بطل الملاكمة أمير خان “مرعوباً” .. هاجموه وسرقوا ساعته المرصعة بالألماس (صور)

وطن – تعرّض بطل الملاكمة البريطاني من أصل باكستاني، أمير خان للسرقة تحت تهديد السلاح من قبل اثنين من “البلطجية” بينما كان مع زوجته “فريال” الليلة الماضية.

وقال بطل الملاكمة ، 35 عاما ، إن اللصوص صوبوا مسدسا إلى رأسه وأجبروه على تسليم ساعته التي تبلغ قيمتها 72 ألف جنيه إسترليني.

وقبل ذلك بساعات تم تصوير أمير مع أحد المعجبين في شارع أكسفورد وهو يرتدي إحدى ساعاته الفاخرة، وهي ساعة Franck Muller Vanguard المصنوعة من الذهب الوردي عيار 19 قيراطًا، والتي تبلغ قيمتها 72000 جنيه إسترليني، مرصعة بمئات الألماس.

وقال أمير خان إنه كان يعبر الشارع في ليتون بشرق لندن عندما اقترب منه رجلان، وصوّبا مسدسًا الى وجهه بينما كانت زوجته، 30 عامًا، تقف خلفه بضع خطوات.

وانتزع البلطجية ساعة “خان” فرانك مولر فانجارد كرونوغراف البالغة قيمتها 72 ألف جنيه إسترليني قبل أن ينطلقا في سيارة.

وقال خان إنه وزوجته “فريال” في أمان.

وأثيرت مخاوف من أن المهاجمين ربما استهدفوا “خان” بشكلٍ مقصود.

وقال شاهد عيان لصحيفة “ذا صن” إن الملاكم الحاصل على الميدالية الأولمبية أصيب بصدمة ورعب بسبب الهجوم.

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واضاف الشاهد عن اللصوص: “لم يكونوا يتسكعون. صعدوا مباشرة إلى السيارة وهربوا”.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: “تم استدعاء الشرطة في الساعة 21:15 من يوم الإثنين 18 أبريل إلى هاي رود ، ليتون”.

واضاف: “يزعم أن رجلاً في الثلاثينيات من عمره اقترب منه رجلان وهدداه بسلاح ناري قبل سرقة ساعته والهرب”.

ولم ترد تقارير عن إطلاق أي أعيرة نارية أو وقوع إصابات. وفي هذه المرحلة المبكرة للغاية لم تكن هناك اعتقالات، فيما تواصل الشرطة التحقيق .

وشوهد خان يرتدي نفس الساعة في مسجد.

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