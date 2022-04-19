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تارا عماد ملكة جمال إفريقيا .. ما فعله فاندام معها دفع رامز للتدخل (فيديو)

"فاندام تغزل بتارا عماد وأثنى على جمالها"

باسل النجار
كتب باسل النجار
تارا عماد مع فاندام في برنامج رامز موفي ستار watanserb.com
تارا عماد مع فاندام في برنامج رامز موفي ستار

وطن – وقعت الفنانة تارا عماد، الثلاثاء، ضحية برنامج “رامز موفي ستار” الذي يقدمه رامز جلال لهذا الموسم الرمضاني، بمشاركة النجم العالمي فاندام.

وجاء هذا الموسم من برنامج رامز جلال، برعاية هيئة الترفيه السعودية وتم تصويره في صحراء المملكة.

وسخر رامز من تارا عماد بمجرد ظهورها كعادته، وبدأ في إطلاق النكات بشأن ملابسها وإكسسوارتها.

ووصفها بأنها “زرافة ونخلة الفن وناطحة سحاب الجيل” وذلك بسبب قامتها الطويلة.

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كما سخر من ملابسها وقال “ملكة محمية النعام في وادي الريان”.

وأثناء حديث فاندام مع تارا في الكرفان، خرج النجم العالمي عن النص الموضوع له كما أفاد رامز جلال في التعليق.

وأخذ فاندام في التغزل بتارا عماد والثناء على جمالها، ما دفع رامز جلال للتدخل وطلب من المترجمة إخراج فاندام من الكرفان، وعلق ساخرا:”هيطلع الدبلة من جيبه.”

وظهرت علامات الرعب الشديد على تارا أثناء مقلب السيارة بالبرنامج، وأخذت في الصراخ بشدة عندما انحدرت السيارة تجاه البحيرة ورأت التمساح في الأسفل.

كما أصيبت بصدمة كبيرة عندما خلع رامز جلال القناع، وظهرت شخصيته حيث انهالت عليه ضربا وقالت:”بكرهك.. بكرهك.. بكرهك.”

ويشار إلى أن تارا عماد اشتهرت بدورها مع عادل إمام في مسلسل “صاحب السعادة.”

وكانت بدايتها الفنية مع الإعلانات التي قدمتها وهي في عمر 5 سنوات.

عملت تارا عماد بعدها كعارضة أزياء، كما شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم وحازت لقب الوصيفة الأولى.

وتمكنت تارا من حصد لقب “ملكة جمال أفريقيا، ويعرض لها الآن مسلسل “سويتس بالعربية” ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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