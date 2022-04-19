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المنصف المرزوقي يعلن تبرؤ الأمة عن محمد بن زايد بعد هذا الفعل!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
محمد بن زايد watanserb.com
الإمارات ستشارك لأول مرة في عرض طيران تقيمه إسرائيل بمناسبة ما يعرف بعيد الاستقلال

وطن – تعبيرا عما يجول في صدور غالبية العرب، أعلن الرئيس التونسي الأسبق، الدكتور محمد المنصف المرزوقي عن تبرؤ العرب من ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد. وذلك على خلفية الإعلان عن مشاركة طيران الاتحاد الإماراتي باحتفال دولة الاحتلال بما يسمونه “يوم الاستقلال” الذي يطلق عليه الفلسطينيون “النكبة”.

وقال “المرزوقي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” تعليقا على لخبر المثار حول مشاركة الغمارات في الاحتفالات: “لا أحد من الاربعمائة مليون عربي فوضني لأتكلم باسمه”، موضحا انه ليس وصيا على هذه الأمة ولا الناطق الرسمي باسمها.

وتابع “المرزوقي” قائلا: “شعورا مني بأنني أعبّر عما يخالج % 99،99 من العرب والمسلمين أمام هذا الخبر أعلن تبرؤ الأمة وبصفة كاملة ونهائية من المدعو محمد بن زايد”.

الإمارات تحتفل بذكرى النكبة

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستشارك، لأول مرة، في عرض طيران احتفالي تقيمه إسرائيل بمناسبة ما يعرف بـ “عيد استقلال” في دولة الاحتلال، وهو ما يطلق عليه الفلسطينيون “يوم النكبة”.

وذكرت “تايمز أوف إسرائيل” أن رابطة طياري الخطوط الجوية الإسرائيلية تنظم العرض الاحتفالي، الذي من المقرر أن تشارك فيه كل شركات الطيران الإسرائيلية وشركتين إماراتيتين، هما: الاتحاد وويز أبوظبي.

ويتبع العرض الاحتفالي عرضا تقليديا للطائرات العسكرية في الساعة 12:45 ظهرا يوم 5 مايو/أيار المقبل لتحلق الطائرات المدنية، الإسرائيلية والإماراتية، من عكا في شمال فلسطين المحتلة إلى أشدود في الجنوب.

ومن المتوقع أن يقام العرض الجوي على ارتفاع منخفض نسبيًا يبلغ 1000 قدم، ما يمنح المتفرجين فرصة كبيرة للتحديق في الطائرات، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

يهود دبي يحتفلون بعيد الفصح في دبي

ويأتي هذا الإعلان متزامنا مع ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن الجالية اليهودية في الإمارات أقامت أول تجمع لها في دولة عربية منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، للاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

وذكرت “وول ستريت جورنال”، في تقرير لها، أن أكثر من 20 يهوديا مقيما في الإمارات تجمعوا في منزل خاص بإمارة دبي، الشهر الماضي، لخبز “الماتزو” غير المخمر، أحد الأركان الأساسية للمطبخ اليهودي والذي يعد جزءا لا يتجزأ من احتفالات عيد الفصح. مشيرة إلى أن الوضع لم يختلف كثيرا في أبوظبي.

ولمواصلة الاحتفال، أعلنت إحدى الجماعات اليهودية عن “عيد الفصح الذي تحلم به في قلب دبي”.

ومن المتوقع أن يحضر حوالي ألف إسرائيلي ويهودي أمريكي من الخارج هذه الفعالية لإضاءة الشموع والصلاة هذا الأسبوع، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وسلطت الصحيفة الضوء على قصة اليهودي “إدوين شكر”، الذي سعى لمدة 50 عاما للعودة إلى العالم العربي بعد فراره من العراق، وهو في عمر الـ16 عاما، لكونه يهوديا يواجه اضطهادا مزعوما. مشيرة إلى أنه عاد إلى الشرق الأوسط عبر بوابة دبي، ويخطط لشراء منزل على مسافة قريبة من إحدى التجمعات اليهودية في الإمارة.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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