بنزيما يحطم رقم الأسطورة دي ستيفانو ويقترب من رقم راؤول

وطن- تخطى هداف ريال مدريد كريم بنزيما 34 عاماً، رقم الأسطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو التهديفي مع الفريق الملكي الإسباني، ليصبح بذلك ثالث أكبر الهدافين بعد راؤول وكريستيانو رونالدو.

بنزيما وتحطيم رقم دي ستيفانو

وأفادت صحيفة ” موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، قد تجاوز رقم الأسطورة ألفريدو ستيفانو المسجل مع الفريق برصيد 216 هدفاً، حيث وصل الفرنسي بعد هدفه الأخير في شباك مرمى إشبيلية في قمة الدوري الإسباني إلى الهدف رقم 217 بقميص الملكي.

Benzema joins the club of Real Madrid players who have scored 25 goals in a La Liga season pic.twitter.com/gkNjJMNggt — Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) April 18, 2022

وبينت الصحيفة، أن بنزيما يحتل الآن ثالث أكبر هدافي نادي ريال مدريد في التاريخ بعد الإسباني راؤول غونزاليس الذي سجل 228 هدفاً، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل قبل رحيله عن الريال إلى نادي يوفنتوس 312 هدفاً.

مكينة ريال مدريد التهديفية

ووصل نجم ريال مدريد بنزيما إلى الهدف رقم 25، في منافسات الدوري الإسباني والذي لم يسبق أن وصل إليه اللاعب في تاريخ المسابقة.

كما ووصل كريم بنزيما إلى الهدف رقم 39 هدفاً، خلال مشاركته في 39 مباراة هذا الموسم، محرزاً 15 هدفاً في آخر 10 مباريات مع فريق الريال. وتعد أفضل موسم يقدم اللاعب مع الفريق بعد تسجيله 32 هدفاً في موسم عام 2011-2012.

🚨 KARIM BENZEMA MAKES IT 3-2 FOR REAL MADRID AGAINST SEVILLA IN THE 92ND MINUTE!🚨 pic.twitter.com/HlIJej7H1Z — B/S Football (@bsfootbaII) April 17, 2022

أما على صعيد منافسات الدوري الإسباني الممتاز، فقد تجاوز النجم الفرنسي أفضل أرقامه المسجلة في المسابقة، والتي كانت في موسم 2015-2016 برصيد 24 هدفاً.

ريال مدريد والفوز الثمين على إشبيلية

وقاد كريم بنزيما فريق “الميرينغي”، بتحقيق الفوز المهم على إشبيلية. في قمة الريمونتادا المثيرة من منافسات الجولة ال32 للدوري الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل ثلاثية ريال مدريد البرازيلي رودريغو غوس في الدقيقة ال20، والإسباني ناتشو في الدقيقة ال82، والفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة ال92 من الوقت البديل.

كما وأحرز صاحب الأرض إشبيلية هدفيه في الدقيقة ال21 عن طريق راكتيتش وإيريك لاميلا في الدقيقة ال25 من زمن المباراة.

ورفع فريق الريال في صدارة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 75 نقطة، بينما تجمد رصيد منافسه إشبيلية عند النقطة 60 في ثالث جدول الترتيب لهذا الموسم.

( المصدر: وطن + موندو ديبورتيفو + تويتر)

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