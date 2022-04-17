مسلسل “فاتن أمل حربي” يتلقى صفعة أقوى بعد بيان الأزهر شديد اللهجة ونيابة أمن الدولة في الواجهة!

وطن– تلقى مسلسل “فاتن أمل حربي”، صفعة جديدة بعد بيان مركز الفتوى التابع للأزهر الشريف شديد اللهجة ضده.

ازدراء أديان

حيث تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد المسلسل ”فاتن أمل حربي“ وكاتبه إبراهيم عيسى.

ووجه سمير صبري اتهاماً للمسلسل والقائمين عليه بازدراء الدين الإسلامي، بعد إظهار رجل الدين بصورة غير لائقة.

وجاء في نص دعوى المحامي الذي نشرته صحيفة “الشروق” المحلية: “مسلسل فاتن أمل حربي، الذي تؤدي بطولته الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه حول قانون الأحوال الشخصية، تعمد المبلغ ضده تشويه صورة علماء الأزهر رجال الدين”.

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وتابع صبري: “وذلك لإسقاط فكرهم، والذين أفنوا حياتهم في خدمة العلم والدين، وإظهار رجل الدين بمظهر الجاهل وتشويه سمعته. والتي يدعون فكر المسلسل إلى تضليل الشريعة والتعدي على الثوابت الدينية ونشر السلوكيات السلبية. والتي من شأنها أن تؤثر في المجتمع وترسخ القيم السلبية التي تهدد استقراره”.

مهاجمة الثوابت الدينية

واتهم صبري، إبراهيم عيسى التعمد في السيناريو الخاص بالمسلسل مهاجمة القيم المجتمعية والثوابت الدينية، وإظهار رجال الأزهر في صورة سيئة.

وزاد: “هذا الأكر دعا مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف إلى مهاجمة المسلسل الذي يبث سمومه بين الأوساط الجماهيرية، والذي يقع في براثن هذه الأفكار الخبيثة. متجاهلًا أن الفن والإبداع رسالة سامية هدفها تثقيف الناس وتنويرهم ونشر القيم والأخلاق. وبناء جيل يعي تلك القيمة، لا تقوم على تشويه الرموز والتعدي على هيبة رجال الأزهر وشيوخه. الأمر الذي ينذر بخطر مجتمعي جسيم”.

واستطرد المحامي: “مما لا شك فيه أن حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور. إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه. فإذا ما تبين أنه إنما كان يبتغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد”.

ترويج لأفكار متطرفة

وأشار صبري إلى أن جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98، ومن قانون العقوبات، تتطلب لتوافرها ركنا ماديا. هو الترويج أو التحبيذ بأي وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين.

وآخر معنويًا بأن تتجه إرادة الجاني لا إلى مباشرة النشاط الإجرامي، وهو الترويج أو التحبيذ فحسب. وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضا إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة، وهي إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.

وكان الأزهر الشريف قد حذر المسلسل من الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وتشويه صورة رجل الدين.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة، تتقدم بـ14 قضية أحوال شخصية، وتتهم القانون بأنه لا ينصف المرأة.

وهو من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة وهالة صدقي وخالد سرحان ومحمد الشرنوبي ومحمد ثروت وجيلان علاء وفادية عبد الغني.

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