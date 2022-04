بنزيما يحطم رقم الأسطورة دي ستيفانو ويقترب من رقم راؤول

وطن- تخطى هداف ريال مدريد كريم بنزيما 34 عاماً، رقم الأسطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو التهديفي مع الفريق الملكي الإسباني، ليصبح بذلك ثالث أكبر الهدافين بعد راؤول وكريستيانو رونالدو.

وأفادت صحيفة ” موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، قد تجاوز رقم الأسطورة ألفريدو ستيفانو المسجل مع الفريق برصيد 216 هدفاً، حيث وصل الفرنسي بعد هدفه الأخير في شباك مرمى إشبيلية في قمة الدوري الإسباني إلى الهدف رقم 217 بقميص الملكي.

