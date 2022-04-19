تارا عماد ملكة جمال إفريقيا .. ما فعله فاندام معها دفع رامز للتدخل (فيديو)

وطن – وقعت الفنانة تارا عماد، الثلاثاء، ضحية برنامج “رامز موفي ستار” الذي يقدمه رامز جلال لهذا الموسم الرمضاني، بمشاركة النجم العالمي فاندام.

وجاء هذا الموسم من برنامج رامز جلال، برعاية هيئة الترفيه السعودية وتم تصويره في صحراء المملكة.

وسخر رامز من تارا عماد بمجرد ظهورها كعادته، وبدأ في إطلاق النكات بشأن ملابسها وإكسسوارتها.

ووصفها بأنها “زرافة ونخلة الفن وناطحة سحاب الجيل” وذلك بسبب قامتها الطويلة.

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كما سخر من ملابسها وقال “ملكة محمية النعام في وادي الريان”.

وأثناء حديث فاندام مع تارا في الكرفان، خرج النجم العالمي عن النص الموضوع له كما أفاد رامز جلال في التعليق.

وأخذ فاندام في التغزل بتارا عماد والثناء على جمالها، ما دفع رامز جلال للتدخل وطلب من المترجمة إخراج فاندام من الكرفان، وعلق ساخرا:”هيطلع الدبلة من جيبه.”

وظهرت علامات الرعب الشديد على تارا أثناء مقلب السيارة بالبرنامج، وأخذت في الصراخ بشدة عندما انحدرت السيارة تجاه البحيرة ورأت التمساح في الأسفل.

كما أصيبت بصدمة كبيرة عندما خلع رامز جلال القناع، وظهرت شخصيته حيث انهالت عليه ضربا وقالت:”بكرهك.. بكرهك.. بكرهك.”

ويشار إلى أن تارا عماد اشتهرت بدورها مع عادل إمام في مسلسل “صاحب السعادة.”

وكانت بدايتها الفنية مع الإعلانات التي قدمتها وهي في عمر 5 سنوات.

عملت تارا عماد بعدها كعارضة أزياء، كما شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم وحازت لقب الوصيفة الأولى.

وتمكنت تارا من حصد لقب “ملكة جمال أفريقيا، ويعرض لها الآن مسلسل “سويتس بالعربية” ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

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