو قتلها عن عمد أمرًا غير قانوني.

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