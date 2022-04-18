قصّة “مسجد آل هاشم” في أبو ظبي .. شبيه مسجد قبة الصخرة (فيديو)

وطن – تتشابه بعض المساجد في البلدان العربية في نمطها المعماري الخارجي وبخاصة تلك التي تتسم بطابع عثماني ممزوجاً بملامح عربية، أما مسجد آل هاشم في أبو ظبي فهو شبيه بمسجد قبة الصخرة في القدس المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو نشره المدون بدر الشمري على حسابه في “تيك توك” وتابعته “وطن” مدى التشابه بين المسجدين.

وقال “الشمري” إنه وصل إلى أبو ظبي، وإلى مكان يعتبر بالنسبة له جديداً، وبدا من خلفه مسجد شبيه بمسجد قبة الصخرة.

وأظهرت مقاطع من داخل المسجد تشابهاً يكاد يصل إلى حد التطابق بين المسجدين في التفاصيل الزخرفية، والخطوط التي تزين محراب المسجد وواجهته الخارجية والقباب الموجودة حوله والمنارة والأروقة التي جاءت مماثلة للأعمدة المنتشرة حول مسجد قبة الصخرة في القدس.

كما ضم مسجد آل هاشم باحة كبيرة تتسع لأعداد إضافية من المصلين في صلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة التراويح على غرار المسجد الذي يتصدى مصلوه لقوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي.

وتم افتتاح مسجد آل هاشم عام1431هـ 2010 م وقام ببنائه أحد أبناء أبو ظبي أمام منزله في منطقة المقطع (بين الجسرين سابقاً) على مدخل أبوظبي على طراز إسلامي حديث تجسّد فيه فن المعمار وتميز بتطابقه الكامل في التصميم الهندسي الخارجي مع مسجد قبة الصخرة الذهبية في مدينة القدس المحتلة، ويستوعب 1200 مصل.

يذكر أن هناك تشابهاً مثيلاً بين مسجد خالد بن الوليد ومسجد محمد علي في القلعة بمصر لناحية المآذن والقباب والشكل الخارجي والتصميم المعماري العام وجاء المسجدان أنموذجاً معمارياً فريداً مختلفاً عما هو موجود في المساجد العثمانية، كتلك الموجودة في اسطنبول وفي دمشق (جامع السليمانية) وفي القاهرة.

وبدر الشمري كما يعرف بنفسه هو ناصح اجتماعي عربي من دولة الإمارات العربية المتحدة حاصل على لقب “فارس التسامح 2019”.

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