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رياضة

بنزيما يحطم رقم الأسطورة دي ستيفانو ويقترب من رقم راؤول

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
هداف ريال مدريد بنزيما يحطم رقم ألفريدو دي ستيفانو
بنزيما يحطم رقم ألفريدو دي ستيفانو ويقترب خطوة نحو رقم راؤول

وطن- تخطى هداف ريال مدريد كريم بنزيما 34 عاماً، رقم الأسطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو التهديفي مع الفريق الملكي الإسباني، ليصبح بذلك ثالث أكبر الهدافين بعد راؤول وكريستيانو رونالدو.

بنزيما وتحطيم رقم دي ستيفانو

وأفادت صحيفة ” موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، قد تجاوز رقم الأسطورة ألفريدو ستيفانو المسجل مع الفريق برصيد 216 هدفاً، حيث وصل الفرنسي بعد هدفه الأخير في شباك مرمى إشبيلية في قمة الدوري الإسباني إلى الهدف رقم 217 بقميص الملكي.

وبينت الصحيفة، أن بنزيما يحتل الآن ثالث أكبر هدافي نادي ريال مدريد في التاريخ بعد الإسباني راؤول غونزاليس الذي سجل 228 هدفاً، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل قبل رحيله عن الريال إلى نادي يوفنتوس 312 هدفاً.

مكينة ريال مدريد التهديفية

ووصل نجم ريال مدريد بنزيما إلى الهدف رقم 25، في منافسات الدوري الإسباني والذي لم يسبق أن وصل إليه اللاعب في تاريخ المسابقة.

كما ووصل كريم بنزيما إلى الهدف رقم 39 هدفاً، خلال مشاركته في 39 مباراة هذا الموسم، محرزاً 15 هدفاً في آخر 10 مباريات مع فريق الريال. وتعد أفضل موسم يقدم اللاعب مع الفريق بعد تسجيله 32 هدفاً في موسم عام 2011-2012.

أما على صعيد منافسات الدوري الإسباني الممتاز، فقد تجاوز النجم الفرنسي أفضل أرقامه المسجلة في المسابقة، والتي كانت في موسم 2015-2016 برصيد 24 هدفاً.

ريال مدريد والفوز الثمين على إشبيلية

وقاد كريم بنزيما فريق “الميرينغي”، بتحقيق الفوز المهم على إشبيلية. في قمة الريمونتادا المثيرة من منافسات الجولة ال32 للدوري الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل ثلاثية ريال مدريد البرازيلي رودريغو غوس في الدقيقة ال20، والإسباني ناتشو في الدقيقة ال82، والفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة ال92 من الوقت البديل.

كما وأحرز صاحب الأرض إشبيلية هدفيه في الدقيقة ال21 عن طريق راكتيتش وإيريك لاميلا في الدقيقة ال25 من زمن المباراة.

ورفع فريق الريال  في صدارة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 75 نقطة، بينما تجمد رصيد منافسه إشبيلية عند النقطة 60 في ثالث جدول الترتيب لهذا الموسم.

( المصدر: وطن + موندو ديبورتيفو + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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