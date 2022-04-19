الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي .. وستحتفل بذكرى احتلال فلسطين!

وطن – أفادت وسائل إعلام إماراتية، بأن السلطات في الإمارات استدعت السفير الإسرائيلي لديها للاحتجاج على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى.

الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي

ويشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام عبرية، عن استعداد طائرات إماراتية للمشاركة في عروض جوية في تل أبيب، للاحتفال بـ”يوم الاستقلال” المزعوم للدولة اليهودية. وهو يوم النكبة واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” فقد استدعت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، أمير حايك السفير الإسرائيلي بالإمارات، وأبلغته “احتجاج دولتها واستنكارها الشديدين” على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى، من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.

وبحسب بيان الوكالة الذي اطلعت عليه (وطن) فقد أكدت “الهاشمي” ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات. وتوفير الحماية الكاملة للمصلين. واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية، بحسب نص البيان.

كما شددت على ضرورة احترام دور الأردن “في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم. وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.”

ودعت الوزيرة الإماراتية ـ بحسب البيان ـ إلى ضرورة خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل. وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

طائرات إماراتية تشارك إسرائيل احتفالها باحتلال فلسطين

وكان موقع “israeltoday” قال إن الإمارات رغم انضمامها إلى جوقة الأصوات العربية والإسلامية المستنكرة لانتهاكات الاحتلال بالأقصى. إلا أنها استدارت ووافقت على المشاركة في احتفال إسرائيلي رسمي.

وتابع الموقع في تقريره الذي ترجمته (وطن) أنه قد يظن البعض أن ذلك يمثل نهاية فترة شهر العسل بين حلفاء اتفاقيات أبراهام الجدد.

وأضاف:”لكن بعد ذلك استدار الإماراتيون. ووافقوا على المشاركة في احتفالات إسرائيل بعيد الاستقلال في 5 مايو”.

وما يسمى “يوم الاستقلال الإسرائيلي”، هو ذكرى النكبة الفلسطينية.

وذكر التقرير أنه مما لا شك فيه أن الإمارات العربية المتحدة، ستشارك في المعرض الجوي التقليدي. وهو معرض يعد من أبرز أحداث “يوم الاستقلال” في دولة الاحتلال،.مما يزيد من استياء الفلسطينيين.

الاتحاد للطيران وويز إير أبو ظبي

وبعد العرض الشعبي للطائرات العسكرية، ستجتاز سلسلة من الطائرات المدنية سماء إسرائيل. وستنضم طائرات من شركات الطيران التجارية الإسرائيلية العال وإسراير وأركيا إلى طائرتين إماراتيتين من الاتحاد للطيران و ويز إير أبو ظبي.

وستطير الطائرات على ارتفاع منخفض من عكا في الشمال وصولا إلى أشدود ليراها جميع الإسرائيليين.

وفي هذا السياق أصدر الكابتن “ميدان بار” رئيس اتحاد طياري الخطوط الجوية الإسرائيلية بيانًا نصه:”هذه رحلة طيارين تثبت أن التعاون الإقليمي ممكن، وليس مجرد إعلان.”

كما تابع:”أهنئ من صميم قلبي الطيارين من دول الخليج الذين جاؤوا للمشاركة في رحلتنا من أجل السلام وأتمنى التعاون المستمر والمتزايد بيننا”.

والطائرات الإماراتية المشاركة في العرض الجوي تابعة لشركتي “الاتحاد” و”ويز إير أبو ظبي” (Wizz Air Abu Dhabi). وستصل إلى إسرائيل في أوائل مايو.

جمال ريان: الإمارات مستعمرة إسرائيلية في الخليج

من جانبه علق الإعلامي الفلسطيني والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، على هذه الأنباء بقوله إنه الإمارات تثبت بهذا أنها مستعمرة إسرائيلية متقدمة في الخليج منذ عام ١٩٧١.

بهذا تثبت الامارات انها مستعمرة اسرائيلية متقدمة في الخليج منذ عام ١٩٧١ ، أنشأها الصهاينة لتكون واجهة عربية للتعامل مع العرب الرافضين التعامل مع الكيان الصهيوني سياسيا واقتصاديا وعسكريا ، واينما وجدت الامارات وجدت اسرائيل #فلسطين https://t.co/qC4df13TsG — جمال ريان (@jamalrayyan) April 18, 2022

وتابع:”أنشأها الصهاينة لتكون واجهة عربية للتعامل مع العرب الرافضين التعامل مع الكيان الصهيوني سياسيا واقتصاديا وعسكريا. وأينما وجدت الإمارات وجدت إسرائيل.”

بينما تأتي تلك الأنباء في وقت يقتحم فيه الاحتلال المسجد الأقصى ويعتدي على المرابطين فيه بشهر رمضان الكريم.

وفي أغسطس من العام 2021 طبعت الإمارات علاقتها مع الكيان المحتل، تحت رعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ومن وقتها تسارعت وتيرة التعاون بين الإمارات وإسرائيل في كافة المجالات عن طريق تبادل الزيارات وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية بمليارات الدولارات.

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