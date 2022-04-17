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6 خطوات لتطوير ضبط النفس بدلاً من التصرف بتهور .. تعرف عليها

"التوقف تحت شعورك بالضغط لالتقاط أنفاسك يزيد في الواقع من التوتر الذي قد تشعر به"

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
خطوات لتطوير ضبط النفس watanserb.com

وطن – هل سيكون العالم أفضل إذا حاول الناس ضبط أنفسهم بدلاً من التصرف بتهور وعدم التوقي أو الحذر قبل القيام بشيء خطير؟. وإلى أي مدى ستكون حياتك وعالمك أفضل إذا تعلمت ممارسة المزيد من ضبط النفس؟.

وفقا لتقرير نُشر في مجلة “نيوزويك” الأمريكية، هناك ست طرق يمكن للمرء إتباعها لتحسين ضبط النفس وهي كالآتي:

التحكم في درجة إنفعالك

تخيل نفسك وأنت تقود سيارتك ويقابلك منحنى ضيق أو مرتفع شديد الانحدار، ستضطر إلى خفض سرعتك وذلك لاكتساب مزيد من عزم دوران المحرك في سيارتك كي ترتفع درجة تحكمك بها.

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تخفيضك في السرعة يعني أنه بدلاً من التسارع وفقدان السيطرة والانحراف عن الطريق، يتحول محركك إلى مستوى أقل، فترتفع عدد الدورات في الدقيقة.

ونفس هذه الطريقة عليك أن تقوم بها عندما تواجهك أحيانا محادثة مستفزة حاول في ذهنك أن تتحكم في إجابتك عوضا أن تجعل الأمور أسوأ.

التريث قبل التصرف

هذا يعني أنه بغض النظر عما يواجهك، عليك التريث والتأني قبل التصرف. قد يتسبب القيام بهذه الخطوة أحيانًا في شعور الشخص الآخر بالتوتر لأن جهودهم في تعكير توازنك لم تنجح.

التنفس الصحيح

إن التوقف تحت شعورك بالضغط لالتقاط أنفاسك، يزيد في الواقع من التوتر الذي قد تشعر به.

ومع ذلك، إذا أخذت نفسًا عميقًا وتركته يخرج، فسوف يساعد هذا في الواقع على زيادة تركيزك.

ما هي انتظاراتك؟

إذا كنت تخوض محادثة، إسأل نفسك هذه الأسئلة ما هي نيتك فيما يتعلق بالمحادثة التي تجريها أو التفاعل الذي تجريه؟ هل هو للسيطرة على الآخر؟. هل هو إثارة الاستياء والمقاومة فيهم؟ أم هل هو لجعل الأمر السيئ أسوأ؟.

ركز دائما نيتك على الحصول على شيء مثمر وإيجابي من المحادثة التي تجريها.

مخرجات المحادثة

هذه هي أهم خطوة في ضبط نفسك، اسأل نفسك ماذا تريد أن تكون نتيجة المحادثة التي أنت على وشك أن تقوم بها؟ ما هو الإجراء الذي تريد أن يلتزم به الشخص الآخر؟.

الإستماع ثم الرد

يمكن أن تكون من أفضل الطرق لضبط النفس هي التحدث مع الشخص الآخر من خلال طرح الأسئلة التي تساعده على التعبير عما يهمه أكثر، اتبع مراحل خلال حوارك مع الشخص الآخر وتحقق من أنك فهمته بشكل صحيح ثم قم بالرد.

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المصدرنيوزويك
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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