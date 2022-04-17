نبتون .. تعرف على قدرات الصاروخ الأوكراني الذي أغرق الطراد الروسي موسكفا (صور)

وطن – نشر موقع “then24” تقريرا سلط الضوء من خلاله على صواريخ نبتون باعتبارها السلاح الأوكراني الأنجع حاليا خاصة بعد استهداف الطراد الروسي موسكفا .

شّكل غرق السفينة الحربية الروسية موسكفا خسارة كبيرة لموسكو ولأسطول البحر الأسود.

وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجوم منذ البداية، في حين حول الكرملين إلى الحديث عن الحريق الذي نشب على متن هذا الطراد معلنا التمكن من السيطرة عليه دون أن يؤثر على خط المياه.

الصاروخ “نبتون”

أكدت التحليلات التي أجرتها المخابرات الأمريكية أن الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على الطراد الروسي تم تنفيذه بصاروخ نبتون من إنتاج أوكراني.

إن غرق سفينة “موسكفا” هو أول دليل رسمي على استخدام الصاروخ في عملية عسكرية.

كما يسلط هذا الحادث الضوء على إمكانية التغلب على نظام إس-300 المضاد للطائرات الذي جهزت به روسيا السفينة لحمايتها. وحتى تكون كذلك بمثابة مظلة لبقية أسطول البحر الأسود.

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إن امتلاك هذا الصاروخ هو ردع بالنسبة للقوات الأوكرانية في لحظة حاسمة في الحرب مع تركيز روسيا امكانياتها في الشرق.

الأكثر حداثة

بدأ تطوير صاروخ نبتون آر-360 قبل وقت قصير من الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وتم الإبلاغ عن وجوده لأول مرة في عام 2015.

وهذا الصاروخ هو نسخة من الصاروخ السوفييتي المضاد للسفن Kh-35، والذي يتم تطويره حاليًا بواسطة Luch Design Studio في مدينة خريف الأوكرانية وهو صاروخ مضاد للسفن ومن أحدث الأسلحة المستخدمة في الجيش بأكمله.

وللصاروخ قاعدة إطلاق على منصة نقل USPU-360 مثبتة على شاحنة ويتكون من إجمالي 4 صواريخ وشاحنة إضافية لإعادة تحميل الذخيرة وعربة قيادة. فضلا عن نظام توجيه بالقصور الذاتي، كما يصل مدى الصاروخ إلى 300 كيلومتر.

أبرز قدرات الصاروخ نبتون

هذا الصاروخ مدفوع بمحرك صاروخي يطير على ارتفاع حوالي 10 أو 20 مترًا في الأمتار الأخيرة قبيل الوصول إلى السفينة.

وفي هذا السياق، أكد خبير الدفاع الأوكراني سيرهي سغوريتز لصحيفة AINOnline، إن هذا الصاروخ وقبل ثوانٍ قليلة من الوصول إليه، ينخفض إلى 4 أو 5 أمتار فقط ليضرب المنطقة الأكثر حساسية في السفينة.3

كما يبلغ وزن صواريخ نبتون 870 كجم. ويحمل رأسا حربيا يبلغ وزنه 150 كيلو جراما.

قبل بدء الغزو، كان لدى أوكرانيا خطط لصنع نماذج من هذه الصواريخ يتم إطلاقها من الأرض من السفن ومن الطائرات أيضًا.

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