واقعة غريبة تتسبب باستبدال لاعب بعد نزوله بدقائق في الدوري الإيطالي (فيديو)

وطن – شهدت مباراة إنتر ميلان وسبيزيا في منافسات الدوري الإيطالي، واقعة غريبة لم تحدث في عالم كرة القدم، باستبدال لاعب بعد مرور 10 دقائق على نزولة أرضية الملعب بسبب قرط (حلق) ملصق في أذنه اليسرى.

قرط واستبدال لاعب في الدوري الإيطالي

وأفادت صحيفة ” ديلي ستار” البريطانية، عن مفاجئة حكم مباراة إنتر ميلان وسبيزيا ارتداء لاعب فريق سبيزيا قرط كبير في أذنه اليسرى بعد دخوله أرضية الملعب بنحو 6 دقائق فقط، وهو ما دفع الحكم إلى مطالبة اللاعب بإزالته. لكنه لم يتمكن من خلعه.

وبينت الصحيفة، بأن اللاعب بعد فشله في خلع القرط داخل أرضية الملعب بمساعدة الحكم، خرج بعدها خارج الملعب لمحاولة المساعدة من قبل الجهاز الفني الذي فشل في ذلك. ليتم بعدها ب10 دقائق قرار المدرب استبداله بلاعب بدلاً منه في الدقيقة ال60.

ثلاثية إنتر ميلان في شباك سبيزيا

وحقق فريق إنتر ميلان الفوز المهم خارج ميدانه أمام منافسه سبيزيا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، وأحرز فريق الإنتر أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال31 عن طريق مارسيلو بروزوفيتش، وفي الدقيقة ال73. سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني.

كما وجاء الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل على نهاية اللقاء، من توقيع اللاعب أليكسيس سانشيز، بينما سجل فريق سبيزيا الهدف الوحيد للفريق في اللقاء. عن طريق جيوليو ماجيوري في الدقيقة ال88.

📹 | HIGHLIGHTS بروزوفيتش بصاروخه، و هدفي كل من لاوتارو و أليكسيس الجميلين اهدوا النيرازوري فوزا قويا و مستحقا امام سبيزيا. 👏

تابعوا افضل اللحظات للقاء #سبيزيا_إنتر pic.twitter.com/d4FQ5R7zHL — إنتر🏆🇮🇹 (@Inter_ar) April 16, 2022

ويستعد فريق إنتر ميلان ” النيراتزوري” للقاء ديربي الغضب أمام جاره ميلان، الثلاثاء، في دور النصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، قبل مواجهة روما الأسبوع المقبل في منافسات الدوري الإيطالي.

وجاء حامل اللقب السابق إنتر ميلان في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 69 نقطة، خلف المتصدر ميلان برصيد 72 نقطة لهذا الموسم.

( المصدر: وطن + ديلي ستار)

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