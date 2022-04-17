الرئيسيةحياتنامسلسل "فاتن أمل حربي" يتلقى صفعة أقوى بعد بيان الأزهر شديد اللهجة...
حياتنا

مسلسل “فاتن أمل حربي” يتلقى صفعة أقوى بعد بيان الأزهر شديد اللهجة ونيابة أمن الدولة في الواجهة!

تدور أحداث المسلسل حول قانون الأحوال الشخصية

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
مسلسل
كان الأزهر الشريف قد حذر المسلسل من الاستهزاء بآيات القرآن الكريم

وطن– تلقى مسلسل “فاتن أمل حربي”، صفعة جديدة بعد بيان مركز الفتوى التابع للأزهر الشريف شديد اللهجة ضده.

ازدراء أديان

حيث تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد المسلسل ”فاتن أمل حربي“ وكاتبه إبراهيم عيسى.

ووجه سمير صبري اتهاماً للمسلسل والقائمين عليه بازدراء الدين الإسلامي، بعد إظهار رجل الدين بصورة غير لائقة.

وجاء في نص دعوى المحامي الذي نشرته صحيفة “الشروق” المحلية: “مسلسل فاتن أمل حربي، الذي تؤدي بطولته الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه حول قانون الأحوال الشخصية، تعمد المبلغ ضده تشويه صورة علماء الأزهر رجال الدين”.

قد يهمك أيضاً:

وتابع صبري: “وذلك لإسقاط فكرهم، والذين أفنوا حياتهم في خدمة العلم والدين، وإظهار رجل الدين بمظهر الجاهل وتشويه سمعته. والتي يدعون فكر المسلسل إلى تضليل الشريعة والتعدي على الثوابت الدينية ونشر السلوكيات السلبية. والتي من شأنها أن تؤثر في المجتمع وترسخ القيم السلبية التي تهدد استقراره”.

مهاجمة الثوابت الدينية

واتهم صبري، إبراهيم عيسى التعمد في السيناريو الخاص بالمسلسل مهاجمة القيم المجتمعية والثوابت الدينية، وإظهار رجال الأزهر في صورة سيئة.

وزاد: “هذا الأكر دعا مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف إلى مهاجمة المسلسل الذي يبث سمومه بين الأوساط الجماهيرية، والذي يقع في براثن هذه الأفكار الخبيثة. متجاهلًا أن الفن والإبداع رسالة سامية هدفها تثقيف الناس وتنويرهم ونشر القيم والأخلاق. وبناء جيل يعي تلك القيمة، لا تقوم على تشويه الرموز والتعدي على هيبة رجال الأزهر وشيوخه. الأمر الذي ينذر بخطر مجتمعي جسيم”.

واستطرد المحامي: “مما لا شك فيه أن حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور. إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه. فإذا ما تبين أنه إنما كان يبتغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد”.

ترويج لأفكار متطرفة

وأشار صبري إلى أن جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98، ومن قانون العقوبات، تتطلب لتوافرها ركنا ماديا. هو الترويج أو التحبيذ بأي وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين.

وآخر معنويًا بأن تتجه إرادة الجاني لا إلى مباشرة النشاط الإجرامي، وهو الترويج أو التحبيذ فحسب. وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضا إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة، وهي إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.

وكان الأزهر الشريف قد حذر المسلسل من الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وتشويه صورة رجل الدين.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة، تتقدم بـ14 قضية أحوال شخصية، وتتهم القانون بأنه لا ينصف المرأة.

وهو من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة وهالة صدقي وخالد سرحان ومحمد الشرنوبي ومحمد ثروت وجيلان علاء وفادية عبد الغني.

اقرأ أيضاً:

المصدرالشروق
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

موعد مباراة برشلونة وقادش والقناة الناقلة في منافسات الدوري الإسباني

فندق “توليب” المملوك للجيش المصري يتراجع عن استضافة مهرجان إسرائيلي.. لماذا؟

مدرب الرجاء المغربي يهاجم حكام “تقنية الفار” بعد الخسارة أمام الأهلي (فيديو)

الأقصى يشتعل.. نفير عام ومواجهات عنيفة بعد اقتحام جماعي للمستوطنين (فيديو)

أوكرانيا باتت مقبرة لجنرالات بوتين.. مقتل نخبة كبيرة من كبار الضباط الروس (شاهد)

الغزو الروسي لأوكرانيا قد يدخل مرحلة جديدة من الرعب نهاية الأسبوع.. ماذا سيحدث؟

أكاديمي سعودي: ابن سلمان هنأ ملك الأردن بنجاح العملية متناسيا مخططه مع باسم عوض الله

محمود الحسنات .. فيسبوك يحارب خطبة “هل القنابل الغازية تفطر الصائمين في الأقصى؟” للداعية الشهير

نشر صور 3 ضباط من قتلة ريجيني لأول مرّة .. إيطاليا تصعد ضد السيسي (شاهد)

تأييداً لـ”عمران خان” .. أمواج بشرية تجتاح كراتشي ووزير الداخلية المُقال: سنطيح بحكومة الخونة قريباً

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا