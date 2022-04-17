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قتل الطفلة العراقية زينب يهز البلاد.. هشم والدها رأسها أثناء نومها وأخرج عينها من مكانها! (شاهد)

أدلى الأب بثلاث إفادات متناقضة للشرطة

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
قتل الطفلة العراقية زينب يهز البلاد.. هشم والدها رأسها أثناء نومها وأخرج عينها من مكانها! watanserb.com
حاولت الأم إنقاذ طفلتها من يدي والدها

وطن– هزت قضية الطفلة العراقية زينب، العالم العربي، والعراق على وجه الخصوص، بعد قتلها بوحشية دون ذنب سوى أنها فتاة.

كانت صائمة

وكانت البداية حين انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للطفلة زينب (9 سنوات)، وهي على سرير المستشفى فاقدة للوعي، على أثر ضربات تلقتها على الرأس من قبل والدها.

وتداول ناشطون مقطعاً صوتياً لوالدة زينب التي أُعلن عن وفاتها لاحقاً، تكشف خلاله تفاصيل ما حدث يوم الجريمة.

وقالت الأم إن طفلتها كانت صائمة معهم، وتناولت طعام الإفطار وقامت بشرب الشاي، ثم حلت واجباتها المدرسية وشعرت بالنعاس وطلبت النوم.

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قتلها وهي نائمة

وأشارت الأم إلى أنها قامت بالنوم بجانب ابنتها، لتستيقظ فجأة على ضربات الأب للطفلة بعصا غليظة.

الطفلة زينب

وأكدت الأم أنها حاولت إنقاذ طفلتها من يدي والدها، لكنها لم تستطع بسبب قوته، موضحة أن زوجها ضربها أيضاً.

وأضافت والدة زينب، أن الأب المجرم توقف عن ضرب ابنته بعدما شعر بالتعب فقط.

ليس متعاطياً للمخدرات أو الكحول

وقالت: “هو ليس متعاطياً للمخدرات والكحول، كان يقول لي أنها ستجلب العار يوماً ما، ويجب التخلص منها الآن”.

وذكرت تقارير تلفزيونية محلية، أن والدة الفتاة أسعفتها، ونقلتها إلى مستشفى الصدر التعليمي في النجف، قبل أن تفارق الحياة.

وكشف التقرير الطبي أن زينب تهشمت جمجمتها بشكل كامل، وتساقطت كافة أسنانها، وخرجت عينها من مقلتها، ولديها 6 أضلاع مكسورة.

وصولها حية معجزة!

وقال الطبيب الذي استقبل حالة زينب، إن وصولها إلى المستشفى على قيد الحياة، كان بحد ذاته مُعجزة.

واختلفت إفادات الأب في الشرطة، فقال تارةً أن الفتاة ستجلب له العار، وقال بإفادة ثانية أنه رآها وكانت العصا في وجهه، فقام بضربها.

الطفلة زينب

أما الإفادة الثالثة، ادعى الأب أنه قام بضرب ابنته حتى الموت بقصد تربيتها.

هيئة رعاية الطفولة ومجلس النواب

هذا وقد دعت هيئة رعاية الطفولة، مجلس النواب للتصويت على مشاريع القوانين التي تساهم في انهاء العنف الاسري ضد الاطفال.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة، عزيز ناصر في بيان نشرته صحيفة “السومرية نيوز”: “تلقينا ببالغ الأسى التصرف الوحشي لاحد الآباء اتجاه طفلته. والذي تسبب في وفاتها اثر تعرضها لضربات الة راضة على الرأس في مدينة الصدر ببغداد”.

وتابع ناصر: “هذا التصرف الوحشي يتطلب وقفة جادة من الجميع لشجب العنف الموجه ضد الطفولة. ويتطلب تظافر جميع الجهود والفعاليات المجتمعية لإنهاء ذلك”.

ودعت الهيئة مجلس النواب للتصويت على مشاريع القوانين التي تساهم في إنهاء مثل هكذا تصرفات والموجودة داخل ادراج المجلس، موضحة أنها تحيط الرأي العام بالاحتفاظ بالحق القانوني الخاص بمقاضاة أي معنف بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ولديها ممثل قانوني لهذا الغرض .

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المصدروطن+السومرية
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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